肉毒療程透明度低恐致抗藥性？療程前必問Q&A　了解抗藥性與劑量

作為醫美界熱門的定期保養療程，肉毒桿菌素（Botulinum Toxin）可用於撫平皺紋、修飾輪廓。 但隨着注射次數增加，部分用家或會發現療效維持時間縮短，甚至感到效果遞減。 許多消費者到診所諮詢時，往往只著眼於向醫生表達「想改善皺紋」或「想瘦臉」，卻對肉毒品牌與劑量一無所知。 在資訊不透明的情況下，不但可能影響效果自然度，更有機會因產品成分差異而增加抗藥性風險¹⁻²。 無論是醫美常客或新手，進行療程前都應先了解產品的純淨度⁺，並向醫生確認品牌與劑量，讓療程更透明、更安心，同時獲得更自然的效果。



肉毒療效遞減的真相：抗藥性與品牌純淨度⁺有何關係？

你是否曾經歷療效減退，甚至需要增加劑量或縮短療程間隔，才能維持理想效果？ 其實，影響肉毒療效的關鍵因素之一，正是產品中的「雜質*」。 市面上部分傳統肉毒桿菌素品牌含有複合蛋白等雜質*，當這些雜質*進入人體，會激活免疫系統並產生抗體進行對抗。 久而久之，身體便會產生抗藥性¹⁻²，令皺紋不再對肉毒桿菌素有反應。

純淨配方不含非必要雜質*，有助減低免疫反應與抗藥性風險¹⁻²，讓療程效果更穩定可靠。

隨著醫美療程日趨普及，不少二、三十歲女性已開始定期接受肉毒桿菌素注射，而瘦面更是備受歡迎的熱門療程。但由於相關療程一般需使用較高劑量的肉毒桿菌素，加上治療年期較長，亦可能增加日後出現肉毒桿菌素抗藥性的風險¹⁻²。

根據2024年一項「肉毒桿菌素抗藥性」消費者研究調查顯示†⁴，高達80%香港用家曾感到療效遞減。

因此，在選擇肉毒桿菌素療程時，除了考慮價格因素外，亦應了解所採用產品的成分及純淨度⁺。選擇純淨⁺零雜質*的肉毒桿菌素，有助減低抗藥性風險¹⁻²。建議於治療前主動向醫生查詢相關產品資訊，從而作出更適合自己的選擇。

劑量不是越多越好！避免高劑量陷阱

許多消費者誤以為「打得越多、維持越久」便越划算。 然而，肉毒桿菌素並非打得越多越好。 如果劑量過多，容易令肌肉過度放鬆，導致表情僵硬、不自然，也增加抗藥性的風險。理想的做法應該是按個人及療程需求，由醫生作專業評估，並注射能達到預期結果所需的最少劑量，同時配合適當的療程間隔，既有助維持自然的面部表情，亦能讓療程效果更理想、更持久。⁵⁻⁶

劑量精準才能達致自然效果，過多或可能影響療程表現與安全性。

療程透明化，由了解品牌與劑量開始

在進行肉毒桿菌素療程前，建議主動向醫生查詢以下問題，不但有助了解療程細節，更可與醫生建立清晰溝通，確保每次注射都安全、透明、效果自然。

療程前醫生諮詢 Q&A 清單

1. 這次療程使用的是哪個肉毒桿菌素品牌？

2. 產品是否含有複合蛋白等雜質*？

3. 我想改善的部位需要注射多少劑量？

4. 為甚麼這個劑量最適合我的狀況？

品牌純淨⁺、劑量精準，才能擺脫「越打越無效」與「表情僵硬」的隱憂。 醫美療程不應建立在資訊不透明的風險之上，唯有主動掌握資訊、與醫生充分溝通，做到療程透明化，才能美得安心又自然。 無論你是醫美新手還是常客，在追求美麗的過程中，都應將自然、安全與效果放在首位，從源頭減低抗藥性風險，讓每一次注射都能帶來理想而持久的自然效果。 變靚，不是盲目跟風，而是聰明選擇。¹⁻²'⁵⁻⁶

* Impurities refer to the presence of complexing proteins, inactive neurotoxin, flagellin and bacterial DNA contaminants.¹

⁺ Pure refers to the absence of complexing proteins, inactive neurotoxin, flagellin, and bacterial DNA contaminants. The toxins should also contain immunologically inert excipients.²⁻³

†資料來源：根據2024年，Merz Aesthetics 與 Frost & Sullivan 於亞太區9個市場（包括香港）開展一項關於肉毒桿菌素抗藥性的消費者研究，共納入2,588名曾接受肉毒桿菌素治療的受訪者（香港：260名），年齡介乎21至55歲，且曾接受至少3次含複合蛋白的肉毒桿菌素注射。研究發現，81%的亞太區受訪者及80%的香港受訪者曾經歷療效遞減情況⁴

Reference:

1.Park JY, et al. 2020 24;8(1):e2627.

2.Martin MU. et. al. Toxins 2024, 16, 101.

3.Martin MU. et. al. Toxins. 2025;17(12):598.

4. Merz Aesthetics and Frost & Sullivan. Consumer Experience with Declining Treatment Effects Consumer Market Study, 2024. Available at: https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/81---302299776.html

5. Yi KH & Lee KL. Toxins. 2026; 18(10):444.

6. Corduff N et al., Plast Reconstr Surg Global Open 20;12(6):e5892

（資料由客戶提供）