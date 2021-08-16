Staycation 住宿體驗level up！編輯推介必備法寶

來到八月中，仍然無得飛，只有繼續staycation 當去旅行。去staycation 必定會影相打卡，想影出更與別不同的相片，同時提升住宿體驗，下次就要記得帶齊以下三寶，人人都可以成為staycation 達人！



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盡情放鬆！泡泡浴用品

去酒店staycation 嘅其中一款必影呃like 照，一定是浸在泡泡浴之中影相！想浴缸充滿綿密泡泡，就一定要買泡泡浴專用產品。推介Lush 的泡泡浴芭及奇趣泡泡皂，今次推介的奇趣泡泡皂由玉米澱粉所造，可以當黏土捏出任何形狀，發揮創意。

玩完之後，只要捏碎並置於流水下衝擊，就可以打出蘊含巴西香橙精油成份的豐盈泡泡，浸浴、拍照同時滋潤肌膚，再配能令身心放鬆的和諧心靈沐浴露，讓你更盡情relax！

另外，奇趣泡泡皂亦可當作香皂使用，亦可用於洗髮，平日使用也適合。

🤩 Lush x #開講送禮！送你產品試用裝

（資料圖片）

由即日起至8月20日，開講會送出共120份Lush產品試用裝 ，每份包括奇趣泡泡皂試用裝同和諧心靈沐浴露試用裝各一件，即刻參加啦 👉🏻 👉🏻 👉🏻出post 拎試用裝

Lush 和諧心靈沐浴露 HK$100/110g

Lush 彩虹奇趣泡泡皂 HK$160/350g

睡得舒服！舒適睡衣

每個人對睡衣的喜好都有不同，有人喜歡絲質、有人喜歡棉質，但最重要還是穿得舒服。棉質睡衣一年四季都合穿，質地柔軟，吸汗及透氣都好，而且夠保暖，純棉質地更是睡衣的最佳之選。絲質比較柔軟，手感絲滑涼爽，散熱效能好，所以只適合夏季使用，涼爽舒適，但天氣冷的日子就不太適合了。

H&M 棉質平紋睡衣套裝 HK$229

La Perla silk nightdress HK$1,080

提升情調！自備香氣

編輯推介 Diptyque Baies / Berries Small Candle，以手摘的黑加侖子配以枝葉製作出果味濃郁又帶帶青草香氣的蠟燭，再加上有活力的玫瑰花香，成為其中一款最受歡迎的香味。如果住的房間較大，不妨帶備居室噴霧，我會推介Jo Malone 的經典香氣，青檸、羅勒與柑橘，以羅勒及百里香為主調，同時滲出淡滅的青檸香氣，時尚的香味， 既可以提振精神，亦可以安定心情。

Diptyque Baies / Berries Small Candle HK$330/70g

Jo Malone 青檸、羅勒與柑橘滿室幽香居室噴霧 HK$550/175g

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