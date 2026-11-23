不論男女，臉上的凹凸洞絕對是顏值的一大殺手。不少女生為了追求平滑肌膚，誤信網上誇大其詞的「一次極速平復」療程，盲目跟風試錯，結果反而導致皮膚狀況惡化，落得「爛面」收場；而很多男士縱使備受暗瘡疤痕困擾，卻往往因為極度抗拒傳統美容院的「Hard Sell套路」，寧願拖延治理。面對坊間五花八門的宣傳，難道重拾平滑肌真的遙不可及？



早前榮獲《HK01優質美容品牌大獎2026》「凹凸洞治療大獎」的Pureskin，正正以打破傳統的「純粹」理念——主打男女皆宜、零推銷、重客觀數據，在云云競爭者中突圍而出，成為拯救問題肌膚的新標竿。

Pureskin榮獲《HK01優質美容品牌大獎2026》「凹凸洞治療大獎」。

拆解屢醫無效之謎 忌盲目跟風「一招走天下」

不少人試盡各種療程，凹凸洞依然紋風不動。Pureskin創辦人一語道破當中迷思：「皮膚是有生命的，不論男女，每個人的膚質、凹凸洞類型與深淺程度都截然不同。如果單憑肉眼判斷，或者企圖以同一套公式套用於所有客人身上，根本無法對症下藥。」

為了達致極致精準的治療效果，Pureskin不惜工本，斥資引入「全港最齊全」的頂尖凹凸洞治療儀器。針對不同客人的疤痕特性進行分層、分類處理，以極致精準的態度對待不同類型與深淺的疤痕，確立其在凹凸洞治療領域的權威地位。

資深治療師會為客人進行詳細的療程諮詢。

專科研發三重防線 獨創「先斷尾、後磨平」方案

坊間一般療程往往只處理表層問題，而Pureskin則構建出專科級別的三重防線，層層遞進修復受損肌膚：

• 第一防線：AI透視 拒絕盲猜

療程前必先透過第7代VISIA AI智能檢測，深入透視皮下結構及疤痕的真實分布。以客觀、精確的數據取代傳統的肉眼盲猜，為不同男女的膚質度身訂造專屬方案。

• 第二防線：專業團隊 靈活把關

每位客人均由具備國際專業認證的資深治療師進行「一對一」貼身跟進。團隊拒絕流水線式的刻板操作，而是根據AI數據與實時的膚況，精準而靈活地調校儀器能量。

• 第三防線：分層夾擊 斷尾磨平

Pureskin首創的複合性技術是其得獎王牌。首先透過深層「斷尾術」（Microneedling RF微針射頻），利用全港罕有的「斜針探頭」（Angled Insertion），切斷皮下纖維化黏連，同時激發膠原蛋白自生，填補凹陷。隨後配合表層「磨皮術」（Finexel CO2 Laser分段式二氧化碳激光），針對表層殘留的落差及男女常見的粗大毛孔進行微雕，恢復肌膚平滑。

客人完成五次療程後，凹凸洞問題得到明顯改善。

反傳統美容院套路 給予零壓力的信任旅程

除了頂尖的設備配套，Pureskin最受客人推崇的，是其切實執行的「反套路」安心保證。品牌堅持明碼實價，所有收費公開透明且絕無隱藏收費，徹底打破男士怕被困房「Hard Sell」的憂慮。同時，全店不設顧問制度，拒絕傳統的疲勞轟炸，將療程主導權全面回歸專業治療師，為客人帶來真正無壓力的體驗。在衛生及安全把關上，Pureskin亦嚴格採用原廠正貨儀器及一次性獨立衛生探頭，確保過程安全可靠。正如Pureskin堅信的理念：「護膚不是急功近利的短跑，而是一場與肌膚建立信任的旅程。」這份以誠為本的態度，正是品牌昇華形象並深受大眾信賴的原因。

Pureskin舒適的環境，為客人提供放鬆的美容體驗。

香港01讀者限定！無壓力體驗專屬變美之旅

如果你一直深受凹凸洞困擾，卻又對坊間療程抱有猶疑，不妨體驗一次真正精準、透明的變美之旅。為慶祝榮獲HK01大獎，Pureskin現誠邀男女讀者親身感受，特別推出HK$1,280的專屬體驗優惠，當中已包含第7代VISIA AI智能分析及一節個人化專科療程。為確保服務質素，是次優惠名額有限，請及早預約。

地址：元朗朗屏朗壹廣場地下

預約方式：Whatsapp +852 59758020 Instagram : @Pure.skinhk

（資料由客戶提供）