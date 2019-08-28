韓國美妝教主Pony眼線教學　破解3種「矯正眼型」的畫眼線技巧！

一個完美的全妝入面眼妝是非常重要但又難畫得好的部分，眼睛是人的靈魂之窗，畫得好的眼妝除了可以放大眼睛之外，還會令眼睛更加有神、電力四射，讓人一眼就被你吸引住，還會提升整個妝容的質感。

韓國美妝教主Pony經常在網上分享化妝技巧。(weibo@Pony__朴惠敏)

韓國美妝教主Pony神乎其技的化妝技巧一向讓人臣服，她每次的妝容教學影片都有近百萬點擊率，女生們都爭相模仿。最近她就上載了一條眼線教學的短片，也引起了大家的瘋傳。

這個實用度極高的眼線教學，根據了3種常見眼型入手，教大家畫出適合眼型的眼線。最重要的是Pony的畫法都非常簡單，主要在眼尾運用重點的小技巧，就已經可以打造自然放大的眼妝，即使是新手一族，或是手殘女都不會失手。

今次就教大家3種眼型畫眼尾的方法。(weibo@Pony__朴惠敏)

1.上揚眼型或鳳眼：適合自然向下的眼線

上揚眼型的女生適合下垂的眼尾畫法。(IG@ponysmakeup)

擁有上揚眼型或者鳳眼的女生通常都會給人一種冷酷，難以接近的感覺，這種眼型的女生比較適合畫上自然向下的眼線，平衡眼睛的銳利感，柔化眼神，打造出溫柔感的眼睛。

上揚眼型式鳳眼眼線畫法：

+ 3 + 2

2. 水平線眼型：拉長眼尾

水平線眼型的人，只要在畫眼線時拉長眼尾，就可以有放大眼睛效果。(IG@ponysmakeup)

水平線眼型的人眼睛既不上揚又不會下垂，但是通常都會顯得比較平淡呆板。Pony表示比起打造溫柔或者有氣勢的眼線，還不如把眼型拉長，簡單地在眼尾位置加長眼線，以深化眼型的優點，營造出放大眼睛的視覺效果。

水平眼型的眼線畫法：

+ 3 + 2

3. 下垂眼型：適合上揚眼線

下垂眼型的女生適合眼尾上揚的眼線。(IG@ponysmakeup)

下垂眼型的女生看起來會經常有種憂傷的感覺，也容易顯得滿臉倦容和顯老。Pony表示下垂眼型的女生可以畫上眼尾上揚的眼線矯正下垂眼，令視覺看來更加精神。

下垂眼型眼線畫法：