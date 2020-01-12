【深層清潔】用完泥mask都冇效？注意五大重點　塗錯會令細紋出現

編按：深層清潔泥膜是很多女生的必備護膚品，但原來敷泥膜也有特別方法才能發揮功效，且看下文作者分享。

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單靠卸妝和洗面奶難以將皮膚深層的污垢清除，定期使用深層清潔面膜才能徹底潔淨肌膚。但有些人乖乖用泥膜護理皮膚，卻不見毛孔問題改善，甚至愈用愈差。其實不是深層清潔產品不好，關鍵是你用泥膜要做對步驟，才能發揮到產品的最佳功效，養出光滑柔潤的水嫩肌！

其實不是深層清潔產品不好，關鍵是你用泥膜要做對步驟，才能發揮到產品的最佳功效，養出光滑柔潤的水嫩肌！（IG@ponysmakeup）

1、敷泥膜前未打開毛孔

有不少人敷完泥膜，會發現黑頭等污垢並沒有減少或消失，那是因為你敷泥膜的步驟錯了。想要清除到毛孔的深層污垢，不是洗臉後直接將泥膜塗上臉就完成，而是應該先打開毛孔，因為當毛孔沒有徹底打開時，無論敷多厚的泥膜都難以發揮其最佳的清潔功效。建議在敷泥膜前，先用熱毛巾敷臉1分鐘，確保毛孔得以擴張，才開始厚敷泥膜，你會發現毛孔的污垢減少了很多。

2、全臉薄敷泥膜

其實泥膜一定要厚敷，厚到看不到肌膚紋理才能更好地發揮其功效，不要為了省住用而薄薄塗一層，這等於白用了。此外，切忌將泥膜塗滿整張臉，尤其是脆弱的眼周肌膚，泥膜會漸漸變乾而產生緊繃感，這會刺激脆弱肌膚老化，很容易出現細紋！所以塗的時候厚敷在毛孔粗大或油脂分泌較多的位置便可，如T字部位、下巴、臉頰及鼻翼等。

3、等泥膜完全乾掉才清洗

很多人都會等到泥膜全乾或出現裂紋之後才洗掉，但這會使泥膜把皮膚的水份全部吸收掉，讓臉部肌膚更乾燥，所以清潔面膜敷10分鐘後就可以用清水洗掉。

清潔面膜敷10分鐘後就可以用清水洗掉。（Isabell Winter/unsplash）

4、保濕工作沒做足

敷完泥膜後，肌膚容易變得乾燥和脆弱，因此適當的保濕是十分重要的，但也千萬不要過度保濕，肌膚會無法一次全部吸收，反而容易出現油脂粒或暗粒，因此理解自己肌膚的需要，配合適當的保養步驟，做好油水平衡，才能養好膚質。

5、太頻繁敷用泥膜

泥膜每星期使用一次便足夠，因為它的清潔力比一般的洗面產品都要強，成分與日常使用的保濕美白面膜不同，如果太頻繁使用（一星期使用三次或以上），反會降低肌膚的免疫力，令皮膚變得脆弱。

泥膜每星期使用一次便足夠。（Pexels）

內容提供：瞌睡喵

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「使用泥Mask的5大誤區 清潔效果不理想是用錯方法！」​】

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