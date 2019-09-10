韓國人氣美妝品指南app　110萬人都在用　公開十大民選好用面膜

眾所周知，韓國女生的膚質出名白滑零毛孔，而且更白裡透紅。所以每個少女去到韓國都一定瘋狂購買當地的護膚品。但是每個人天生的膚質狀態都不同，即使購買了韓國當地熱賣的護膚產品也達不到「韓妹」的水準。 以下介紹的是堪稱韓妹購買護膚品前必睇的化妝品指南APP，它所介紹的化妝品和護膚品超過十種以上，涉獵數千樣計的產品，而且更詳細地介紹和評價化妝品的價格、容量、成分。不過最重要的是，用戶可以透過選擇自己的皮膚類型去搜查其他用家對化妝品和護膚品的評價，相信大家去韓國瘋狂購物的時間，都不怕買了一些不適合自己的化妝品和護膚品了！

「화해」（讀音：HuaHe），是一個當下韓國女生手機最常出現的手機應用程式 (hwahae_official)

全球超過110萬人在購買化妝品前後使用這個APP

這個APP是由韓國初創公司birdview所創立的，公司總裁Lee Woong 表示創立原因在於商業信息泛濫的時代，消費者對化妝產品的評論與購買有直接關係﹐而且互聯網上有關化妝品方面上的信息和評論都與商業化直接有關，令到消費者對購買真正合適自己的化妝品更加困惑。在這種情況下，這個APP在2013年推出，而短短創立的六年間，APP的累計下載量已超過400萬次。韓國科技媒體Platum報告指出，全球超過110萬人會在購買化妝品前後使用這個APP，可以想像得到這個不單止在韓國爆紅，甚至可能有機會在日後的日子風靡全球女生。

不少女生都在用這個「화해」APP尋找或分享美妝好物。（《奶酪陷阱》劇照）

每個人皮膚的狀況也很不一樣，例如有一些人天生毛孔粗大、易長暗瘡、容易曬出色斑及膚色容易變得暗啞等等的皮膚問題，找到一些適合自己的化妝品和護膚品都很重要。以下將會介紹這個「화해」APP的用法和推介近日韓國少女常用且備受好評的護膚品，讓到大家學習做一個「真韓妹」。

【按圖看】「화해」APP的用法：

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雖然「화해」這個手機應用程式現時只支援韓文，不過在搜尋操作上都顯淺易明，相信大家都可以在這個韓國少女手機必安裝的「化妝品指南天書」上找到自己所需要的資訊。而臨近秋天的季節，不少香港人都會把握機會到韓國一睹楓葉的美，與此同時購買化妝品和護膚品都是少不免的，以下將會介紹現時在「화해」上，最受韓妹歡迎推介的頭十名面部精華。

【按圖看】APP內民選十大最受歡迎面部精華：

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可能以上推介的面部精華不足以滿足你想皮膚變好的心，所以以下將會再介紹韓妹近日必用的面膜，看看韓妹如何令皮膚變得更好呢!

【按圖看】APP內民選十大最受歡迎面膜：