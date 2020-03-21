【脫毛神器】原來這類人不宜用激光！盤點7款人氣家用脫毛機　

天氣開始回暖，換上熱褲短裙前，別忘記先處理身上的毛髮！很多人都嫌脫毛療程又貴又麻煩，加上正值新冠肺炎這個非常時期，不少人也寧願留在家做護理。作為小資女的你，也是時候入手家用脫毛機，準備白滑肌膚迎接夏天！

是時候準備白滑肌膚過夏天！（unsplash）

脫毛前必讀 深色皮膚勿用激光脫毛

家用脫毛機分為激光、彩光和熱力型，當中以激光脫毛效果最為顯著和持久，但是深色皮膚容易受激光能量灼傷，出現白點，所以建議使用熱力脫毛機，雖然脫毛效果不及激光和彩光，但勝在安全無痛，價格也相對便宜。

即看更多脫毛注意事項

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人氣家用脫毛神器推介

1. no!no! Hair 8800 熱力脫毛機 $699

家用脫毛機入門版，輕巧便攜，只有手掌心般大小，可以帶去旅行輕鬆幫全身和面部肌膚脫毛！它採用熱力脫毛方式達到安全除毛，任何膚色的朋友也可放心使用，連續使用4-6週後，毛髮生長速度便會減慢不少。

特點

- 專利Thermicon™ 熱力無痛脫毛科技

- 使用狀態液晶顯示，顯示刀頭、強度（三種）及電池狀態

- 可調整強度及替換刀頭，全身適用（包括臉部及比堅尼線）

- 充電式設計

no!no! Hair 8800 熱力脫毛機 （友和）

2. no!no! ULTRA 高效熱力脫毛器 $1,888

與8800一樣機身小巧，卻增加熱力強度，令脫毛效果更顯著持久，亦能除去較濃密和粗硬的毛髮，而價錢貴一倍有多的原因，皆因它能一機多用，配置美肌按摩頭，還可立即變成美容儀，具導入導出、按摩提拉等功能！

特點

- 專利 Thermicon™ 熱力無痛脫毛科技

- LCD 液晶顯示屏

- 充電式設計

- 具動態速度自動調溫設計和AI智慧脈衝式溫控

- 可配置美肌按摩頭

no!no! ULTRA 高效熱力脫毛器（友和）

3. CosBeauty Joy Version IPL 30萬發脫毛機 $1,599

曾獲日本Cosme脫毛產品第一名的CosBeauty，出名能夠快速徹底除毛，這款脫毛機具IPL感應器，能夠按毛髮自動調較閃光強度；另外它還設有 3 個燈頭，分別針對身體、面部和比基尼位，非常貼心！

特點

- 3個燈頭設計

- 5段式強度調節

- 智能感應和調節彩光強度

- 附對應手機APP，提醒用家按時脫毛

CosBeauty Joy Version IPL 30萬發脫毛機（友和）

4. Braun Silk Expert BD5001 IPL脫毛機 $2,299

配有IPL 技術和智能膚色感應器，因應肌膚自動調節彩光強度，又設置超輕柔脫毛模式，適合皮膚較敏感的人士和護理敏感部位。不過它是採用有線設計，大家使用時要留意啦。



特點

- 設有IPL和智能膚色感應器

- 插電式設計

- 備有輕柔模式

- 附對應手機APP

Braun Silk Expert BD5001 IPL脫毛機 （友和）

5. Philips BRI956 IPL 彩光脫毛器 $3,844

附有SmartSkin 感應器和分別針對面部、身體和比堅尼的配件，即使「鬼祟位」的幼細毛髮都可一併消除，效果持久，用家亦可按需要接駁電源或無線使用儀器，但機身頗大和重手，方便度略為扣分。

特點

- 附有特設弧形配件

- 腋下、比堅尼、身體、面部

- 附有 SmartSkin 感應器

- 可無線及有線使用

Philips BRI956 IPL 彩光脫毛器（友和）

6. Skin Science IPL 彩光脫毛機 $950

日本熱賣美容機品牌之一，採用5段強度調節和充電式設計，可在面部及全身皮膚使用，不論價格還是功能都屬於入門級數。

特點

- 5段強度調節

- 充電式設計

Skin Science IPL 彩光脫毛機 （Rakuten）

7. Belulu Clear Veil Mini 激光無痛脫毛機 $2,105

曾獲樂天市場脫毛產品第一名，設計小巧精緻，卻可照射35萬次高效脫毛，徹底去除幼細毛髮，並不會引起痛感和「雞皮粒」等情況，是不少日本女生的家用、旅行脫毛機之選。另外，這款脫毛機還可換上護膚機頭，同時兼顧脫毛和美肌功效，CP值超高。

特點

- 35萬次照射次數，可快速徹底脫毛

- 備有3個機頭，同時具脫毛和護膚的功能

- 5段強度調節

- 可應用於面部和全身皮膚

Belulu Clear Veil Mini 激光無痛脫毛機 （Rakuten）

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/20)

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