Harrods Advent Calendar 2026｜內容公開！試盡CPB、Valmont貴牌

【Harrods Advent Calendar 2026】Harrods每年推出的倒數月曆是無數美妝迷心中的夢幻單品。僅僅一盒 Advent Calendar 就匯集了全球頂級品牌，讓您能以超值價格體驗La Mer、Jo Malone London等殿堂級美妝、護膚及香氛產品。這些限量版日曆每年都秒速售罄，一盒難求！想知道2026年的Harrods倒數月曆有哪些必買款式，以及如何入手？立即看這篇攻略，掌握所有價錢、內容及預購詳情！



Harrods Advent Calendar 2026｜3大必搶倒數月曆

今年Harrods推出了三款各具特色的人氣倒數月曆，無論您是美妝愛好者、香氛收藏家還是重視護髮美體的保養控，都能找到最適合您的選擇。

Harrods Advent Calendar 2026｜Harrods 官網

1. The Harrods Beauty Advent Calendar 美妝倒數月曆

這款是Harrods最經典、最受歡迎的倒數月曆，被譽為年度美妝盛事。它將帶您進入一個為期25天的美妝旅程，每天都有一個令人驚喜的產品。 這款日曆是頂級護膚和美髮產品的終極集合。它雲集了Clé de Peau、La Mer和La Prairie等美妝界的重量級品牌，為您精選最受歡迎的明星產品，絕對是每年都不能錯過的豪華倒數！

立即訂購：港幣$2,500｜Harrods Advent Calendar 2026

The Harrods Beauty Advent Calendar 美妝倒數月曆

25天美妝日曆豪華陣容（包含32款產品）：

- Hourglass 柔光亮採柔膚腮紅 1.3g (Travel Size)

- Philip Kingsley 輕盈豐盈洗髮水 75ml

- Philip Kingsley 輕盈豐盈護髮素 75ml

- Augustinus Bader 豐潤賦能眼霜 15ml (Full Size)

- CurrentBody 水凝膠水潤面膜

- CurrentBody 水凝膠水潤眼膜

- CurrentBody Skin £75 voucher

- Montale 熱戀淡香精 20ml

- NARS Eye Shadow

- REHAB. 3.0夜間修護精華護髮油 30x1ml (Full Size)

- Valmont 煥顏面膜 50ml

- SISLEY PARIS 魅惑唇膏 #20 波托菲諾玫瑰 3.4g (Full Size)

- RéVive 光采活力夜間潤澤霜 10ml

- U Beauty 緊緻美頸美胸精華 15ml

- Color Wow 德州定型強效噴霧 234ml (Full Size)

- UK Lash 睫毛增長精華液 1ml (Full Size)

- Gucci 凝光高光亮澤凝膠 4g (Full Size)

- La Prairie 柔和潔膚乳 50ml

- LYMA 青春煥活面霜 15ml

- Sync Beauty 唇線筆 1.5g (Full Size)

- HUDA BEAUTY 水光豐唇蜜 #Sugar Baby 3.9ml (Full Size)

- Moncho Moreno 一分鐘奇蹟髮膜 100ml

- Shiseido 時空琉璃御藏眼唇抗皺霜 17ml (Full Size)

- MZ SKIN 緊緻眼部精華 15ml

- Clé de Peau Beauté 光凝妝前霜 37ml

- Bioeffect EGF煥顏修護精華露 15ml

- TEMPLESPA 舒緩鎮靜潤膚霜 150ml (Full Size)

- Otis Batterbee Blender Brush

- Otis Batterbee 睫毛夾

- Medik8 C-Tetra 進階維他命C凝膠精華 30ml

- SKIN|CYCLES DNA防禦防曬霜 50ml

- By Terry 水感古銅美體面部噴霧 30ml

- Tatcha 煥採水潤面霜 15ml

- Charlotte Tilbury 摩登霧感唇膏 #Pillow Talk Medium 3.5g (Full Size)



The Harrods Beauty Advent Calendar 美妝倒數月曆

2. The Harrods 12 Days of Hair & Body Advent Calendar (護髮美體倒數月曆)

如果您更重視秀髮和身體的保養，這款為期12天的倒數月曆將是您的理想之選。12個精美的小門背後，隱藏著令您擁有柔順秀髮和美麗肌膚的秘密。日曆中精選了Chāmpo、Sol de Janeiro和Gisou等熱門護髮和身體保養品牌的皇牌產品，讓您的頭髮和肌膚在節日中也能得到最細緻的呵護。

立即訂購：港幣$915｜Harrods Advent Calendar 2026

The Harrods 12 Days of Hair & Body Advent Calendar (護髮美體倒數月曆)

12天護髮美體日曆豪華陣容（包含18款產品）：

- Kérastase 白鑽修護去鈣洗髮水 80ml

- Kérastase 白鑽修護去鈣洗前精華 45ml

- REHAB. Retreat Bath & Shower Milk 330ml (Full Size)

- Philip Kingsley 璀璨深層修護髮膜 150 ml (Full Size)

- RESTORED: 淨痘貼 (Full Size)

- STARSKIN VIP黃金修護面膜 (Full Size)

- Color Wow 夢幻防急躁修護噴霧 50ml

- Dermalogica Special Cleansing Gel 30ml

- Chāmpo Flyaway Fix 10ml

- Chāmpo Pitta 頭皮豐盈強韌生髮精華 (Full Size)

- Kylie Skin Lip Butter in Vanilla Caramel 10g (Full Size)

- Beauty Works 蓬鬆豐盈噴霧 (Travel Size)

- Slip Pure Silk Skinny Scrunchie Duo

- Sol de Janeiro Rosa Charmosa Dewy Cream 240ml

- Sol de Janeiro Cheirosa 91 香氛噴霧 30ml

- Kayali Yum Pistachio Gelato 33 eau de parfum 10ml

- Kayali Vanilla 28 eau de parfum 10ml



The Harrods 12 Days of Hair & Body Advent Calendar (護髮美體倒數月曆)

3. The Harrods 12 Days of Fragrance Advent Calendar (香氛倒數月曆) 已Sold Out

這款是Harrods備受歡迎的日曆，專為香氛愛好者打造，將頂級香水的魅力濃縮於12天之中。雲集了香水界的頂級名字，包括Ex Nihilo、Jo Malone London、Parfums de Marly和Creed等。每打開一扇小門，都能探索一款令人心醉的精緻香氣，是尋找或收藏小眾香水品牌的絕佳機會。目前這款香氛倒數月曆的預購已經售罄。請密切留意官網，預計在9月將會有更多現貨在Harrods百貨公司及H beauty門店上架！

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