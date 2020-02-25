39歲李施嬅素顏完勝　26歲《開心速遞》上位小花眼皮下垂強差人意

最近武漢肺炎疫情肆虐，外出戴口罩，讓不少女生都「偷懶」不化妝。然而，沒有「Home Office」的無綫女星們，即使戴着口罩，為了時刻保持亮麗，還是要「帶妝上陣」。幕前看起來美艷動人，不知卸妝後又如何？

1.李施嬅

「離巢方知是寶」的李施嬅憑劇集《金宵大廈》讓觀眾留下深刻印象，最近新劇《法證先鋒4》也開始播出。現年39歲的她，除了演技亮眼，保養似乎也有一套心得，外貌宛如凍齡。保養得宜的她，無懼在社交平台上傳睡前或起身的素顏照片，化妝前和化妝後的模樣完全沒分別。

2.馮盈盈

25歲的馮盈盈自從當選港姐後，有不少工作機會，除了在無綫重頭劇《白色強人》中擔任女配角外，更主持節目《後生仔傾吓偈》。其實當年在港姐奪冠後，已有網民極速上傳她的素顏照，更取笑她是「無眉娘」，而她亦大方承認自己天生眉毛稀疏，所以化妝師有很大空間為她塑造眉型。然而，時至今日，不時素顏直播的她，「眉毛」仍在，估計是紋眉的功勞。雖然眼大大的她卸妝前後五官沒有太大分別，膚色難免變得暗啞，沒有了眼妝看起來有點無神，但至少認得出是馮盈盈本人。

3.龔嘉欣

最近在劇集《大醬園》奸到出汁的龔嘉欣，一改過去形象，讓不少觀眾耳目一新。而入行以來緋聞不少的她，常常被指是矯揉做作的「姣精」。她曾經出言平反，近年也常常素顏直播與觀眾互動，素顏的她看起來氣色不算好，但五官立體因此也沒有「走樣」，她坦言大方素顏直播是想讓觀眾看到她真實的一面。

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