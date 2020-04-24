少女時代成員允兒是團內的「門面擔當」，出道12年，女神地位不變。允兒不僅有甜美外貌，也是實力兼備，近年涉足電影界的她獲得不少獎項，即使近年單飛亮相，人氣依然不減。然而，她最近在Instagram上傳新照片，竟然有粉絲直言「老套」，到底女神為何崩壞了？

允兒擁有巴掌臉、高挺的鼻子，舊照被翻出力證樣貌純天然，自然是不少女生夢寐以求的外形。但女神也不是任何造型都能carry，為了拍攝工作，允兒戴上淺啡色的短Bob假髮，一向以飄逸長髮示人的她以此造型亮相固然有新鮮感，有粉絲大讚好看，但有些粉絲似乎不太受落，有微博網民直言「還是沒瀏海好看，幸好是假髮」。

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其實過去允兒也試過短髮造型，而且獲得不少好評。只是這頂短Bob假髮過於厚重，瀏海也不自然，讓臉小的允兒顯得老氣，瞬間老了數年。髮型對整體造型影響甚遠，其實過去有不少女神級偶像也有「失手」時刻，即使擁有亮眼外貌也立即大打折扣。

新垣結衣

「國民老婆」新垣結衣多次上榜「最理想女友」、「最美女星」等排行榜，足見她的魅力。一直走氣質路線的她笑容甜美，治癒不少人的內心，也是少數男女粉絲兼備的偶像。然而，看似零死角的女神原來也有剋星，不是瓜子臉、額頭偏高的她離不開瀏海。新垣結衣曾以丸子頭造型拍攝廣告，把瀏海完全綁起，把全個額頭露出來，看起來好似胖了一個碼。結衣BB曾經多次嘗試露額頭的髮型，觀眾反應似乎還是不太受落，看來女神還是最好把瀏海梳下來。

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裴秀智

前Miss A成員裴秀智在團體解散後依然人氣不減，她在2012年以近乎素顏出演電影《初戀築夢101》，因為清純形象而得到「國民初戀」的稱號。2017年因為演出劇集《當你沉睡時》剪去留了多年的長髮，雖然造型很有新鮮感，卻惡評不斷，被指「女神感」盡失，顯得老氣如同「大媽」。「國民初戀」形象幻滅，其實不全然與短髮有關，偏深的髮色本來就較容易顯得成熟，可能稍微改變髮色就會有不一樣的效果。然而，不知是否劣評如潮，秀智之後沒有再以短髮示人。

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F(x) Krystal

由韓國起始的空氣瀏海熱潮似乎不會退卻，不少韓國女星都曾經一試空氣瀏海造型，卻不是人人適合。有「冰山公主」之稱的F(x) 成員Krystal，一直予人型格印象，更是隊內的「門面擔當」。一直都是以中分頭示人的她，曾經在2014年為了拍攝劇集《對我而言可愛的她》剪過空氣瀏海，當時的新造型卻惹來負評，瀏海讓她看起來沒有精神，五官似乎不如往日般精緻，也失去了過往「冰山美人」的味道。

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