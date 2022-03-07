毛舜筠保養靠Supplement　維他命C改善氣息減細紋　感冒也適合？

毛舜筠（毛姐）與美術指導區丁平結婚26年，恩愛依然，去年聖誕節終於一同飛到加拿大跟兩女兒團聚，本來1月要回港拍片卻因遇上「熔斷機制」而滯留，輾轉下終於轉飛曼谷返港，也拍片分享，狀況非常好，不知不覺毛姐已61歲，但保養得宜，有「美魔女」之稱。凍齡外表非垂手可得，毛姐平日花了不少心機保養keep fit。



金像獎影后毛舜筠雖然已61歲，但仍然能保持年輕美貌。（moje115@instagram）

「美魔女」毛舜筠保養有道 食2大保健品助減紋排毒

毛舜筠雖已60歲，但仍然能保持年輕美貌，她不時也會在Instagram上分享素顏生活照，去年分享了與家人駕遊艇出海的照片，素顏下只有淡淡的歲月痕跡，身穿粉色泳裝更顯少女感，不時被網民盛讚為「美魔女」。

毛舜筠大方分享素顏照。（moje115@instagram）

女人年過25，便心心念念凍齡，維他命及營養補充劑的確是近年比較多女生去接觸，希望身體、皮膚健康，毛舜筠也不例外，近年活躍社交媒體的她曾分享保養心得，原來是靠每朝都吃保健品，她會先喝一杯溫水，補充晚上身體流失的水分，喚醒身體，再空服維他命C與纖維粉。

眾所周知，維他命C有助皮膚美白，全因能抑制黑色素形成，同時能幫助皮膚膠原蛋白生成，是皮膚維持健康的必備營養素；毛舜筠指她會空腹食，更推介脂質體維他命C（Lypo-Spheric Vitamin C），因為能最快進人細胞內，她也是靠維他命C改善氣息，減少細紋；維他命C更可幫助細胞進行修復，因而有人會感冒時服用，哈佛醫學院的刊物也指一些研究結果有發現，每天服用至少 200 毫克的維他命 C，感冒的機率下降一半；

最後，毛舜筠會以一杯溫水加兩匙纖維粉，可幫助腸道消化，改善便秘，有助排毒，為她的保養程序作結。

保養得宜的毛舜筠，愛與家人在飯後齊齊做運動。（IG：@moje115）

毛舜筠保持運動習慣

運動有助促進新陳代謝，提升人體血液中的抗氧化劑，修身同時減慢肌膚衰老。毛舜筠熱愛運動，年輕時運動量劇烈，每天也會跑步十公里。隨着年齡漸長，運動方式亦轉向溫和，以步行為主。她現在每星期最少運動三天，每次約一至一個半小時。她曾於小紅書上分享自己保持了幾十年的「五分鐘喚醒運動」，並指堅持拉筋對健康有益，整天也充滿精神。

▼▼▼毛舜筠堅持了多年的「5分鐘喚醒運動」，拉筋不但有助保持健美結實身段，對於紓緩壓力亦有幫助。按圖看毛姐於小紅書的親身示範▼▼▼

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（資料參考：小紅書、Harvard）