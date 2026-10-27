粉紅十月｜美胸不止升Cup?Pelle Perfetta分享胸部護理與健康意識

胸部脹痛、經前不適、壓力大、產後變化，以至年紀漸長後的鬆弛與下垂，都是不少女性曾經歷、卻未必習慣主動談論的身體變化。每年十月的「國際乳癌關注月」，又稱「粉紅十月」，正提醒大眾關注乳癌防治、乳房自我檢查及定期檢查，而乳房健康其實也不只涉及醫療檢查，更與日常身體覺察、壓力、生活習慣及自我照顧有關。Grands 裕盛自 2013 年成立以來，一直專注胸部護理及粉紅絲帶公益活動，並透過療程、產品及培訓推廣女性健康理念。品牌培訓總監兼 KG 銳豐教育學院院長 Ics Mok 表示，美胸不應只等於「升 Cup」，而是由健康、舒緩、緊緻到情緒狀態的全面照顧。



美胸不止外觀 兩大皇牌療程內外修護

許多人談到美容，往往先想到護膚、抗衰老或減肥，即使提及胸部，也容易將護理等同於豐胸。Ics Mok 表示，胸部是重要的腺體，滿佈淋巴與神經，當荷爾蒙失調或壓力過大，往往會率先發出警號。品牌希望讓女性將胸部護理視為日常關顧身體、平衡身心的一部分，而非尷尬或只為迎合他人眼光的事情。

Ics Mok 認為，「美胸」並非單純追求尺寸或 Cup 數，健康的胸部應具備彈性、自然線條，且沒有痛楚或鬱結感。若要在健康、外觀、自信及身心狀態之間排序，她會將「健康」放在首位：「當乳腺暢通、淋巴循環良好、氣血運行順暢，外在線條自然會較飽滿和緊緻；身體沒有負擔，由心而發的自信和好狀態，才是最迷人的。」

Grands 裕盛早前獲香港01《儷人盛會》頒發「年度優質豐胸品牌」的業界大獎。

Grands 裕盛引入的英國天然植萃品牌 Lanluis，以及意大利科研美體系列 Pelle Perfetta，以「一內一外、雙管齊下」護理胸部。前者著重芳香療法、循環、淋巴與荷爾蒙情緒調和，適合壓力大、睡眠欠佳、經前胸部脹痛或容易水腫的人士。後者則聚焦細胞抗衰老、膠原蛋白增生及輪廓提拉，較適合關注產後組織變化、筋膜鬆弛、下垂或胸部線條的人士。她補充，兩者可按需要配合，先處理循環與舒緩，再進行輪廓護理，實踐品牌提倡的「先通後塑」概念。Ics Mok 強調，胸部護理不止關乎外觀，更涵蓋舒緩、緊緻、循環及女性自我照顧，讓美胸回歸健康與身心平衡。

英國天然植萃品牌 LANLUIS 魅力健胸療程，結合胸部減壓舒緩按摩手法，重點放鬆胸部、循環護理、改善下垂與雕塑胸型。

意大利科研美體系列 Pelle Perfetta 360度升胸療程，透過促進胸部脂肪吸收系統及激活雌激素接收因子，加強胸部彈性與豐滿度，同時針對腺體循環、乳頭及乳暈色素問題。

儀器科技結合身心調理 照顧胸部與情緒

除了針對胸部輪廓與緊緻度的護理，品牌亦將儀器科技與身心調節融入療程設計，回應現代女性在壓力、疲勞及情緒起伏下的照顧需要。Healing Pro+ MNS 美胸療程結合德國科技晶片與專利「小 S／小量子刀（Stacked Breast Handle）」智能機頭，融合量子技術、高低頻脈衝及磁振熱，針對胸腺及七輪中的心輪作調理，並提及促進膠原蛋白及層粘連蛋白再生、緊實膠原胸袋、活化血液循環、強化韌帶、提拉塑形、淡化乳頭色素及提升 DHEA 分泌等效果。

從身體護理延伸至情緒照顧，另一款「七輪胸部與情緒養護療程」結合七輪身心學概念，以心輪能量平衡、情緒調節及身心放鬆為重點。品牌表示，療程透過溫感暖宮驅寒及能量調理，促進微循環、舒緩神經緊張、減壓及改善失眠，回應現代女性在工作、家庭及情緒壓力下對身心照顧的需求。

美容從業員進修指南 專業護理與品牌推廣

除了為顧客提供高質素的胸部護理外，Grands 裕盛亦將服務延伸至專業美容培訓，希望讓胸部護理不止停留在療程層面，更建立於系統化的理論知識、標準化操作及前瞻性的商業思維之上。Ics Mok 表示，培訓部以「理論、手技與商業思維並重」為核心理念，課程範疇廣泛，主要分為兩大主軸：其一是專業護理技術，涵蓋國際認可的美胸護理證書、產後胸部修復、淋巴解剖學與胸部生理結構手技等；其二是商業實戰與營運，包含美容院數碼營銷、自媒體個人品牌（IP）打造，以及如何運用 AI 工具提升日常營運效率。

Grands 裕盛將胸部護理由療程延伸至結合理論、標準操作與商業思維的專業培訓。

為滿足不同從業員與同業機構的發展需求，課程對象極為廣泛，涵蓋在職美容師、美容院負責人、意圖轉型創業的女性，以及產後陪月與修復師等。修畢特定課程的學員，可銜接考取國際專業機構（如 TQUK）的資格認可，為個人的專業資歷增添權威認證。課程結構彈性多樣，由十多小時的精修技能班，至數十小時的導師考證班均有提供，切合 B2B 市場多樣化的培訓需求。有意報讀或了解詳情，可透過WhatsApp 培訓專線查詢。

Grands 裕盛課程提供由精修班至導師考證班的彈性選擇，學員亦可銜接考取 TQUK 等國際資格認可。

在市場推廣與經營轉型方面，Ics Mok 認為美容從業員應擺脫傳統的硬推銷（Hard Sell）模式，轉向內容營銷與個人專業 IP 塑造。課程會指導學員如何拍攝具備人情味與溫度的短片、真實呈現個案範例，並於 Instagram 及小紅書等主流社交平台建立專業形象。此外，針對許多中小型美容院負責人因兼顧護理與宣傳而分身乏術的痛點，課程亦教授如何善用 AI 工具進行智能化營運，例如快速撰寫文案、設計宣傳海報、整理顧客護理進度追蹤，甚至輔助處理日常查詢，大大節省行政時間，讓負責人能更專注於技術與服務質素。

她認為未來美業發展的勝負關鍵，在於結合過硬的專業合規技術、健康知識、溝通能力以及數碼推廣工具。然而，科技雖然能協助流程加速，但美容師一對手所帶來的觸感、安全感與情緒療癒，依然是無法被替代的核心價值。

關注乳房健康 粉紅十月限定活動

今個「粉紅十月」，Grands 裕盛以「粉紅凝聚，自愛同行」為主題，除到不同學院及協會舉辦乳房健康講座，即日起至 10 月 31 日更會聯同合作美容院推出限定「乳腺淋巴舒緩體驗療程」，全港限量 200 個名額。首 20 位成功預約體驗的人士，除可參與體驗療程外，亦可獲贈 MRE 豐胸乳霜，有意參加者可透過品牌合作美容院或品牌官方渠道預約及查詢詳情。

Grands 裕盛以「粉紅凝聚，自愛同行」為主題，到不同學院及協會舉辦乳房健康講座。

透過粉紅絲帶活動，品牌希望讓更多女性認識乳房自我檢查。Ics Mok表示，「美麗是建立在健康與生命之上。自愛，首先要由懂得保護自己開始。」乳房健康需要日常覺察與定期檢查並行。美容護理可作為女性自我照顧的一部分，但不能取代乳癌篩查、醫生診斷或治療，如發現乳房腫塊、形狀改變、皮膚凹陷、乳頭分泌物或持續疼痛，應盡早諮詢醫生。

（資料由客戶提供）