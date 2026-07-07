抗衰老｜Density獨家技術　一機改善深淺層皮膚問題

隨着年齡增長，女性的皮膚問題逐漸浮現。坊間有許多「無針埋線」聲稱可抗衰老，但費用不菲，而「傳統電波」其缺點在於每次只能針對個別淺層皮膚或深層皮膚，甚少能做到單雙極同樣做到的美容儀。如果想知道自己皮膚屬於淺層，還是深層問題？以下大家不妨做個簡單的自我檢測，以實測皮膚衰老程度，檢視膠原蛋白與彈性是否足夠。



測試一︰淺層問題

捏一捏臉頰，有沒有一種「皮肉分離」的感覺 ？摸起來鬆鬆的、不夠緊緻，甚至連毛孔都開始越來越多？

測試二︰深層問題

第二，雙頰是否因膠原蛋白流失而凹陷，連帶支撐肌膚的韌帶鬆弛，導致法令紋加深、下顎線失守？

突破傳統電波「非深即淺」限制 Density整體改善膚質及輪廓

如果你同時面對這兩大深淺層的老化危機，坊間費用不菲的無針埋線，或每次只能單一針對淺層或深層的傳統電波，未必是你最理想的選擇。近年風靡港台的新一代非侵入式抗衰老醫美療程Density，正是這個高效方案的完美解答。它成功突破了傳統電波「非深即淺」的限制，在兼顧療程舒適度的同時，帶來多層次的抗衰效果。其核心亮點在於獨創的「單雙極同發」技術，只需一發能量，就能將單、雙極的優勢完美結合，同步解決上述兩大老化危機。

韓國頂尖醫學美容儀器製造商Jeisys Medical正式宣布，邀請李英愛擔任旗下高階射頻醫美儀器「Density」的專屬品牌代言人。

Density雙極電波密集加熱真皮淺層

針對第一項檢測中的「淺層鬆弛」問題，Density 透過雙極電波密集加熱真皮淺層，能即時收斂粗大毛孔、撫平表皮細紋並改善粗糙；同時配合單極能量深層鎖熱，高效刺激膠原蛋白大量增生，由內而外撐起肌膚、恢復澎潤彈性，更可加速代謝以一掃暗沉疲態，打造出細緻、透亮的高級膚質。

利用單極電波即時收縮鬆弛筋膜層與膠原纖維

而面對第二項檢測中「深層支撐流失」的整體輪廓困擾，Density則利用單極電波的容積式加熱，將能量直達真皮深層與皮下組織，促使鬆弛的筋膜層與膠原纖維即時收縮，達到強效的收緊作用。這能有效拉提下垂的面頰與模糊的下顎線，並改善雙下巴及法令紋。搭配其鎖熱技術持續激發膠原重組，能全面撐起肌底，重塑出立體、緊緻的V臉輪廓。

Density是新一代非侵入式抗衰老醫美療程。它與傳統頂級電波儀器一樣，採用關鍵的6.78 MHz射頻頻率，能將熱能均勻傳導至皮膚深層。

Jeisys認為李英愛優雅、精緻且極具說服力的「頂級凍齡」形象，與 Density作為高階抗衰老設備的定位完美契合。

Density的三大核心優勢

除了能一次過解決深淺層的肌膚困擾，Density之所以能成為備受追捧的新一代抗衰老療程，更歸功於其三大核心優勢：

1. 專利α科技：單雙極雙效合一 深淺同治

以上提及過傳統的電波療程往往只能「深淺層二選一」，而Density憑藉獨家專利α科技打破了這項局限，將單極與雙極技術完美結合，讓你只需透過一次療程，就能同步發揮深層提拉與淺層煥膚的雙重功效。

2. 極致舒適體驗：痛感大幅降低高達 50%

以往的高能量電波療程常因有明顯熱痛感而令女士卻步，而Density則被業界譽為「高舒適度版電波」，致力為用家打造近乎無痛的體驗。其關鍵在於配備了SAC智能冷卻系統，不僅具備「五段冷卻強度」，更會在單次能量擊發的過程中（擊發前、中、後）連續進行「9次冷媒噴灑」。這種全方位的冷卻機制能有效保護表皮，大幅降低高達50%的痛楚，讓你能在放鬆的狀態下安心變美。

3. 即時阻抗偵測：全面提升安全性與精準度

人體不同部位（如眼周、雙頰、下顎線等）的皮膚電阻值都有所不同。為確保療效與安全，Density 內建了RIC實時阻抗偵測補償系統。儀器能以毫秒級的速度，在每一發擊發時自動偵測皮膚電阻並即時微調輸出能量，確保每一發都能達到精準的預期熱效應。這項尖端技術既能避免能量過高導致燙傷的風險，也不會因為能量過低而「白打」，確保每一吋肌膚都能獲得最精準的呵護。

Density代言人李英愛緊緻皮膚成熱話

著名韓國凍齡女神李英愛早前以一身暗黑造型出席活動，其超級回春的容貌瞬間成為全城熱話，甚至令網民驚歎她的狀態比《大長今》時期還要年輕！原來，她維持無瑕緊緻肌膚的秘密，在於她所代言的Density。即使已經年過五十，外間依然經常驚嘆於她極佳的「透明肌」與緊緻度。無論是出席活動的未修圖近照，到私下素顏相，大家都會驚呼愛姐「根本不會老」。

由韓國頂尖醫學美容儀器製造巨頭Jeisys Medical研發

Density由韓國頂尖醫學美容儀器製造巨頭Jeisys Medical研發，主打創新的「單雙極一發同步」技術，能一次過兼顧提拉輪廓與改善膚質。更吸引的是，Density療程幾乎零修復期，術後即可馬上化妝，讓愛美人士能輕鬆、無負擔地擁有如女神般的年輕美肌。

自2001年創立以來，韓國醫美儀器巨頭Jeisys便專注於高階能量儀器的研發，業務版圖至今已遍及全球40多個國家。集團旗下擁有多款榮獲美國FDA及歐盟CE雙重認證的皮秒雷射與微針射頻儀器，近年更開創出主打「單雙極一發同步」技術的Density，引領市場革新。

Jeisys深度結合大數據與亞洲人膚質的臨床研究，始終秉持着「高成效、極致舒適、價格合理」的核心理念。這不僅打破了歐美大廠長期以來對高端抗衰市場的壟斷，更讓Jeisys脫穎而出，成為引領全球「K-Beauty」科技醫美發展的創新風向球。

提防「水貨機」陷阱！3間Density原廠認證中心推介

市面上醫美療程陷阱多，近期發現有部分香港醫美中心特意前往韓國，引入白色的「水貨機」。消費者必須提高警覺，這些非正規管道引入的水貨儀器往往採用舊版AI系統，且操作人員缺乏原廠的嚴格專業培訓。無論是在精準檢測、軟件更新，還是原廠儀器探頭的品質上，水貨機都無法為消費者提供安全與成效保障，讓療程風險大增。

為了確保療程的安全與最佳提拉效果，推介3間榮獲Density原廠認證的「香港官方指定中心」︰

修身堂

香港上市美容纖體集團修身堂，主要提供專業的醫學美容、抗衰老及體重管理服務。修身堂更是全港第一間引入最新「Density」的美容機構，其專業團隊能精準掌握獨特的單雙極射頻交替技術，為顧客量身打造高效、安全且近乎無痛的緊緻提拉療程，大幅激活膠原重生，奠定品牌在科技醫美的領先地位。

Hermia

Hermia於銅鑼灣開設時尚醫學及生活美容概念店，服務涵蓋生活美容、高效醫學儀器療程，以及由皮膚科醫生主理的衛生局認可針劑項目。中心堅持引進擁有美國FDA及歐盟CE認證的國際頂尖儀器，精準解決色斑、鬆弛及肌膚缺水等問題，助顧客回復無瑕自然的肌膚與輪廓美。

Femio

Femio位於尖沙咀亞士厘道的頂尖輕醫美與皮膚管理中心，主打高效、安全的個人化醫學美容方案，堅守「價格透明、單次收費、絕不硬銷」的經營理念。中心引進多款擁有國際認證的頂尖原廠儀器，由經驗豐富的團隊用全新醫美概念配合混合式改善等量身定制療程，讓顧客在舒適安心的環境中，自然綻放專屬的肌源光芒。

以上3間醫美中心不僅提供100%原廠正貨支援，更憑藉卓越的口碑與專業服務，包攬了「香港年度最佳銷售大獎 Top 1-3」，成為全港銷量最高的官方指定中心。

選擇屢獲殊榮的原廠認證機構，絕對是您安心變美的最強信心保證！

Density重塑立體輪廓的「膠原密度」新標準

Density憑藉其獨家的「單雙極一發同步」設計與專利αLPHA技術，成功突破傳統醫美的限制，讓療程能一次過完美兼顧提拉輪廓與改善膚質。作為全球唯一採用 3D RF 立體射頻技術的儀器，Density能夠360度全方位鎖緊膠原蛋白。正如其原名「Density」所代表的「密度」之意，未來的高端抗衰老市場將以「Collagen Density（膠原密度）」作為主流保養概念。臨床實證更指出，只需進行一次療程，即可大幅激發高達 2.4倍的膠原蛋白增生。這不僅為肌底注入源源不絕的支撐力，更為愛美人士帶來持久且顯著的緊緻豐盈效果。

（資料由客戶提供）