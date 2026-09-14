非一般按摩店推薦！日月按摩5,000呎旺角旗艦店 人手結合全新科技

在節奏急促的香港，大家每日都被工作、訊息，以及無止境的待辦事項填滿，長期下來難免身心疲憊，而能夠真正留給自己的「Me Time」也變得難得而珍貴。SPA不只是放鬆筋骨，更像是一場重新整理身心的療癒時刻。日月・按摩（Sun and Moon Wellness Club）創辦人 Suki Tsui 希望為忙碌生活的人找回片刻平衡與安定，打造一個揉合身體放鬆與心靈療癒的空間。品牌不只停留於傳統SPA體驗，更引入全球最新健康復原科技，將放鬆、修復與療癒結合於一體，成為非一般的按摩店推薦之選。



平衡之美 創辦人Suki Tsui的療癒哲學

日月・按摩創辦人 Suki Tsui 深信，真正的健康並不只來自短暫的放鬆，而是源於身心之間的平衡。她以「陰與陽、內與外、人與大自然之間」的協調作為品牌核心理念，希望打破大眾對SPA店的既有印象，讓按摩不再只是舒緩肌肉的服務，而是一種由內而外重新整理狀態的療癒體驗。

在 Suki 的帶領下，日月・按摩由一間提供傳統人手按摩的店舖，逐步發展成為結合療癒、修復與健康管理的身心靈品牌。無論是療程設計、空間氛圍，還是整體服務細節，品牌都強調「被照顧」的感覺，務求讓每一位走進店內的客人，都能在繁忙都市中找到片刻安定。

鬧市中的靜謐綠洲 旺角5,000呎旗艦店

位於旺角家樂坊的全新旗艦店佔地5,000呎，空間感比一般SPA店更寬敞，亦為客人帶來更完整、更舒適的養生體驗。雖然身處人流最密集的旺角鬧市核心，但店內以柔和自然色系、簡約線條及木材傢俬作為設計主調，將大自然元素巧妙帶入室內，營造出一種遠離喧囂的安靜感，讓人一踏入店內便有彷彿暫時抽離城市節奏的感覺。

以柔和自然色系搭配簡約木質設計，在鬧市中打造一處靜謐療癒的空間。

除了旺角旗艦店外，日月・按摩目前亦於灣仔、銅鑼灣及青衣設有分店。品牌並沒有採用連鎖店常見的標準化設計，而是強調「因地制宜」，每間分店都會融入當區的氣息與個性，讓空間保留獨特感之餘，也避免了千篇一律的模式化印象。

超越傳統SPA 結合科技的深層修復

日月・按摩除了提供傳統人手按摩，旺角旗艦店更特別引進全球最新健康復原科技，將服務延伸至深層修復（Deep Recovery）。品牌希望透過不同療程，讓客人由內到外重新調整狀態，把短暫放鬆升級為更全面的身心復原體驗。

其中，Cold Plunge 冰水療法源自運動員常用的復原概念，透過低溫刺激幫助促進血液循環、減低發炎、加快肌肉修復，亦有助身體在運動後或高壓狀態下回復狀態。這類冷水浸泡療法近年愈來愈受關注，被視為有助舒壓及提升睡眠質素的選擇。

另外，品牌亦引入全球最新一代紅光療癒科技 LED Sauna 紅光桑拿，主打放鬆、修復與提升整體狀態。療程結合桑拿空間的暖熱感，為都市人帶來舒緩壓力、促進循環、幫助放鬆入睡的療癒體驗。同時，透過特定波長的紅光深入肌膚層，亦有助促進膠原蛋白再生、加速細胞修復，並幫助排走體內毒素。

日月・按摩亦引入了最新 LED Sauna 紅光桑拿。

除了新式健康復原科技，日月・按摩亦保留多款傳統療程，包括古法泰式按摩、Foot Spa、熱石按摩，以及阿育吠陀身心平衡養生療程，讓喜歡經典手法的客人同樣可以找到適合自己的放鬆方式。

日月・按摩亦保留多款經典手法，如古法泰式按摩與熱石療法，照顧不同客人的需求。

專業團隊 泰籍全職師傅的匠心手藝

質素的穩定亦是 Suki 最重視的一環。日月・按摩擁有全港最多的全職按摩師團隊，服務質素自然更有保證。當中更特別聘有多位精通傳統古法按摩的泰籍師傅，配合伸展動作與呼吸技巧，讓客人可以享受到更正宗、也更到位的泰式放鬆體驗。

日月・按摩擁有專業全職師傅團隊，為客人提供穩定、到位且可指定師傅的療癒體驗。

由於所有按摩師傅都經過嚴格甄選及專業培訓，無論是手勢力度、療程節奏，還是整體服務穩定度，都更有一致性。客人更可預約指定師傅，減少每次體驗都要「碰運氣」的情況，對追求穩定手感與熟悉度的客人來說，無疑更具吸引力。

由早到晚的舒壓時光 貼心服務與企業按摩

無論是忙裡偷閒，還是想趁週末好好獎勵自己，日月・按摩靈活的營業時間都相當貼心，旺角旗艦店每日由上午 9 時至晚上 11 時營業，方便配合不同人的行程。店內亦設有舒適的休憩區，並免費提供健康小食與飲品，讓客人療程結束後仍可從容放空，慢慢延續這份療癒感。

此外，日月・按摩亦是不少大企業的指定福利夥伴，包括 Chanel、SHISEIDO、MUJI、FWD 及保柏等，品牌會安排專業技師親臨辦公室提供按摩服務，為高壓的工作環境添上一抹療癒色彩。

日月・按摩 Sun and Moon Wellness Club

Instagram：@sunandmoon.massage

Facebook：日月按摩 Sun and Moon Massage

Website：www.sunandmoonhk.com

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