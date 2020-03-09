【敏感肌必讀】沖涼愈洗愈痕！全因MIT、CMIT？教你認清致敏原

每天最放鬆的時間就是回家洗澡，洗淨身體，香氣芬芳，沖走疲勞。可是洗澡後會否感到身體痕癢，甚至愈洗愈痕，引致敏感情況出現？這可能並不是因為皮膚乾燥引致，而是因為沐浴露中含有致敏原！若你是敏感肌的話，便要多加留意，認清沐浴露的過敏成分，掌握以下過敏元兇便可以洗得安心。

認清沐浴露的過敏成分才可以沖得安心。（unsplash）

敏感肌要特別留意，沐浴露要慎選！消委會抽查市面上不同牌子的沐浴產品，發現當中超過一半的樣本含有超標過敏原，立即查看家中的沐浴露，並看看以下Tips助你選擇安全的沐浴露吧！

貼士1：避免選擇含有MIT、CMIT、釋放出甲醛成分的沐浴露

市面上沐浴露的選擇繁多，消費者未必很了解當中成分，因此購買前不妨先看看其成分。如果皮膚容易敏感，或是患有濕疹及其他皮膚問題的話，應盡量避免選用含有MIT、CMIT和可釋出甲醛成分的產品。

「甲基異噻唑啉酮」（methylisothiazolinone，簡稱MIT）是化妝品常用的防腐劑，是一種致敏物質。根據歐盟SCCS標準，沖洗式產品中的MIT濃度建議水平為10ppm，若超出15ppm則可能引致皮膚過敏。游離甲醛亦是另一致敏原，如水平達到200-300ppm更可能導致皮膚炎，故絕對不容忽視。

避免選擇含有MIT、CMIT、釋放出甲醛成分的沐浴露。（Instagram@fuuumiii16）

貼士2︰選擇成分天然，避免多香料的沐浴露

坊間不少沐浴露也含有一種甚至多於一種香料，香料也是其中一個致敏原！根據消委會的研究，有沐浴露含有10種香料之多，可能會刺激皮膚和呼吸道。敏感肌的話就要多留意，還是選擇成分全天然的沐浴露比較溫和安全。

貼士3︰留意產品的有效使用期

產品上標明的生產日期、有效日期和開封後使用期，也是一個值得留意的重點！成分天然又不含致敏防腐劑的產品，通常有效期也較短，產品過期後會令當成分變質。因此，已過有效期或用後令皮膚出現異常反應也應立即停用。

香料也是其中一個致敏原。（Instagram@bathtubs_of_insta）

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天然沐浴露選擇多又便宜

成分天然的沐浴露，性質溫和，而且選擇十分多，椰奶、紫米水、薰衣草、葡萄柚佛手柑以及蜂糖等等，香氣怡人，而且價格也不高，以下為你推介的都只不過是數十元呢！

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