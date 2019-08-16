【唇妝掃盲】最重要是乾淨感！　隨手可得唇妝小工具足以拯救妝容

除了買顏色好看的口紅，怎麼能將口紅的美發揮到極致也很講求技巧的。如果你塗口紅時出現卡紋、顏色不均，那是因為你用錯了塗口紅的方法。韓國美妝博主ecom애콤在Youtube傳授了一些好用小技巧，只要學會以下的小技巧就能解決這些狀況了！

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1、妝前護理

嘴唇的質感通常都會偏乾澀，建議在化唇妝前，使用凡士林來塗抹在唇上，若沒有凡士林，也可以厚塗潤唇膏，讓嘴唇角質軟化，並撫平紋路。

嘴唇的質感通常都會偏乾澀，建議在化唇妝前，使用凡士林來塗抹在唇上。（ecom애콤 Youtube影片截圖）

等待若干分鐘後，可以用紙巾將多餘的凡士林或潤唇膏輕輕地抹去。

等待若干分鐘後，可以用紙巾將多餘的凡士林或潤唇膏輕輕地抹去。（ecom애콤 Youtube影片截圖）

2、用遮瑕膏蓋掉唇線

想要畫出乾淨的唇妝，需要將自己的唇線給蓋掉！可使用遮瑕膏沾染在嘴唇的外側。

想要畫出乾淨的唇妝，需要將自己的唇線給蓋掉！可使用遮瑕膏沾染在嘴唇的外側。（ecom애콤 Youtube影片截圖）

然後用粉撲將遮瑕膏按壓開即可。這可均勻唇線和唇上的色澤。

然後用粉撲將遮瑕膏按壓開即可。這可均勻唇線和唇上的色澤。（ecom애콤 Youtube影片截圖）

蓋完唇線後可以再拿一支乾淨的棉花棒，在嘴唇內側的地方刮一下，這樣可以避免口紅顏色沾染到牙齒。

蓋完唇線後可以再拿一支乾淨的棉花棒，在嘴唇內側的地方刮一下，這樣可以避免口紅顏色沾染到牙齒。（ecom애콤 Youtube影片截圖）

3、選擇唇刷

選擇適合的唇刷也是很重要的一環。以下有三支唇刷，做一個簡單的實測，來測試一下哪一支才是最好用的吧。

選擇適合的唇刷也是很重要的一環。以下有三支唇刷，做一個簡單的實測，來測試一下哪一支才是最好用的吧。（ecom애콤 Youtube影片截圖）

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內容提供：瞌睡貓

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「告別唇部卡紋！3個步驟打造完美唇妝」​】

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