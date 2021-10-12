台灣@cosme改善粉刺5大好物　YSL精華得第2　$1XX平價杏仁酸奪冠

口罩肌｜戴口罩容易令暗瘡粉刺長滿面，令人非常苦惱。市面上又有什麼護膚、潔面產品，可有助改善粉刺問題？@cosme向來都是日、台、港女生的美妝指標，不妨看看有甚麼改善粉刺好物推介，作為入手參考。



改善粉刺向來都是女生關注的肌膚問題。（innisfreeofficial＠instagram）

台灣票選「改善粉刺好物Top 5」

@cosme集合了用家評分和留言，定期會按類別選出好物名單；最近台灣@cosme 就大家被「口罩肌」困擾，綜合了評價分享了「改善粉刺好物Top 5」，當中包裝洗面產品、化妝水，以及精華。

粉刺惡化後或會成為暗瘡，而且化妝時也會明顯看到顆粒感，想由根本解決問題，便要好好護膚，更要做好清潔最重要一步。其中，排第５位的Kanebo Suisai酵素洗顏粉在日本連續6年都是洗面產品銷量冠軍，更由日本爆紅至港台。產品中添加「蛋白分解酵素」、「皮脂分解酵素」與「胺基酸洗淨成分」，可以徹底清潔黑頭粉刺與老廢角質，而且不少用家都大讚潔面後感覺潔淨乾爽，但沒有繃緊感。

台灣DR.WU 杏仁酸曾獲不同好評。（kira.kira_mo＠instagram）

酸類護膚品也可加促去除老化角質層的效果，台灣DR.WU杏仁酸曾拿下「Beauty美人大賞」，也是台灣「@cosme美妝大賞-重點保養」的第1位，它分了8%與18%的濃度，用家可按肌膚狀況而選用；其主要功效是速清除表面角質堆積、清除黑白頭粉刺、改善暗沉、膚色不均、毛孔粗大以及皺紋等問題，8%可每天使用，以18%因濃度較高，則要按時間，每星期使用2-3次（做二休一），避免對皮膚造成過份刺激。

▼▼▼【按圖看】長期戴口罩造成毛孔粗大、粉刺問題？當發炎紅腫更會形成暗瘡，按圖即看去角質，改善粉刺好物推介 ▼▼▼

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