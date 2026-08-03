Sephora 必買｜17大好用化妝／護膚／香水推介

Sephora 必買｜作為全球美妝控的殿堂，Sephora匯聚了從大牌美妝到小眾人氣品牌的各式商品。好消息！即睇攻略成為香港Sephora的會員，享用獨家優惠碼及折扣。
香港Sephora獨家品牌
Rare Beauty｜Tarte｜Ole Henriksen｜Glow Recipe｜Sunday Riley｜Zoeva｜Jill Stuart｜Makeup By Mario｜Kosas
香港Sephora必買品牌
Estée Lauder｜ Fenty Beauty｜fresh｜GHD｜ HOURGLASS
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Sephora Beauty Pass會員等級分為3個等級：會員（免費）、黑卡會員（需累積消費HK1,500）及 金卡會員（需累積消費HK$7,500），升級後可享有更多獨家禮遇。
Sephora 會員福利：
1. 生日月份購物可獲雙倍積分
2. 會員專屬推廣
3. 跨國會員禮遇
4. Beauty Pass特賣
此外，您還能透過填寫個人美妝檔案、撰寫產品評論及下載手機App等方式，額外賺取積分。 加入Beauty Pass 會員
Sephora HK｜運費政策
凡購物滿指定金額（通常為港幣$350），即可享有免運費服務。港幣350元以下的訂單需付港幣30元運費
必買推介1. GHD Chronos HD Motion Styler (Pink Limited Edition) (原價：$3,095）
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GHD Chronos HD Motion Styler (Pink Limited Edition) (原價：$3,095）
必買推介2. ONE/SIZE Powder Melt Glass Setting Spray (原價：$145）
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ONE/SIZE Powder Melt Glass Setting Spray (原價：$145）
必買推介3. Snidel Beauty Eye Designer N - Anniversary Collection (原價：$433）
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Snidel Beauty Eye Designer N - Anniversary Collection (原價：$433）
必買推介4. Salt & Stone Santal & Vetiver Deodorant • 75g (原價：$195）
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Salt & Stone Santal & Vetiver Deodorant • 75g (原價：$195）
必買推介5. Supergoop! Unseen 防曬霜 SPF50 50ml (原價：$345）
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Supergoop! Unseen 防曬霜 SPF50 50ml (原價：$345）
必買推介6. Dolce & Gabbana Light Blue Pour Homme Eau De Toilette 100ml (原價：$995）
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Dolce & Gabbana Light Blue Pour Homme Eau De Toilette 100ml (原價：$995）
必買推介7. MAKE UP FOR EVER HD Skin - Balancing & Perfecting Foundation 30ml (原價：$420）
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MAKE UP FOR EVER HD Skin - Balancing & Perfecting Foundation 30ml (原價：$420）
必買推介8. Haus Labs by Lady Gaga 粉底液 30ml (原價：$440）
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Haus Labs by Lady Gaga 粉底液 30ml (原價 $440)
必買推介9. K18 免沖洗分子修復髮膜 50ml (原價：$660）
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K18 免沖洗分子修復髮膜 50ml (原價 $660)
必買推介10. Augustinus Bader The Illuminating Collection (Holiday Limited Edition) (原價：$2,020）
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Augustinus Bader The Illuminating Collection (Holiday Limited Edition) (原價：$2,020）
必買推介11. Paula's Choice 0.3% A醇+2%補骨脂酚精華乳 (原價：$575）
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Paula's Choice 0.3% A醇+2%補骨脂酚精華乳 (原價：$575）
必買推介12. TTM 雙活性外泌體賦活生物纖維面膜 (原價：$225）
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TTM 雙活性外泌體賦活生物纖維面膜 (原價：$225）
必買推介13. Dolce & Gabbana Ever Icon Eye Palette (原價：$530）
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Dolce & Gabbana Ever Icon Eye Palette (原價：$530）
必買推介14. Rare Beauty Soft Pinch Luminous Powder Blush (原價：$245）
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Rare Beauty Soft Pinch Luminous Powder Blush (原價：$245）
必買推介15. Huda Beauty Liquid Matte Mousse Soft Blur Lip Cream (原價：$220）
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Huda Beauty Liquid Matte Mousse Soft Blur Lip Cream (原價：$220）
必買推介16. Ole Henriksen 健膚胜肽保濕面霜 (原價：$400）
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Ole Henriksen 健膚胜肽保濕面霜 (原價：$400）
必買推介17. Hourglass Vanish™ Airbrush Concealer (原價：$400）
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Hourglass Vanish™ Airbrush Concealer (原價：$400）