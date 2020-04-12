【Dyson勁敵？】網紅強推$199蜜桃粉色風筒　3分鐘吹乾頭髮不毛躁

風筒界裡，Dyson風筒的高功能深得民心，但定價$3,000多，實在令人卻步。近期不少網民都將Dyson和國牌小米直白負離子風筒作比較，$199便能買到少女心爆棚的蜜桃紅色風筒，顏值和性價比都超高，完全是Dyson的勁敵！

小米直白風筒只售$199。（小紅書）

這台小米直白風筒有白色和蜜桃粉色可選，外型設計時尚簡約，觸感是磨砂質感，小巧輕盈，光是顏值已經成功圈粉。吹嘴亦以磁鐵吸附式設計，細節做足。價錢相當划算，白菜價$199相等於Dyson 18分之1的價錢，實在令人心動，因此得到網紅們力推！

近期不少網民都將Dyson和國牌小米直白負離子風筒作比較。（小紅書）

+ 9 + 8 + 7

直白風筒有護理頭髮的功能，輸出高濃度負離子，收緊頭髮毛鱗片，撫平毛躁，減少分叉，令秀髮變得柔順。髮廊級大風量，能極速吹乾髮絲，網民實測短髮只需3-5分鐘便能吹乾，而髮量多的長髮在10分鐘內便可。同時亦具3檔風溫，熱風快乾，溫風護髮，冷風定形。另外，風筒的「降噪」設計經網民實測過後，Dyson與直白兩台風筒的噪音也差不多，算是做得不錯。

小米有品直白負離子風筒 $199（Taobao）

+ 11 + 10 + 9

總結Dyson備有獨家設計元素，性能上對得起價錢，但是直白風筒在性能上亦能直逼Dyson，價錢上卻便宜得多，難怪不少網紅都「轉會」了！

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/12)

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