【潔面產品】購買潔面產品時注意這個成分　有效消炎而且減少暗瘡

有時候，看倌可能會留意到市面上一些潔面產品會添加水楊酸（Salicylic Acid）。到底水楊酸在潔面上有什麼功效呢？

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水楊酸，作為一種角質層分離劑（Keratolytic Agent），作用原理在濕潤上皮細胞（Epithelial Cell），促進角質層的角質化上皮細胞（Keratinized Epithelial Cell）容易剝落，減少毛囊性栓（Follicular Plug）的產生，減少毛孔堵塞皮脂分泌的機會。除此之外，水楊酸還擁有輕微的抑菌（Bacteriostatic）功能，幫助抑制痤瘡桿菌（P. acnes）的生長，減少誘發暗瘡的機會。還有，水楊酸還擁有消炎的功能，可以紓緩暗瘡所誘發的炎症、紅腫的現象，達到消炎的效果。

值得一提，水楊酸還可以加強其他藥物滲透皮膚的能力，從而增加其他藥物在皮膚上的吸收。

市面上一些潔面產品會添加水楊酸（Salicylic Acid）。（示意圖／資料圖片）

內容提供：小小藥罐子

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「為什麼一些潔面產品會添加水楊酸？」​】

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