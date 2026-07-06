7月美妝快訊2026｜6大值得注意：DIOR修護底霜、ghd 粉紅慈善系列

【7月美妝快訊2026】踏入酷暑7月﹐女生們除了注重底妝持久抗汗和精簡護膚外，今年是會聚焦於輕盈無負擔與全方位修護上。今個月許多品牌都紛紛推出了清爽抗汗的夏季彩妝和護膚品，以及身體和髮型護理產品，帶來全面的嶄新體驗，為酷夏注入清爽的新意。當中包括了：DIOR、Benefit Cosmetics、ghd等，都是很值得一試的新品。



7月美妝快訊2026｜1. DIOR 推出全新恆久貼肌亮澤修護底霜 7月1日正式發售

DIOR 全新推出的恆久貼肌亮澤修護底霜，完美糅合彩妝與護膚藝術，是品牌首款4合1亮澤底霜。將完整的護膚程序凝聚於單一配方之中，瞬即喚醒倦容，隱沒瑕疵並修正膚色不均，呈獻「攝影棚級」的極致光感妝效。修護底霜配方蘊含透明質酸能滲透肌底為表皮層保濕，由早到晚鎖住水分，並日復日地強化肌膚屏障。

7月美妝快訊2026｜Jisoo 演繹DIOR 全新恆久貼肌亮澤修護底霜（品牌提供）

7月美妝快訊2026｜2. Benefit Cosmetics 推出全新雙頭唇彩- Pocket Pal 唇漾蜜友 7月1日Sephora率先發售

Benefit的這款Pocket Pal 唇漾蜜友，完美結合品牌經典Benetint玫瑰胭脂水及極致滋潤的透明潤唇蜜，帶來一筆雙效，輕鬆打造「水光玻璃唇」。這款雙頭唇彩採用斜角海綿刷頭，柔軟貼合唇形﹐輕鬆勾勒完美唇線﹐上色均勻順滑。而且質地輕盈不黏膩，可全日保持輕盈無感。

7月美妝快訊2026｜2. Benefit Cosmetics 推出全新雙頭唇彩- Pocket Pal 唇漾蜜友 7月1日Sephora率先發售（品牌提供）

7月美妝快訊2026｜3. NARS 7月出了 全新Insatiable 炫彩緞光胭脂液 7月1日正式發售

NARS 全新推出的炫彩緞光胭脂液﹐為雙頰注入迷人魅力。胭脂液配方奢華，注入活胜肽與神經醯胺，有助對抗潮濕天氣下的出油脫妝，讓妝效更貼服平滑，特別適合香港潮濕天氣。此外質感水潤輕盈，一抹順滑，易於層層疊加，而獨有的特大絨毛刷頭能精準掌控頰色塗抹。目前共推出11款緞光色供選擇。

7月美妝快訊2026｜3. NARS 7月出了 全新Insatiable 炫彩緞光胭脂液 7月1日正式發售（品牌提供）

7月美妝快訊2026｜4. ghd 推出柔霧粉紅慈善限量系列 7月2日正式發售

ghd已經連續23年支持及推動粉紅慈善活動，今年品牌再次與香港遺傳性乳癌家族資料庫成為合作夥伴。品牌將一系列人氣造型工具，換上絕美的柔霧粉紅色新裝，推出柔霧粉紅慈善限量系列。ghd(HK)每售出一件粉紅慈善限量系列產品，將捐出HK$100予香港遺傳性乳癌家族資料庫作慈善用途，別具意義。

7月美妝快訊2026｜4. ghd 推出柔霧粉紅慈善限量系列 7月2日正式發售（品牌提供）

7月美妝快訊2026｜5. THE WHOO 新升級天氣丹系列 7月13日正式發售

韓國高端護膚品牌THE WHOO，今個月推出新升級天氣丹系列﹐帶來改善衰老跡象同時緊緻透白的護膚體驗。系列產品包天氣丹 光耀煥活緊透滋養液、天氣丹 光耀煥活緊透滋養乳以及天氣丹 光耀煥活緊透滋養霜。產品採用全新配方，以對抗「5大肌膚老化困擾」為核心，改善12項衰老跡象，從源頭重塑肌膚，締造晶瑩無瑕的玻璃肌。

7月美妝快訊2026｜ THE WHOO 新升級天氣丹系列 7月13日正式發售（品牌提供）

7月美妝快訊2026｜6. Bioré與人氣角色Miffy 推出聯乘企劃「A Day with Bioré」

Bioré於今個月與人氣角色Miffy，推出港澳獨家限定的聯乘企劃「A Day with Bioré」。現凡購買Bioré卸妝產品滿HK$100，即可免費獲贈「A Day with Bioré」Miffy 盲盒毛公仔掛飾乙個（共4款，隨機贈送）。特別推薦品牌所推出的深層潔淨卸妝水、深層卸妝油、卸妝潔面棉，以及全新推出的極淨溫感卸妝膏，都是不少女生日常卸妝必備好物。