【口罩化妝】櫻花妹示範大眼妝趕走倦容　戴口罩畫眼線竟是大忌？

新型冠狀病毒（又稱武漢肺炎）持續肆虐，但很多公司都開始全面復工，想戴住口罩都一臉精神奕奕，在客人和上司前爭取印象分，當然要向經常戴口罩的日本女生討教化妝技巧！ 不少人都知道口罩妝的重點是眼部，但原來用錯化妝品可能令你變得冷酷兇巴巴？日本美妝YouTuber Nanako便分享口罩眼妝tips，可令你雙眼即時放大且閃亮有神！

日系大眼妝教學 戴住口罩都精靈過人

別以為口罩眼妝跟平日化妝沒有分別，除了要更注重黑眼圈遮瑕外，Nanako表示化妝工具和色調亦非常重要！

Nanako本身有浮腫問題，但也是個大眼睛美女。（nanakoななこ@YouTube截圖）

完成妝容後戴上口罩，完全沒有疲倦病容！（nanakoななこ@YouTube截圖）

1. 用眼影代替眼線

nanakoななこ@YouTube截圖 很多人都認為眼線是眼妝不可或缺的一部分，但深色和粗長的眼線會令眼神變得銳利，而戴上口罩後，人們無法看見突顯女性溫柔的腮紅和唇膏，令整個人氣場變得冷酷而不易接近！ 日本女生通常用深色眼影當眼線用，柔化眼妝卻同樣有神，非得要畫眼線的話，亦可像Nanako般畫隱形內眼線。

2. 用淺色眼影搭配口罩顏色

我們常戴的外科口罩以淺藍色、白色、綠色為主，假如化上煙燻貓眼便非常突兀，亦因為沒有看見紅唇的配襯而失去冷豔性感，所以日本女生都主張用粉嫩色系化口罩妝，近年大熱的櫻花粉和奶茶啡色調便最合適不過。

Nanako則選用日本軟萌妹子最愛的粉啡色，用眼影掃和手指輕輕暈染上眼蓋，再用少許酒紅色眼影當作眼線，畫在眼褶位置，珠光效果更顯精神！

即看Nanako眼妝技巧和編輯推介眼影

+ 2

3. 用纖長睫毛放大雙眼

濃密如扇的假眼睫毛早已過時，除了過份濃妝，還因為過於厚重而給人沒精打采的感覺，上班場合絕對NG！

Nanako特別推介Etude House纖長防水睫毛液，令睫毛自然捲翹，清爽精神，最重要的是平日眼睛容易接觸到口罩噴出來的蒸汽，出現眼部溶妝的尷尬局面，而這款Etude House睫毛液可做到24小時高效防水，不怕眼睛溶成熊貓眼！

即看Nanako眼妝技巧和編輯推介睫毛產品

+ 2

Etude House纖長防水睫毛液 HK$ 70.76 (Yesstyle) Etude House纖長防水睫毛液 HK$ 70.76

Kiss Me Heroine Make 持久防水濃密睫毛液 - 2 款 HK$ 99.81 (Yesstyle) Kiss Me Heroine Make 持久防水濃密睫毛液 - 2 款 HK$ 99.81

Miche Bloomin 純真系列假睫毛 $107.1/5件 (Yesstyle) Miche Bloomin 純真系列假睫毛 $107.1/5件

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/30)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或 加入Telegram Group仲可以拎到定期放送嘅獨家優惠碼！