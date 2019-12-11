日本美妝達人「四季色系圖鑑」　拆解用色學問化妝永不失手　　　

化妝品可以說是女人不可或缺的必需品，可是市面上的化妝品種類繁多，一支唇膏都可以有幾十甚至過百個顏色，對於一些化妝新手或者沒有化妝天份的女生來說，要選出適合季節而自己又喜歡的顏色，簡直就是一大難題！

如果顏色選得不對不但會突顯缺點之外，妝容也會很不合時宜。(miori_ichikawa@IG)

一位日本女生經常會在她的美妝IG帳號分享人氣的美妝產品，而最特別的是這個女生非常貼心地把不同品牌和種類的化妝品色號分成四個季節，大家可以跟著這位日本女孩的「四季色系圖鑑」來購買化妝品，專櫃開架彩妝都有，實用性超高，解決很多女生在買化妝品時都選色時的困擾。

這位日本達人設計了一個橫直軸線圖，打橫從左至右就華麗感的遞增，垂直就是彩妝的質地，B,Y,N 3個英文字母分別代表藍調、黃調和中調，可根據自己的膚色選擇。(coco.item@IG)

胭脂

胭脂的作用就是點綴，讓你的氣色變得更紅潤精神。(haneulina@IG)

胭脂在整個妝容上可以說有著錦上添花的作用，如果沒有擦胭脂的話，煞白的臉色就會看起來蒼白無神，胭脂除了可以顯氣色之餘，不同顏色的胭脂還可以製造出不同的形象。不過若果選錯胭脂顏色就會變得妝感不協調，瞬間毀掉整個妝容。所以第一個選擇胭脂的要訣，就是最好根據冷暖色調分辨，第二就是要配搭眼妝的色系，這樣才會顯得自然又順眼。

胭脂四季色系圖：

+ 5 + 4 + 3

眼影

眼影色系眾多，要怎麼配搭也是一個很複雜的學問。(opera_cosmetics@IG)

很多化妝新手甚至是化妝老手都好，對著多不勝數的眼影顏色，有時候真的會出現選擇困難症，要怎麼配搭也是一個很複雜的學問。如果不知道秋冬到底應該用什麼顏色，就可以參考一下這位日本女生的四季色系圖鑑，例如秋天可選擇巳啡、金的眼影顏色，而春夏則可以明亮活潑一點，不妨可選擇米白、粉橙、粉紅色等眼影。

眼影四季色系圖：

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唇膏

唇膏的顏色選擇可以說是眾多化妝品裡面最多的。(opera_cosmetics@IG)

唇膏對於女人來說就是第二個情人，可以帶給你無限的快樂，讓你心情變好，顏值變高的神器。不過要知道，市面上的唇膏品牌很多，再加上每個品牌都不推出不同系列的唇膏種類，有唇膏、唇釉、唇彩等等，每個系列都可以有幾十個顏色以上，到底要怎麼選擇呢？唇部妝品主要可分為柔和及強烈的顏色分類，以Dior唇彩為例，春天可選擇自然又溫柔的NUDE色，而夏天就不妨繽紛大膽一點，選擇較為鮮艷的橙色及桃紅色調。

唇膏四季色系圖：

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眉筆

好看的眉毛除了眉型重要之外，眉毛顏色也很關鍵。(knhs2@IG)

最讓人想不到的是，原來眉筆顏色也可以分季節，不過也要看品牌，市面上眉筆的顏色都主要圍繞在黑、啡和灰色，較為多色選擇的可以使用日本大熱美妝品牌Excel的三合一眉筆，是不少美妝blogger都大推的好物，小編也親身試用過，顏色自然又多選擇，而且3個刷頭真的很方便。女生同樣可以照著yellowbase、bluebase及natural三種色系，來選擇適合自己膚色和季節使用的顏色。有「四季色系圖鑑」在手，化靚妝從此變得簡單得多了！

眉筆四季色系圖：