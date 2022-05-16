SOGO Thankful Week2022減價美妝：Borghese小藍瓶套裝　69折SKII

SOGO Thankful Week 2022｜崇光感謝祭優惠（SOGO Thankful Week 2022）於5月18日至6月26日分三階段（Part 1-Part 3） 於門市進行，各大品牌於SOGO感謝祭陸續推出折扣優惠，是掃貨入手好時機。《01女生》編輯精選超過30款品牌皇牌美妝套裝名單，搜羅最新優惠詳情，持續更新！



SOGO Thankful Week 2022 Part 1於5月18-31進行 逾50套抵買美妝

《01女生》編輯一次過精選Part 1 抵買皇牌美妝套裝清單，包括BORGHESE皇牌護理套裝帶給你療膚享受；YSL夜間修復精華曾被台灣@cosme選為「改善粉刺好物」第2位，可加速新陳代謝，具抗炎和抗氧化功效，現有67折優惠；受女生歡迎的Nars人氣粉底，出名長效持妝，且高遮瑕等等。

今次感謝祭令人驚喜的是意大利Home Spa 品牌BORGHESE，在崇光感謝祭推出多款SOS急救肌膚的皇牌護理套裝，如一直以來贏盡口碑、近日更被一眾名人如陳敏芝等真心空瓶推介的皇牌泥漿面膜套裝、皇室溫泉療膚套裝，以及瑞士基因賦活小藍瓶精華套裝更以低至32折發售； 為了分享意大利重視Self Care的生活哲學，今次更特別加入性價比極高的入門Head to Toe Home Spa套裝，只需$280便可盡享意式療膚享受。

崇光感謝祭（SOGO Thankful Week 2022）於5月18日至6月26日分三階段（Part 1-Part 3） 於門市進行，BORGHESE多款SOS急救肌膚的皇牌護理套裝性價比高！

編輯特意推薦以下套裝：

淨外養内升細白泥套裝 ，$280就可以試到彷如天然護膚水療效果，而且泥漿質感矜貴，乾燥敏感肌都用得，帶來看得見的淨肌效果，更可為肌膚迅間回復細緻柔滑，絕對值得入手。皇室溫泉活水精華套裝 $550，回購率No.1的補濕精華，極強的鎖水補濕效果，質地超輕身乾爽，加倍提升整體護膚效能。瑞士基因賦活小藍瓶精華套裝 $630 ，初試基因細胞修護的入門套裝，性價比極高，重點激活細胞力量，能有效推動膠原蛋白再生及提升細胞修復力。

崇光感謝祭（SOGO Thankful Week 2022）SKII神仙水與不同皇牌產品繼續有低至69折優惠。

此外，SKII神仙水與不同皇牌產品繼續有低至69折優惠； CLARINS、LAURA MERCIER、CANVAS等品牌亦有推出折扣優惠。

SOGO感謝祭2022最新的名牌優惠：SOGO感謝祭2022網店優惠手袋減價：Furla、Michael Kors低至$8XX

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【SOGO Thankful Week 2022】崇光感謝祭2022 Part I、Part II及Part III 日期 ：

SOGO感謝祭Part 1：5月18日至5月31日

SOGO感謝祭Part 2：6月1日至6月14日

SOGO感謝祭Part 3：6月15日至6月26日

地點：銅鑼灣崇光百貨公司 / 尖沙咀崇光百貨公司

