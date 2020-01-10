【2020日本藥妝】PLAZA熱賣開架Top 5！眼線、唇膏港女也大推

相信不少女生到日本旅遊時都愛購買開架化妝品，日本的化妝品價格便宜，包裝又可愛，就算不化妝也想要買一些回去收藏。但日本品牌這麼多，該買什麼好？不如來參考日本女生最愛的雜貨店PLAZA的2019年最熱賣化妝品清單吧！

PLAZA的商品從衣服、食品、生活用品都有，但它們的王牌部門絕對是化妝保養品！不像簡樸的藥妝店，PLAZA店面明亮，商品前列得很好，而且常常有限定商品販賣，所以很多日本女生都愛逛這家。換言之，跟著這個清單買就能把在櫻花妹當中人氣的商品都入手了！

▼▼按圖放大，先看看PLAZA年度熱賣開架產品的Top 5吧！下文會有更詳盡介紹▼▼

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眼線筆——Loveliner眼線液Dark Brown

可以稱作眼線筆界的皇者也不為過，小編自己其實也是Loveliner眼線液的愛用者，而且還剛好就是常用Dark Brown深棕色，Loveliner非常好畫，像小編這種手殘者也能輕鬆畫到，而且維持性很好，夏天滿頭大汗也不易化開。用過一次後就會愛上！除了深棕色，還有黑色、淺棕色等共５個深淺度，喜歡自然色調的話，Loveliner定能滿足你！

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眼影——CLIO PRO SINGLE SHADOW G10

CLIO其實是韓國化妝品牌，因為前AKB48成員指原莉乃在2017年的總舉活動中用上了這款G10色號眼影，讓它名氣大昇！有了名人加持，而且只1320日幣的小資價格，所以日本女生們都紛紛仿傚購買！

【CLIO PRO SINGLE SHADOW G10】（Plaza官網圖片）

睫毛膏——dejavu Lash Up睫毛膏Dark Brown

dejavu的睫毛膏又稱為「塗上的假睫毛」，能自然而方便地營造出長長睫毛效果。由於刷子部分較細，只有1.5mm，就算不習慣化妝也可容易使用，加上溫水可卸妝十分方便。Dark Brown深棕色是PLAZA限定發售顏色，聽到限定兩字就更想買啊！

底妝——CANMAKE Poreless Clear Primer 01

這款透明的妝前乳一搽上便會吸收肌膚的油脂，防止泛油光，帶來清爽的妝容。而且因為是透明色，所以不會感覺妝容過厚，想要嘗試日本女生的自然風妝容的話，這就是你的好幫手了！重點是這只要770日幣的價格，CANMAKE真不愧是小資女愛用品牌，好用又不會讓你替錢包感到心痛（但要小心忍不住買太多！）

唇膏——OPERA Lip Tint N 08號色

OPERA唇膏自從在日本開賣就大賣百萬枝，到現在仍受到日本女生們的喜愛。除了漂亮的水潤光澤感，它的特點是能跟唇部的水分融合，所以隨著唇溫及時間變化而散發不同色澤，有較長持久力。08號色是今年大熱的深紅色，比起可愛的粉紅橙，感覺更成熟，也是很適合秋冬的顏色。

買齊以上化妝品就可以打造出現在日本最流行的妝容啦！快來把它們通通入手吧！

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