現今市場對醫美的追求，早已超越單純雕琢細緻的輪廓，更多的是展現一個更自信、從容自在的自己。高能量醫美療程亦不再僅僅視為日常保養，而是一項精準的自我提升，助肌膚打破時光限制，達到顯著的逆齡改變。然而，有沒有嘗試過在完成高能量療程後，效果未如理想？又有沒有想過眼前的儀器和探頭，是否真正出自原廠，還是來源不明的仿冒產品？到底在療程前如何做好安全把關，確保使用的是正版儀器？以下為大家整理出辨識正廠正貨 Ultherapy PRIME®（俗稱「美版超聲刀第二代」）的核心要點，趕快收藏起來保障自己！



為何正廠正貨認證如此重要？

不少人在選擇醫美療程時，往往專注於醫生資歷、療程價錢，卻忽略儀器本身的安全認證。加上近年市場上，頻繁出現仿冒儀器（山寨機）或假冒、翻新探頭，療程效果不僅毫無保障，更存在嚴重的安全隱患。

如果接受了使用未經官方認證儀器及探頭的高能量療程，發射出的能量容易出現過高或聚焦偏差，輕則無效果，重則可致皮膚灼傷，甚至留疤，後續更要額外花金錢和時間進行修復。因此，在接受療程前多走一步進行驗證，是保障自身肌膚健康與療程效益不可或缺的重要環節。

升級版Ultherapy PRIME®：無創提拉的「黃金標準」

全新升級 Ultherapy PRIME® (HK01攝)

極受歡迎的緊緻提拉療程Ultherapy PRIME® ，以無創、安全的方式提升面部輪廓，是全球唯一榮獲美國 FDA（美國食品及藥物管理局）認證: 結合實時超聲波影像技術的非侵入性提拉療程，有效收緊頸部及下顎線條、拉提眉線，以及改善上胸皺紋，前臂及後臂、腹部、膝蓋鬆弛¹。

要極致提拉，能量必須精準到位。Ultherapy PRIME®採用 MFU-V（Micro-focused ultrasound with visualization）微聚焦超聲波技術，配備全新升級19吋超高清操作螢幕及DeepSEE® 實時超聲波影像系統，醫生在操作時能即時透視深達 8mm 的皮下組織，以最佳溫度（約60℃至70℃）²釋放能量至各個皮膚深度進行治療（1.5mm 、3.0mm 、4.5mm），配合均勻一致的精準能量熱點，準確地直達膠原蛋白豐富層，促進膠原蛋白與彈力蛋白生成，同時清晰避開主要血管與神經分佈，真正做到「先看見、再規劃、後治療（See-Plan-Treat）」。

全新升級系統不僅讓每發能量更精準地傳遞至目標組織，充分發揮提拉效果，同時將整體療程速度加快達 20%³，並顯著提升治療過程中的舒適度，痛感比上一代減少51%⁴。

Ultherapy PRIME®透過均勻一致的精準能量熱點輸出，傳送能量至不同皮膚深度，非入侵性，接近零修復期。(官網)

Ultherapy PRIME®持續達到60°C 至70°C 的最佳溫度²，促進膠原蛋白和彈力蛋白的生成。(官網)

簡單 4 步！完成 Ultherapy® 正廠正貨認證

想要安心享受療程，事前必須做好功課，按照以下步驟完成正廠正貨驗證，便能摒除疑慮：

STEP 1. 揀選官方認可診所



瀏覽 Ultherapy® 官方網站，查詢欲前往的診所是否屬於官方認證診所。

STEP 2. 認清原廠證書



到達診所後確認證書：向診所職員查詢並核實原廠儀器證書及探頭認證證書。

STEP 3. 留意正貨認證標示



正貨標示包括原廠儀器貼紙、正貨認證標籤，以及正廠正貨儀器認證鐵片。Ultherapy® 官方會定期檢查及驗證儀器，成功通過驗證後，診所方可獲發正貨認證標籤。

STEP 4. 親自完成正廠正貨驗證



掃描儀器上的正廠正貨鐵片，確認儀器為正貨後，上傳探頭上QR Code 照片，驗證探頭真偽。

驗證即享驚喜獎賞

在給肌膚安全保障的同時，還能享受驚喜禮遇！Ultherapy® 官方特別推出「Ultherapy® 正廠正貨認證獎賞計劃」，只需上傳單次 800 線或以上之 Ultherapy 療程收據，即可換領 HK$100 Häagen-Dazs 現金券。（換領活動由即日起開始，獎品數量有限，先到先得；活動只限香港地區使用。）

Ultherapy® 正廠正貨認證獎賞計劃 (官網截圖)

下次接受任何醫美療程前，除了深入了解診所、醫生專業經驗與療程資料外，切記多走一步完成正廠正貨驗證！安心接受療程與了解療程本身同樣重要。認明正廠正貨，多一份信心，亦多一份安心。

¹ U.S. FDA-cleared to lift the eyebrow, lift lax submental (beneath the chin) and neck tissue, improve lines and wrinkles of the décolleté, improve the appearance of skin laxity on the abdomen, anterior arms, posterior arms, and knees (K260618).

² Fabi SG, Joseph J, Sevi J, et al. Optimizing Patient Outcomes by Customizing Treatment with Micro-focused Ultrasound with Visualization: Gold Standard Consensus Guidelines from an Expert Panel. J Drugs Dermatol. 2019; 18(5):426-432.

³ Levine J, McCarthy AD, Pavicic T, et al. Comparative Ultrasound Visualization Analysis Between Ultherapy® and Ultherapy PRIME and Survey and Clinical Case Results from the Ultherapy PRIME Early Experience Program. 2024. Data on File.

⁴ Panithaporn D. (2025). Pain, Erythema, and Edema After Facial Lifting With Ultherapy Prime or Ultherapy Legacy-A Survey Study. Journal of cosmetic dermatology, 24(9), e70467.

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