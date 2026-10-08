30歲後馬尾愈紮愈幼？十秒自測頭皮初老症狀　教你兩招紓壓防脫髮

女生們一踏入30歲大關，護膚櫃裡總少不了各種抗皺保養品，偏偏大家都將大部分精力放在面部保養上，卻遺忘了隱藏在髮絲下的頭皮，同樣急需抗老護理！千萬別小看頭皮的衰老速度，由於頭皮缺乏防曬保養，及後天電染加速傷害，它比面部肌膚老得還要快，有科學文獻更指其老化速度是肌膚的6倍。當頭皮健康一旦開始走下坡，最直接的後果便是髮界變濶，髮量感變薄，整體外貌變憔悴，令人瞬間「顯老」。不想日後驚覺馬尾愈紮愈幼才後悔，就要及早覺醒，從紓壓護理入手為頭皮展開「抗初老」作戰！



驚揭頭皮老化快面部6倍！高壓生活成掉髮元兇

現代女性的生活充滿挑戰，無論是趕deadline、長時間開會、照顧家庭，還是精神長期繃緊，放工後腦袋依然停不下來，甚至晚上睡得差，每天都承受不少壓力。當人體長期受壓時，身體會分泌俗稱「壓力荷爾蒙」的皮質醇（cortisol）。若皮質醇水平長期偏高，有機會影響頭皮及毛囊狀態，令頭髮提早進入休止期並加快脫落。這種長期高壓的生活，可能正悄悄影響頭皮健康，更有機會引發「壓力型頭皮初老」或「壓力型掉髮」，令掉髮、頭髮稀疏及髮量感下降問題更明顯。加上熬夜、失眠及睡眠質素差亦是壓力來源之一，所以睡眠差與壓力型掉髮經常會一同出現。

十秒自測頭皮初老症狀！你中了多少項？

要及早抗老，不妨留意日常生活中出現的頭皮初老警號：

• 梳頭或洗頭時發現甩頭髮變多。

• 馬尾愈紮愈幼。

• 掉髮數量增加。

• 髮際線變得明顯。

• 頭頂分界變闊。

• 頭髮變幼細、髮根變弱。

• 頭髮扁塌無力。

• 頭皮容易出油或痕癢。

兩招紓壓防脫髮 建立「紓壓1+1晚間療癒旅程」

當出現以上警號，代表日常護理需要升級，頭皮護理絕不應只停留於清潔，更需要加入紓壓、滋養頭皮及強韌髮根等步驟。想由根本減少脫髮，就要建立「紓壓1+1晚間療癒旅程」！

50惠舒壓型洗護系列採用日本專利「SMARTSLEEP舒眠香氛科技」，揉合迷迭香及檸檬精華，草本香氛瞬間幫你洗走疲累放鬆入眠，從源頭減輕頭皮負擔。

第一招：日本專利舒眠香氛結合50種養潤成分 洗走疲累對抗掉髮

針對壓力大、睡眠質素差及關注掉髮的人士，50惠舒壓型洗護系列可以將日常洗頭變成晚間療癒放鬆時間，透過香氛治療紓緩壓力，同時洗走疲累感。

• 日本專利技術：採用日本SMART SLEEP專利技術（舒眠香氛科技），主打延長熟睡時間、提升睡眠質素，讓人一覺醒來回復好心情。

• 天然舒壓香氣：結合天然草本力量，迷迭香氣味有助寧神舒壓、放鬆緊繃情緒；檸檬果精華香氣則有助舒緩心情、消除疲勞、紓緩生活壓力及控制油脂分泌。

• 珍貴養潤成分與膠原蛋白：蘊含50種珍貴天然養潤成分，深層滲透至髮根角質層，加倍鎖水，令髮絲更強韌鞏固，幫助預防及減少斷髮。冬蟲夏草及蜂蜜成分亦有助促進頭皮微循環，滋潤及修護頭皮屏障。

50惠養潤育髮精華素EX蘊含冬蟲夏草萃取、蜂蜜等針對壓力掉髮成分，減少壓力皮質醇對頭皮造成的老化問題。研究指出，有助「14日增厚髮絲」、「2個月激活新髮再生」。

第二招：育髮精華EX針對壓力掉髮 14日增厚髮絲、2個月新髮再生

洗髮後，要為頭皮補充營養，使用50惠養潤育髮精華素EX，集中滋養頭皮及強韌髮根，針對頭髮稀疏、掉髮及髮量感下降問題。

• 清爽無油：採用香港獨有清爽無油配方，質感清爽不黏膩，適合香港潮濕天氣使用。

• 珍貴活髮成分：蘊含50種天然珍貴養潤成分，加入人參、冬蟲夏草精華及水解膠原蛋白，幫助補充頭皮營養，促進頭皮血液循環，令稀疏位置回復濃密。

• 專利技術與實證功效：配合嶄新日本獲獎專利活髮成分PowerUpEX，當中的靈芝精華能激活毛囊、促進頭髮再生。持續使用，能發揮5大育髮功效：減少脫髮+32%、加速頭髮生長+25%、頭髮密度+21%、頭皮水分+41%、頭髮粗壯+49%；有助「14日增厚髮絲」、「4星期減少掉髮」、「2個月激活新髮再生」。

解決脫髮問題絕對是預防勝於治療！如果不想日後面對馬尾變幼、髮際線變明顯的窘境，現在就要好好把握護理的黃金時機。由今晚起，不妨透過50惠舒壓型洗護系列配合50惠養潤育髮精華素EX，為自己專屬打造「紓壓1+1晚間療癒旅程」。讓你每天都能一邊放鬆入眠，同時從根本滋養頭皮與強韌髮根。及時行動，早一步展開頭皮抗初老作戰，讓身心靈與頭皮都得到全面療癒，重新養出濃密健康的年輕髮感！

購買傳送門︰

50惠養潤育髮精華素EX︰https://mentholatum.com.hk/collections/50惠-養潤豐盈育髮系列/products/50megumi-hair-essence-ex-me93501hr3

50惠養潤豐盈洗髮露（舒壓型）︰https://mentholatum.com.hk/collections/50惠-養潤豐盈育髮系列/products/50megumi-stress-relief-shampoo-me93501srs

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（資料由客戶提供）