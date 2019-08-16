IU、呂珍九主演《德魯納酒店》　胎毛瀏海完美修飾髮際線、臉型

國民妹妹IU最近主演的新劇《德魯納酒店》，剛開播便超越了《鬼怪》的收視率，其中一個看點便是IU以平均每集10套造型示眾，而且每套都非常華麗精緻，一改平時可愛甜美的風格。

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IU的妝容、穿搭、配飾等等都會成為各個美妝博主和造型師們的熱話。IU擁有一頭黑長的秀髮，每套衣服都能搭配出不同的髮型，但「胎毛瀏海」的出鏡率卻是非常的高，同時也成為了大家最新的瀏海模仿指標。

IU每一次的造型都會成為女生追捧的對象。（電視劇照）

「胎毛瀏海」，是指在髪際線邊的毛髮，修出自然碎髮的感覺，十分減齡顯年輕，但一定要捲出弧度才能達到理想的效果，不然就會變成雜毛。IU劇中的胎毛瀏海，將額頭邊界的細碎髮絲，捲成有層次的S型弧度，在視覺上能令臉型飽滿又有型，溫柔中帶點調皮的氣質。比空氣瀏海更修飾臉型，比八字瀏海更輕薄。

「胎毛瀏海」的搭配彈性十分高，長直髮、長捲髮、馬尾等都十分適合。分界更沒有特定，中分、三七分、四六分也可以。而且額頭寬大方正、髮際線高的女生更可藉「胎毛瀏海」來修飾臉型，令臉看起來更顯小，整個人看起來時髦度也增加。M字額的女生也適合擁有「胎毛瀏海」，在M字凹進去的地方剪一點點胎毛，就可以完美修飾髮際線。

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內容提供：瞌睡喵

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「IU「胎毛劉海」百搭顯年輕 《德魯納酒店》時裝秀引熱潮」​】

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