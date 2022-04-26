消委會｜雪糕檢測7款符合安全衛生標準　不含任何添加劑安心食用

【消委會｜雪糕推介｜雪糕牌子】臨近夏日，相信大家都會進食雪糕消暑，大部分女生更會不分四季照常進食雪糕。畢竟遇上不如意的事或感到不開心時，進食甜食，如雪糕、蛋糕可直接轉化為糖，進食後可迅速緩解心情。根據科學角度而言，甜食是能夠讓人心情變好，當心情不佳的時候，人體會缺乏營養素，此時大腦最需要的就是糖分，因此進食後就能滿足了腦部的需要。不過大家進食時，有沒有留意雪糕的品質含量呢？



【消委會｜雪糕推介｜雪糕牌子】臨近夏日，相信大家都會進食雪糕消暑，大部分女生更會不分四季照常進食雪糕。（《黑騎士》劇照）

消委會曾抽查市面上29款的預先包裝及非預先包裝的雪糕，當中發現只有4款是不含防腐劑及沒有驗出細菌。根據食物安全中心的指引，雪糕及冰涷甜點向來監管嚴緊，由於雪糕及冰涷甜點製造到出售需經過多個工序，因此當局對每個工序都嚴格監控，減低產品受污染。

【消委會｜雪糕推介｜雪糕牌子】消委會抽查市面上29款的預先包裝及非預先包裝的雪糕，當中發現只有4款是不含防腐劑及沒有驗出細菌。（《我的櫻花戀人》劇照）

根據《食物及藥物(成分組合及標籤)規例》，在本港出售的雪糕，其脂肪及糖含量必須附合該規例及規定食物中准用防腐劑的最高含量。違反上述規例者，最高可被判罰款及。此外，《冰凍甜點規例》亦有規定冰凍甜點的含菌量標準。另外《食物內防腐劑規例》列明了，以乳類為主的甜品中的苯甲酸（benzoic acid）最高准許含量為每公斤300毫克，而以脂肪為主的甜品中的苯甲酸最高准許含量為每公斤1,000毫克，山梨酸（sorbic acid）則不可添加於以乳類和脂肪為主的甜品。

【消委會｜雪糕推介｜雪糕牌子】脂肪及糖含量必須附合該規例及規定食物中准用防腐劑的最高含量。（ig@jennierubyjane）

報告發現，29款的預先包裝及非預先包裝的雪糕中，發現了25款雪糕都含有細菌，而含菌量亦含每克介乎15至58,000個細菌。根據《冰凍甜點規例》的指引，任何冰凍甜點的總含菌量都不能超出每克50,000個細菌，而含菌量是用於反映食物的質素和剩餘保質期。只有4款不含防腐劑及沒有檢出細菌，完全符合安全標準。

【消委會｜雪糕推介｜雪糕牌子】任何冰凍甜點的總含菌量都不能超出每克50,000個細菌。(ig@lalalalisa_m)

4款符合安全標準的雪糕｜1. MÖVENPICK 雲呢拿夢幻雪糕

馬達加斯加波本呍呢拿配以上盛柔滑忌廉，成就MÖVENPICK®的經典呍呢拿夢幻，為你帶來夢幻體驗。

4款符合安全標準的雪糕｜1. MÖVENPICK 雲呢拿夢幻雪糕（nestle官網）

4款符合安全標準的雪糕｜2. 阿波羅 朱古力味冰凍甜點

阿波羅朱古力味冰凍甜點相信是不少人的童年回憶，這一款冰凍甜點除了不含防腐劑及沒有檢出細菌。市面上大部分的雪糕及冰凍甜點都會含有E466及E433的添加劑，根據中大醫學院院長陳家亮指出E466及E433都是一種破壞腸道的微生態，會引發炎症性腸病，因此進食過多的添加劑會容易增加腸道內的壞微生物，損害腸道健康。

【消委會｜雪糕推介｜雪糕牌子】4款符合安全標準的雪糕｜2. 阿波羅 朱古力味冰凍甜點（appolo官網）

4款符合安全標準的雪糕｜3. XTC GELATO 朱古力意式雪糕

XTC Gelato製造美味的意式雪糕。用上來自法國的Valrhona朱古力、馬達加斯加雲尼拿豆、優質澳洲牛奶。意式雪糕平均有5-10%脂肪含量；一般雪糕平均有超過20%脂肪含量。

【消委會｜雪糕推介｜雪糕牌子】4款符合安全標準的雪糕｜3. XTC GELATO 朱古力意式雪糕（xtc官網）

4款符合安全標準的雪糕｜4. GODIVA 黑巧克力軟雪糕

GODIVA 黑巧克力軟雪糕一杯的卡路里約246，碳水化合物佔20g，脂肪佔16g，蛋白質佔4g。整體而言，雪糕都是易長胖的食物，都是少食為妙。

【消委會｜雪糕推介｜雪糕牌子】4款符合安全標準的雪糕｜4. GODIVA 黑巧克力軟雪糕（godiva官網）

【消委會｜雪糕推介｜雪糕牌子】另外，同一測試中消委會發現有3款預先包裝及非預先包裝的雪糕及冰凍甜點是無添加劑，如色素、乳化劑、調味劑、穩定劑等。



3款完全無添加劑的雪糕｜1. MÖVENPICK 雲呢拿夢幻雪糕

MÖVENPICK 雲呢拿夢幻雪糕除了符合安全標準的雪糕，不但不含防腐劑及沒有檢出細菌，而且沒有任何添加劑，完全是一款的安全的雪糕，大家都可以安心食用。

【消委會｜雪糕推介｜雪糕牌子】3款完全無添加劑的雪糕｜1. MÖVENPICK 雲呢拿夢幻雪糕（nestle官網）

3款完全無添加劑的雪糕｜2. Häagen-Dazs 士多啤梨雪糕

Häagen-Dazs堅持使用優質原材料: 牛奶、新鮮忌廉、蛋黃及糖，絕不添加任何人造色素及調味劑，把雪糕的空氣含量盡量減少，讓你嚐到至臻不凡的真味，而且嚴選波蘭士多啤梨，啖啖真果肉，加上幼滑雪糕，果味香濃之餘更昇華口感享受。

【消委會｜雪糕推介｜雪糕牌子】3款完全無添加劑的雪糕｜2. Häagen-Dazs 士多啤梨雪糕（Häagen-Dazs官網）

3款完全無添加劑的雪糕｜3. Häagen-Dazs 抹茶雪糕

Häagen-Dazs堅持使用優質原材料: 牛奶、新鮮忌廉、蛋黃及糖，絕不添加任何人造色素及調味劑，把雪糕的空氣含量盡量減少，讓你嚐到至臻不凡的真味，而且嚴選九州抹茶，堅持採用石磨工藝磨成粉末，加入香滑鮮奶，仍能完美保留濃郁回甘嘅茶香風味。

【消委會｜雪糕推介｜雪糕牌子】3款完全無添加劑的雪糕｜3. Häagen-Dazs抹茶雪糕（haagendazs官網）