【愛的迫降】盤點孫藝珍減齡裸妝秘訣　「世理妝」彩妝品推介清單

韓劇《愛的迫降》最近熱播，玄彬和孫藝珍二人的南北戀，浪漫醉人。38歲美魔女孫藝珍擁有漂亮氣質的臉蛋，令女生們羡慕不已。她在劇中飾演的崔世理是一名典型白富美，無粉感的妝容有如天然素顏一樣，盡顯零毛孔的光澤肌膚，帶出霸氣氣場，同時不乏少女感。想化一個無瑕「世理妝」需要一些小秘訣，一起看看減齡裸妝的重點吧！

孫藝珍無粉感的妝容有如天然素顏一樣，盡顯零毛孔的光澤肌膚，帶出霸氣氣場，同時不乏少女感。（《愛的迫降》劇照）

《愛的迫降》中最大的亮點便是孫藝珍的美，38歲的美貌不得不令人驚歎，女生們都想成為像崔世理一樣的氣質白富美。除了本身要維持很好的皮膚狀態之外，也可以靠著偽素顏的妝容突顯高貴清秀和青春少女感。而且，這個「世理妝」特別適合輕熟女，看看以下的彩妝品推介，跟孫藝珍學習化減齡裸妝吧！

秘訣１：妝前保濕 細緻減紋

孫藝珍在劇中的妝容自然淡雅，重點在於妝前工夫！保濕打底為肌膚注入足夠水份，能避免妝後卡粉。做好化妝前護膚程序，亦能令肌膚散發光采，膚質變得細緻，減少乾紋，完美的膚質更有減齡效果！

保濕打底為肌膚注入足夠水份，能避免妝後卡粉。（《愛的迫降》劇照）

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秘訣2：粉底透薄零粉感

孫藝珍的皮膚像剝殼雞蛋一樣白滑透光，主要是因為底妝透薄。用上質感輕盈的粉底，取量少，薄薄地塗在面上便足夠，面上若有什麼瑕疵再用遮瑕液重點遮蓋便可，盡量減輕粉感。同時，亦要選擇較水潤的粉底，會更有亮肌效果！

孫藝珍的皮膚像剝殼雞蛋一樣白滑透光，主要是因為底妝透薄。（《愛的迫降》劇照）

秘訣3：眉粉+眉膏打造自然原生眉

以前韓系的一字眉不再，孫藝珍自然平和的眉形，同時眉峰也帶點角度。除了強調修眉的重要性，也把妝感放到最輕，有如自然原生的眉一樣。首先以淺色眉粉均勻填補眉毛空隙，營造豐眉效果，然後再用深色眉粉掃在眉峰上，勾勒出眉形，最後用眉膏輕掃定形。

孫藝珍自然平和的眉形，同時眉峰也帶點角度。（《愛的迫降》劇照）

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秘訣4：輕淡褐色眼影 散發輕柔親和感

孫藝珍的眼妝真的很淡，捨棄粗黑眼線和濃艷眼影，令眼神散發溫婉柔弱的親和感。畫出深啡色的幼細眼線，並使用輕淡的褐色眼影便足夠，十分簡單，記得要輕手便可。

孫藝珍的眼妝很淡，眼神散發溫婉柔弱的親和感。（《愛的迫降》劇照）

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秘訣5：珍珠光蜜桃粉胭脂 完美透亮膚質

妝容要富青春少女感，便要使用粉嫩的胭脂。「世理妝」採用珊瑚蜜桃粉色的胭脂，妝感淡然有神，靠細滑的珍珠光影打亮輪廓，進一步塑造完美透亮膚質！

「世理妝」用珊瑚蜜桃粉色的胭脂，並靠細滑的珍珠光影打亮輪廓，進一步塑造完美透亮膚質。（《愛的迫降》劇照）

秘訣6：奶油粉裸唇 溫柔無辜感Up！

《愛的迫降》中的孫藝珍最常化上粉裸色的唇妝，充滿溫柔無辜感。避免使用深色土色顯老的唇色，重點用上粉嫩並帶有奶油感的順滑唇液，也可以簡單地用有色潤唇膏，效果自然，亦能減淡唇紋。