01女生儷人盛會2025｜全方位體驗美妝盛事:趨勢發佈/年度美肌達人

《香港01》將舉辦儷人盛會2025「Hong Kong Beauty Festival」，活動涵蓋線上線下慶典、美容趨勢調查，並將於6月25日舉辦一場交流活動及業界嘉許 - 「01女生至愛品牌2025」以及「年度美肌達人」，將優質女性向品牌推廣給大眾，為大家提供全方位的健康及美容資訊，提升更好的生活質素，同時亦為美容業界創造更多曝光及商機，為本港美容行業注入全新動力。密切留意「01女生」最新動向，發掘更多可能，共同見證美麗力量的綻放！



「儷人盛會2025」以多元化的線上活動率先揭開序幕，將涵蓋線上線下一系列精彩環節，務求讓每位參與者都能滿載而歸，想參與送禮活動、關注最新的美容消費趨勢、掌握獨門美肌秘訣心得，就要繼續睇落去！

線上慶典：寵愛自己禮遇不斷 填問卷即送神秘禮品

「01女生」內容組將會聯同各大合作品牌，推出一連串品牌好物送禮及獨家產品試用機會，當中包括護膚美妝恩物、美食體驗活動等驚喜禮遇，讓大家發掘更多心儀的美妝護膚品及犒賞自己扮靚體驗。

此外，《香港01》亦非常關注最新的美容消費趨勢，因此「01女生」及「研數所」合作進行美容趨勢問卷調查，並結合大數據分析，調查結果經過專業分析後，將於活動當天向公眾發佈，助大家深入了解最新美容動態。密切留意「01女生」的社交平台及網站公佈，不要錯過任何贏取心頭好的機會！

如何贏取「儷人盛會2025」問卷調查活動的豐富獎品？

「01女生」合共送出接近600份禮物，將在稍後階段，於「01女生」Instagram及 Facebook逐步釋出更多禮物詳情。

各位讀者只要成為「01會員」並年滿18歲，按指示綁定電話號碼，並完成問卷調查即可有機會贏取豐富獎品。問卷內容將涵蓋您的基本資訊、每月在美容護膚、化妝品及時尚服飾上的消費習慣，並了解您對於實體購物及網上購物的偏好。本問卷調查僅用於研究目的及領獎用途，任何載有個人資料的數據，或可能辨識個別人士身分的資料均不會對外公開。

讀者會員問卷調查活動由即日起至6月6日舉行，首580位完成問卷並成功遞交的讀者有機會獲得禮物一份，並於7月中旬收到領獎通知。禮物將隨機發放，名額有限，先到先得。大家記得把握機會！再次感謝參與，期待您的真誠回饋！

【立即參加】逾500份禮品等您嚟拎👉按此立即參與問卷調查👈

THE WHOO送出「秘貼 煥能修護精華10ml 及 秘貼 自潤修護面霜10ml」 60套

THE WHOO送出「秘貼 煥能修護精華10ml 及 秘貼 自潤修護面霜10ml」 60套

韓國頂級護膚品牌THE WHOO，蘊藏著歷史悠久的宮廷養膚傳統，全新升級版秘貼系列可全日24小時不間斷守護肌膚，維持年輕彈嫩健康狀態。其中煥能修護精華採用新配方利用最佳黃金比例搭配混合NAD+、槲皮素及甘草次酸成分，能更有效地滲透至肌膚細胞，從源頭阻止衰老痕跡出現，護理肌膚10大衰老信號，維持無限時的青春肌膚狀態。

而秘貼系列的自潤修護面霜，添加抗老核心成分NAD Power24，加上原有自潤秘丹TM成分，能全面防護肌膚老化並為肌膚注入彈力。此外含有賦予肌膚光澤與活力的冬蟲夏草、促進膠原蛋白填充、吸收、合成的自潤膠原蛋白和增加膠原蛋白合成及改善皺紋的雪松醇，有效喚醒肌膚活力，締造彈力光采肌。

THE WHOO 秘貼 煥能修護精華及秘貼 自潤修護面霜（品牌提供）

belif 送出 Set 1：「斗篷草注水啫喱炸彈霜 10ml」60套

Set 2：「紫芹48hr潤澤炸彈霜10ml 及 紫芹48hr潤澤炸彈眼霜5ml」60套

*完成問卷並成功遞交的讀者，有機會獲得其中一套。（名額有限，先到先得）

belif 送出 Set 1：「斗篷草注水啫喱炸彈霜 10ml」60套/ Set 2：「紫芹48hr潤澤炸彈霜10ml 及 紫芹48hr潤澤炸彈眼霜5ml」60套

踏入夏天同樣需要注意肌膚補水！belif的超人氣雙皇牌炸彈霜，甫推出即備受歡迎，可為乾燥肌膚即時補充水分，是日常必備的保濕產品！其中斗篷草注水啫喱炸彈霜推出新升級配方，可可使肌膚水分即時增加，同時抑壓色素沉澱﹐保持白潤嫩肌。炸彈霜質地是冰涼清爽的啫喱，在接觸肌膚的瞬間即極速吸收﹐提供即時爆炸性水分滋潤。

而紫芹48hr潤澤炸彈霜亦推出新升級配方，添加了肽、角鯊烷和神經酰胺，將滋潤力延長到48小時，保濕同時修復肌膚初老痕跡。炸彈霜的主要保濕草本成分為紫芹精華，可為肌膚提供驚人滋養效果，舒緩乾裂不適的肌膚。同時配合使用升級配方的潤澤炸彈眼霜，為眼周肌膚提供爆炸性的水分滋養，同時一次過修復眼袋、眼皮、眼尾和眼周皺紋，打造明亮又充滿彈性水潤的眼周肌膚。

即將公佈禮物詳情！大家唔使心急！



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6月線下交流盛會：業界精英匯聚 共創商機

一個行業的進步，有賴於業內每一位的努力和貢獻。除精彩的線上活動，在6月25日亦特別為美容業界的各位精英舉辦一場線下交流活動，屆時將頒發「01女生至愛品牌2025」獎項。讓品牌代表、美容達人、業界專家及相關從業員能夠聚首一堂，互相交流心得、分享經驗，並發掘潛在的合作機會。

業界嘉許 共創美容新高度

「01女生至愛品牌2025」獎項將涵蓋多個美容涵蓋美容企業、彩妝護膚、完美體態、服裝首飾四個組別，專為優質品牌提供展示實力的舞台。嘉許分為兩階段：

• 專業評審篩選：由《香港01》編輯部選出卓越品牌，每個組別最多3間得獎企業。

• 大眾投票認可：「 01女生至愛品牌2025」得獎企業將角逐「01女生年度最具人氣大獎」，由《香港01》讀者投票選出最受歡迎的品牌。

「儷人盛會2025」不僅是美容業界的年度盛事，更是品牌提升市場地位的絕佳機會，現誠邀各品牌參加「01女生至愛品牌2025」嘉許。【按此立即報名】

「年度美肌達人」：星級專家雲集 分享獨門美麗秘訣

在追求美麗的道路上，專業的指引和實用的建議極為重要。除對傑出企業品牌的嘉許外，《香港01》編輯部將嚴選美容美妝業內專家及名人，並嘉許成為「年度美肌達人」表彰其在美容行業具影響力，更將與讀者分享獨門美肌秘訣心得。

獲選的「年度美肌達人」將慷慨地與「01女生」讀者們分享累積多年的獨門美肌秘訣和專業護膚心得、應對各種肌膚問題的獨到見解，以及打造精緻妝容的專業技巧。

活動條款及細則