輕熟女醫美攻略！專利搭配D.Skin獨家手法　XERF™雙頻電波拉皮

踏入 25 歲，你是否發現鏡中的自己多了一絲揮之不去的倦容？明明睡眠充足，拍照時輪廓卻開始鬆弛，下顎線模糊、雙下巴悄悄浮現，連眼皮也漸見下垂，面頰的蘋果肌與太陽穴慢慢凹陷，形成「上半面凹陷、下半面鬆弛」的初老輪廓。 這並非你的錯覺，而是科學證實的「膠原流失」，加上紫外線、高糖飲食、熬夜與壓力等生活習慣，進一步破壞膠原與彈力纖維，令鬆弛與細紋來得更快、更明顯。



面對初老徵兆，單靠保養品已難以逆轉，越來越多輕熟女選擇以非侵入式醫美療程，精準刺激膠原新生、重建肌膚支撐，重拾緊緻輪廓與年輕光采。D.Skin 憑藉專業實力與真實口碑，再次蟬聯年度優質美容品牌殊榮，由 HK01 頒發《年度優質美容品牌 - XERFTM抗衰》，D.Skin創辦人 Faye Chung 認為真正的緊緻逆齡，源於頂尖科技與獨家客製手法的完美結合。

XERF™雙頻電波拉皮 專利搭配 D.Skin 獨家手法

D.Skin 以獨家客製手法，結合團隊精準美學定製黃金比例輪廓療程。療程前先為客人進行多層肌底結構分析，根據個人膚質與老化程度精準定位問題，度身打造最合適方案。進行療程時，D.Skin 資深治療師會因應客人情況，按肌肉走向調校雙頻能量，重點提拉蘋果肌與下顎線，精準重塑 V 面輪廓。 同時做到深層激活，精準對位膠原層，編織緊緻彈力網絡，由底層撐起下垂組織，真正做到由內輪廓撐起外輪廓。

XERF™為全球唯一獨家雙頻技術，採用 6.78MHz + 2MHz 單極射頻電波，獲美國 FDA 認證安全及有效提拉，能量直達筋膜層，一次達到深層提拉與膠原自生。 由淺層至深層針對組織加熱，配合專利 Wave Fit Pulse™脈衝技術、即時溫度監測與獨特蜘蛛網狀治療頭，令過程安全、舒適，打破傳統抗衰療程必須承受痛楚的公式。

D.Skin 獨家手法度身定製，配合 XERF™雙頻電波，精準提拉輪廓、深層激活膠原，無痛重塑緊緻 V 面。

D.Skin XERF™雙頻電波拉皮【快、狠、準】

快：600 發效果等同傳統單頻技術 900 發，省時高效，適合忙碌都市人

狠：雙頻分層抗衰，精準定位下垂脂肪，由淺至深針對不同肌膚層次加熱

準：專利安全無痛設計，配合高效冷卻與智能脈衝，療程後不紅不腫，不影響日常工作與社交

D.Skin 全線引入 XERF™雙頻電波拉皮！旺角、元朗、沙田獨有

D.Skin 為精準分層抗衰專家，亦是全港首間全線引入 XERF™雙頻電波拉皮專利無痛逆齡的官方認可治療中心，當中沙田及元朗更屬該地區獨家治療中心。 分店環境舒適，設有高度私密空間，適合追求高質體驗及注重個人隱私的顧客。

了解更多療程資料及尊享禮遇：https://www.d-skin.com.hk/

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即日起透過 WhatsApp 預約即享獨家肌底分析

WhatsApp：9443 0456

D.Skin官方網站：https://www.d-skin.com.hk/

Instagram：d.skinsolutionscenter 、d.skin_medical

分店地址：

元朗旗艦店

元朗鳳翔路2-6號YOHO PLUS加點1樓C103鋪

沙田分店

沙田白鶴汀街10-18號新城市商業大廈6樓604-605室

旺角分店

旺角登打士街56號家樂坊11樓1105室

（資料及相片由客戶提供）