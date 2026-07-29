7月美妝快訊2026｜16大值得注意：L’Oréal多個品牌香港官網將停用

【7月美妝快訊2026】踏入酷暑7月﹐女生們除了注重底妝持久抗汗和精簡護膚外，今年是會聚焦於輕盈無負擔與全方位修護上。今個月許多品牌都紛紛推出了清爽抗汗的夏季彩妝和護膚品，以及身體和髮型護理產品，帶來全面的嶄新體驗，為酷夏注入清爽的新意。當中包括了：DIOR、Benefit Cosmetics、ghd等，都是很值得一試的新品。



7月美妝快訊2026｜1. L’Oréal旗下多個品牌的香港網店即將停止服務

全球最大化妝品集團L’Oréal，旗下多個品牌的香港網店宣佈8月18日將停止服務。當中品牌包括 Lancôme、YSL Beauty、ARMANI beauty、Aesop、Kiehl's 及植村秀（shu uemura）。各品牌於官網上，宣布現有網上商店將營運至2026年8月18日。並建議消費者，日後可前往天貓官方旗艦店，或親臨全港各官方門市、專櫃試用選購。而的品牌會員積分仍可繼續於全港所有實體門市及專櫃兌換使用。

7月美妝快訊2026｜1. L’Oréal旗下的YSL香港網店即將停止服務（截自YSL官網）

7月美妝快訊2026｜2. DIOR 推出全新恆久貼肌亮澤修護底霜 7月1日正式發售

DIOR 全新推出的恆久貼肌亮澤修護底霜，完美糅合彩妝與護膚藝術，是品牌首款4合1亮澤底霜。將完整的護膚程序凝聚於單一配方之中，瞬即喚醒倦容，隱沒瑕疵並修正膚色不均，呈獻「攝影棚級」的極致光感妝效。修護底霜配方蘊含透明質酸能滲透肌底為表皮層保濕，由早到晚鎖住水分，並日復日地強化肌膚屏障。

7月美妝快訊2026｜Jisoo 演繹DIOR 全新恆久貼肌亮澤修護底霜（品牌提供）

7月美妝快訊2026｜3. Benefit Cosmetics 推出全新雙頭唇彩- Pocket Pal 唇漾蜜友 7月1日Sephora率先發售

Benefit的這款Pocket Pal 唇漾蜜友，完美結合品牌經典Benetint玫瑰胭脂水及極致滋潤的透明潤唇蜜，帶來一筆雙效，輕鬆打造「水光玻璃唇」。這款雙頭唇彩採用斜角海綿刷頭，柔軟貼合唇形﹐輕鬆勾勒完美唇線﹐上色均勻順滑。而且質地輕盈不黏膩，可全日保持輕盈無感。

7月美妝快訊2026｜ Benefit Cosmetics 推出全新雙頭唇彩- Pocket Pal 唇漾蜜友 7月1日Sephora率先發售（品牌提供）

7月美妝快訊2026｜4. NARS 7月出了 全新Insatiable 炫彩緞光胭脂液 7月1日正式發售

NARS 全新推出的炫彩緞光胭脂液﹐為雙頰注入迷人魅力。胭脂液配方奢華，注入活胜肽與神經醯胺，有助對抗潮濕天氣下的出油脫妝，讓妝效更貼服平滑，特別適合香港潮濕天氣。此外質感水潤輕盈，一抹順滑，易於層層疊加，而獨有的特大絨毛刷頭能精準掌控頰色塗抹。目前共推出11款緞光色供選擇。

7月美妝快訊2026｜NARS 7月出了 全新Insatiable 炫彩緞光胭脂液 7月1日正式發售（品牌提供）

7月美妝快訊2026｜5. ghd 推出柔霧粉紅慈善限量系列 7月2日正式發售

ghd已經連續23年支持及推動粉紅慈善活動，今年品牌再次與香港遺傳性乳癌家族資料庫成為合作夥伴。品牌將一系列人氣造型工具，換上絕美的柔霧粉紅色新裝，推出柔霧粉紅慈善限量系列。ghd(HK)每售出一件粉紅慈善限量系列產品，將捐出HK$100予香港遺傳性乳癌家族資料庫作慈善用途，別具意義。

7月美妝快訊2026｜ghd 推出柔霧粉紅慈善限量系列 7月2日正式發售（品牌提供）

7月美妝快訊2026｜6. THE WHOO 新升級天氣丹系列 7月13日正式發售

韓國高端護膚品牌THE WHOO，今個月推出新升級天氣丹系列﹐帶來改善衰老跡象同時緊緻透白的護膚體驗。系列產品包天氣丹 光耀煥活緊透滋養液、天氣丹 光耀煥活緊透滋養乳以及天氣丹 光耀煥活緊透滋養霜。產品採用全新配方，以對抗「5大肌膚老化困擾」為核心，改善12項衰老跡象，從源頭重塑肌膚，締造晶瑩無瑕的玻璃肌。

7月美妝快訊2026｜ THE WHOO 新升級天氣丹系列 7月13日正式發售（品牌提供）

7月美妝快訊2026｜7. The Ordinary 開設香港第二間專門店 7月17日隆重開幕

The Ordinary 於荷李活道開設香港第二間專門店，新店以提供個人化的護膚指導、成分教育和貼心的本地設計共冶一爐，呈現在一個專為探索和交流打造的空間之中。店舖設有諮詢區，經專業訓練的團隊成員會根據客人的個別肌膚問題，提供一對一的護膚建議。此空間能為客人提供個人化指導，讓他們更能了解不同配方，以及按不同護膚需要度身訂造護膚程序。

The Ordinary 全新專門店地址：中環荷李活道42A號地下



7月美妝快訊2026｜ The Ordinary 開設香港第二間專門店 7月17日隆重開幕（品牌提供）

7月美妝快訊2026｜ 8. L’OCCITANE EN PROVENCE慈善版玫瑰香皂 7月17日正式發售

L’OCCITANE50 週年之際，推出全新「慈善版玫瑰香皂」。產品扣除稅項、運輸及生產成本後的100%利潤，將全數捐贈予L’Occitane基金會，資助普羅旺斯等地的非政府組織，致力於保育生物多樣性、支援弱勢婦女邁向經濟自主，並陪伴曾經露宿者或困境青年重拾自信與歸屬感。這款慈善版玫瑰香皂以植物油為基底，能洗出綿密泡沫溫和潔淨雙手，散發玫瑰、綠意與淡雅果香。讓日常洗手的微小動作，成為照顧自己與關懷他人的溫柔儀式。

7月美妝快訊2026｜ 8. L’OCCITANE EN PROVENCE慈善版玫瑰香皂 7月17日正式發售（品牌提供）

7月美妝快訊2026｜ 9. KANEBO 推出全新持色魅光塑形唇膏 7月24日正式發售

KANEBO全新持色魅光塑形唇膏，目前共推出9色。每款色調均注入能自然融於任何唇部膚色的5R活力基底，同時添加黑紅珠光，於高處折射紅色光澤、低處呈現黑調，以獨特光影調節色彩對比與飽和度。唇膏更蘊含獨家成分鎖水潤澤啫喱與保濕複合物 H，塗抹瞬間形成保濕屏障膜層，透過鎖水包覆效果，持久呵護雙唇免受乾燥與粗糙侵害。

7月美妝快訊2026｜ KANEBO 推出全新持色魅光塑形唇膏 7月24日正式發售（品牌提供

7月美妝快訊2026｜10. SK-II與POP MART推出CRYBABY神仙水聯名禮盒 7月27日正式發售

SK-II首度攜手POP MART推出全新CRYBABY 神仙水聯名禮盒，旨在讚美與鼓勵新世代 #FREETOBARE 的情感核心。其中，CRYBABY憑藉極具感染力的淚眼和真誠坦率的情感內核圈粉無數，也讓人懂得擁抱真實的自我，情感核心正與SK-II渴望傳遞的品牌精神不謀而合，期盼每個人都能充滿自信，毫無保留地擁抱真實的自己。

7月美妝快訊2026｜ SK-II與POP MART推出CRYBABY神仙水聯名禮盒 7月27日正式發售（品牌提供）

7月美妝快訊2026｜11. 植村秀shu uemura 推出全新hard10 武士刀眉筆

植村秀shu uemura 推出全新「hard10 武士刀眉筆」，採用3合1「日本長刀」設計，分別：平面-可大範圍暈染，打造自然絨霧感；斜面-可描繪根根分明毛流；尖端-則可精準點綴並畫出俐落眉線，輕鬆駕馭從仿真毛流到柔霧豐眉的多種線條粗細。此外，新添加的「專利親膚塗層色粉」能顯著提升貼膚度，讓色彩與肌膚完美融合。武士刀眉筆推出13款色選。

7月美妝快訊2026｜ 植村秀shu uemura 推出全新hard10 武士刀眉筆（品牌提供）

7月美妝快訊2026｜12 . First Aid Beauty 全新 KP果酸身體去⻆質磨砂膏 （甜美椰奶⾹氣）

First Aid Beauty 推出了全新的KP果酸身體去⻆質磨砂膏，能有效去除因⽑周⻆化引起的粗糙不平肌膚，重現極致柔滑、令⼈忍不住觸摸的細緻膚質。這款去⻆質磨砂膏結合浮⽯顆粒與 10% AHA果酸，透過化學與物理雙重去⻆質作⽤，溫和且有效地去除⽼廢⻆質、改善不均膚質及粗糙顆粒。同時不會對肌膚造成刺激，是專為敏感肌而設。

7月美妝快訊2026｜First Aid Beauty 全新 KP果酸身體去⻆質磨砂膏 （甜美椰奶⾹氣）（品牌提供）

7月美妝快訊2026｜13. PAUL & JOE 推出全新 Jardin des Sens 花語香氛護髮系列

PAUL & JOE 推出全新「Jardin des Sens 花語香氛護髮系列」，注入令人沉醉的花香草香調，以清新活力的柑橘與生機盎然的綠葉交織，讓大家在保濕微霧中卸下整日疲憊，重拾愉悅能量。護髮系列包括：滋養洗髮水、光澤護髮素、頭皮與髮絲護理精華、頭皮去角質磨砂膏以及護髮精華油，全方位呵護並調理頭皮環境，打造潔淨清新的頭皮和柔順閃耀的秀髮。

7月美妝快訊2026｜ PAUL & JOE 推出全新 Jardin des Sens 花語香氛護髮系列（品牌提供）

7月美妝快訊2026｜14. Bioré與人氣角色Miffy 推出聯乘企劃「A Day with Bioré」

Bioré於今個月與人氣角色Miffy，推出港澳獨家限定的聯乘企劃「A Day with Bioré」。現凡購買Bioré卸妝產品滿HK$100，即可免費獲贈「A Day with Bioré」Miffy 盲盒毛公仔掛飾乙個（共4款，隨機贈送）。特別推薦品牌所推出的深層潔淨卸妝水、深層卸妝油、卸妝潔面棉，以及全新推出的極淨溫感卸妝膏，都是不少女生日常卸妝必備好物。

7月美妝快訊2026｜15. SUQQU 推出全新晶采沐時立體按摩霜

SUQQU 推出全新「晶采沐時立體按摩霜」，主打將專業級 GANKIN MASSAGE™（顔筋按摩）自然融入每日沐浴程序，只需1分鐘即可於局部肌膚輕鬆完成。按摩霜採用高水潤度貼服技術，即使在濕潤肌膚上亦能順滑延展並緊密貼合，質地耐壓不滑手，確保按摩精準到位。獨家的 Moist Wrapping 配方能在沖洗後持續鎖水抗乾，搭配層次豐富的花朵柑橘香氣，全面提升按摩時的感官享受與水潤放鬆感。

7月美妝快訊2026｜SUQQU 推出全新晶采沐時立體按摩霜（品牌提供）

7月美妝快訊2026｜16. Aesop 推出全新煥淨身體潔膚露

Aesop推出全新「煥淨身體潔膚露」，其前身為備受推崇的「芫荽籽身體潔膚露」。此款沐浴露主打辛香與木質交織的深沉香氣，以揉碎的芫荽籽與黑胡椒為核心，在溫暖辛香中揉合一抹冷冽涼感，帶來大膽而細緻的對比層次。潔膚露質地是低起泡的透明凝露，能徹底潔淨肌膚雜質，洗後保濕不緊繃。配方溫和，適合每日使用及多數肌膚類型，讓喜愛獨特香氣的消費者重新感受這款迷人的經典配方。