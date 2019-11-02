【聖誕美容倒數月曆2019】Armani、YSL首次推出　性價比一文睇清

踏入11月，代表着還有一個月聖誕節便來臨，身為愛美的女生，第一時間便是想起每逢聖誕節，品牌才會推出超豪華「聖誕倒數月曆」，一份禮物便可以擁有皇牌產品，彩妝、保養、香氛，是每個女生都想要的禮物。 今年，有更多品牌加入「聖誕倒數月曆」的戰團，到底今年又最值得入手哪一個聖誕倒數月曆呢？

bareMinerals Clean Beauty聖誕限定倒數月曆 $790（品牌圖片）

【bareMinerals】Clean Beauty從外靚到內

對於暗瘡肌的女生來說，bareMinerals一向都是化妝袋中必備的，而且她們的唇膏、眼影都不錯，每年推出的聖誕組合都吸引不少女生，去年的「夢幻星塵」讓筆者記憶猶新，迷你的唇膏組合不但可以一次試品牌的皇牌唇色，放在小手袋內，簡直一流。

近年講求化妝時護膚，讓肌膚零負擔，品牌首度引入聖誕限定倒數月曆，24格滿滿都是迷你版美妝及護膚品：唇彩、胭脂、礦物精華活肌液等，更有6款聖誕限定，沒有一格是「驚喜裝飾品」（女生們你懂的），$790有交易，平均$32.9一件化妝護膚品，相當「抵玩」，想在新一年試Clean Beauty的女生不妨入手。

GIORGIO ARMANI 2019 ADVENT CALENDAR 聖誕倒數月曆 $2,500（品牌圖片）

【Giorgio Armani】唇膏控不能錯過的禮物

Giorgio Armani的唇膏一向是「唇膏控」最愛品牌之一，今年品牌首次推出聖誕倒數月曆（$2,500），包裝以紅色和金色作主色，充滿節日氣氛，而女生最關心還是24格中的產品，包括眼妝、唇膏、香水和護膚產品，有2件產品更是貨裝，而最讓人興奮是當中有7格是唇膏，均是實用色，更有一支皇牌Lip Maestro #400（價格$285），身為粉絲絕不會失望。

不過有些不划算是，有5格是襟章、鎖匙扣等飾物，變相每件美妝護膚產品平均價值約$131.5。但筆者認為如果想試Giorgio Armani的皇牌產品，或你是唇膏控的話，仍值得入手，要不然可以考慮其他品牌。

Lancome 2019 Advent Calendar 限量版 2019聖誕驚喜倒數月曆 $580（換購價）（品牌圖片）

【Lancome】未來月曆洗版王

每年一到聖誕節，Instagram都會被Lancome的粉紅色化妝箱「洗版」，今年可能會被品牌首次推出的聖誕驚喜倒數月曆取代。

月曆以招牌粉紅色和金色作主題，內藏24份驚喜禮物，品牌為了是次的月曆特別訂製多款限量禮盒，切合不同的護膚、美妝及香氛需要而設，有多支皇牌的L' Absolu Rouge唇膏、速效眼部卸妝水、嫩肌活膚眼霜等，現在只要購買任何 Lancôme產品滿HK$580，便可以用$580換購價值$4,014的月曆，平均每件產品只需$24.1，內容多以旅行裝為主，但對於想一次試品牌好物的女生，是不錯的選擇。

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