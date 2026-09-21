Sanrio House首個彩妝系列Kawaii Beauty登場：眼影盤、唇膏必收

Sanrio迷和美妝控注意！日本三麗鷗（Sanrio）旗下實體店鋪品牌 Sanrio House 宣佈將於日本時間9月24日中午12時推出首個化妝品系列，並於門店及官方網店同步發售。系列以「Kawaii Beauty」為主題，結合「大人系」質感風格與日系珠光設計，將Hello Kitty、My Melody、Kuromi及Cinnamoroll等人氣角色造型完美融入彩妝產品之中，絕對是顏值和實用性兼備。



彩妝系列正式誕生

Sanrio House 由 MASH Style Lab 營運、Sanrio 監修，是次為品牌首次推出完整彩妝線。系列涵蓋眼影、唇膏、光影粉及唇蜜等 6 款產品，以 5 位人氣角色為設計核心。

(IG@mash_sanriohouse_official)

角色眼影盤最吸睛 (定價 4,730 日圓起)

Dreamy Palette 眼影盤以角色面部造型為外殼，Hello Kitty、My Melody、Kuromi 及 My Sweet Piano 各配 4 色，Cinnamoroll 則為 3 色。眼影質地貼服，不易飛粉，顯色與珍珠光澤持久。

自由配搭唇膏外殼 (外殼定價2,420日圓，替換芯1,980日圓)

Dreamy Rouge採用替換芯設計，5 款角色外殼可自由配搭10色唇膏替換芯。配方注入豐富美容油，滋潤雙唇並打造透亮光澤感；Dreamy Lip Gloss 加入天然豐唇成分，帶來清涼感與飽滿效果。

(IG@mash_sanriohouse_official)

光影與眼線筆同樣精彩

Dreamy Glow Veil光影粉含真珠由來珍珠，打造自然透明光澤。Dreamy Wink Liner為約0.01毫米極細眼線筆，內含 7 種美容液成分，可精準描繪眼頭及淚袋等細緻位置。