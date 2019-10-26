韓國平靚正小眾唇膏推介 人氣女團都大愛 $100內即可入手！

進入秋冬季不知道該塗什麽顔色的唇膏？大品牌的唇膏價格太昂貴？想嘗試不同牌子的唇膏？韓國品牌的化妝品出名好用、價格又親民，無從入手的你可以考慮以下幾個韓國化妝品牌的唇膏，不但每支都是港幣100元内就能買到，還能輕鬆化出韓系妝感！

#1 Peripera-Ink Airy Velvet （平均價格：～HKD$50）

Peripera推出新系列唇釉色彩更均匀，富空氣感。（peripera_official@IG） 深受韓妹喜愛的美妝品牌Peripera推出絲絨唇釉系列後一直人氣不減，霧面感唇釉無論是顯色度還是附著力都十分好，近期還推出最新系列空氣感絲絨唇釉，輕盈感提升。就連韓國人氣女團少女時代成員太妍也忍不住入手，甚至一口氣買入三支唇膏！

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#2 Lilybyred – Mood Liar Velvet Tint （平均價格：～HKD$47）

Mood Liar Velvet Tint系列唇膏人氣超高。（lilybyred_official@IG） 有關注韓妝品牌的話，一定會留意到最近超熱門的品牌「Lilybyred」，無論是人氣還是討論度在韓國都是不斷飆升。之前找來曾參加《Produce101》的權玄彬和康美娜代言，一度引起熱議。走平價彩妝路綫的Lilybyred主打淡粉色包裝，擄獲不少少女心！它推出的「Mood Liar Velvet Tint」系列一開售就受到大家喜愛，啞光質地不但顯色度超高，而且塗上嘴唇也不會過乾，上唇時十分容易控制，價格連港幣50元也不到，性價比真的很高！

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#3 Romand – Zero Matte Lipstick （平均價格：～HKD$ 75）

「Romand」推出的霧面唇膏系列，灰色方形外殼成爲特色，十分有質感。（romandyou@IG） 話題度同樣超高的韓妝品牌「Romand」由韓國知名彩妝師閔賽綸所創辦，她在韓國與美妝大師Pony的地位可是不相上下！秋冬當然必不可少要塗上霧面唇膏，「Romand」推出的霧面唇膏系列從灰色方形外殼，已經十分有質感。從橘紅到玫瑰紅，各種顔色統統都很顯氣色，又十分柔和。另外還特別推出「Sunset Edition」，也特別適合在秋冬使用。

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#4 Mamonde - CREAMY TINT SQUEEZE LIP （平均價格：～HKD$ 74）

絲絨滋潤液態唇膏筆顔色飽和度和服貼度都很高。（mamonde.kr@FB） 由韓國人氣女星朴信惠代言的絲絨滋潤液態唇膏筆，在韓劇《阿爾罕布拉宮的回憶》中也有使用！不但唇妝效果自然，顔色飽和度和服貼度都很高，而且唇膏管身以柔軟材質製成，輕輕擠壓就能使用。唇彩内加入保濕成份，令雙唇能夠保持水潤光彩，增加輕盈感。

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#5 BBIA – LAST LIPSTICK RED SERIES 4 （平均價格：～HKD$ 60）

藍色LAST LIPSTICK RED SERIES 4是寶藍色外殼，顔色偏深適合秋冬。（bbia.official@IG） BBIA同樣也是韓國的小衆韓妝品牌，價格十分便宜，但是包裝卻非常精緻。LAST LIPSTICK一共出了四個系列，分別為紅色、綠色、深紅和藍色。最新出的藍色LAST LIPSTICK RED SERIES4是寶藍色外殼，顔色偏深適合秋冬，包括當紅的南瓜色和土橘色，每個顔色都很值得入手！

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