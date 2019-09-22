【2019秋冬唇色】焦糖拿鐵色大熱　推薦上唇零色差、偽素肌之選

九月尾的陽光不再刺熱，偶爾吹起的微風提醒著我們初秋的來臨，是時候換上秋季專屬的焦糖拿鐵唇色，抹出淡淡秋意。

01女生編輯挑選了四款適合日常妝容的焦糖拿鐵唇色調唇膏，為不同需要的女生挑選出最合適的秋冬唇膏。

上年秋冬流行的奶茶色調繼續大行其道，在偏橘的色調下變奏而成的焦糖拿鐵唇色成為了今季的唇妝焦點。焦糖拿鐵唇色貼近膚色，顯氣色卻不會讓妝容看起來過於強烈。焦糖拿鐵色調予人活潑感覺，是種比豆沙色調更顯活力，又比紅唇溫柔的特別色調。01女生編輯挑選了四款適合日常妝容的焦糖拿鐵色調唇膏，為不同需要的女生挑選出最合適的秋冬唇膏。

按圖看四款焦糖拿鐵唇色調唇膏的特色：

Chanel Rouge Allure Ink #802 Beige Naturel：一層已隱沒本來唇色

染唇液富有高度延伸性，不但輕易塗抹，霧面質感更不顯唇紋。#802 Beige Naturel雖然貼近膚色，但卻意外地顯氣色。低調的焦糖拿鐵唇色調優雅同時帶點倔強的時尚感覺，配合淡妝百搭耐看。只需輕塗一層已可遮蓋本來的唇色，相信連唇色較深的女生也能駕馭。

Givenchy Le Rouge Deep Velvet #10 Beige Nu：偽素肌之選

Givenchy這支唇膏上唇後帶點粉色調，適合任何膚色的女生，即使素顏塗上也能顯出好氣色。上唇後呈微霧光質感，適合喜歡自然霧面妝感的溫柔女生。

NARS Rouge A Levres #Morocco：上唇零色差

帶點土色調的焦糖拿鐵唇膏，色澤鮮明而且毫無色差、遮蓋力佳適合深唇色的女生。充滿個性的色調讓整個人看起來非常精神，配上橘棕調眼妝打造完整的秋冬妝容。

Charlotte Tilbury Hot Lips 2 #JK Magic：滋潤不顯唇紋

JK Magic結合了品牌兩大暢銷唇色Pillow Talk和Bitch Perfect，輕柔而粉嫩的焦糖拿鐵色調予人平易近人的感覺。唇膏在沒有使用潤唇膏打底的情況下仍然不顯唇紋更帶光澤感，順滑觸感令人難忘，適合唇紋較深的女生。