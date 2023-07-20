蘆薈膠10大隱藏用法！夏日必備　去角質修護暗瘡　止癢防蚊

【蘆薈膠功效／蘆薈凝膠用法／蘆薈Gel】蘆薈膠（蘆薈Gel）是韓國家喻戶曉的保濕好物，許多韓國護膚品牌都推出蘆薈膠，而且價格便宜、份量多，對不同個年齡層的女生來說都是家中必備護膚良品，92%天然蘆薈成分，對各種肌膚狀態都非常親和，除了保濕，你知道蘆薈Gel的隱藏用法嗎？原來可以柔順髮絲，甚至防蚊止癢。



【蘆薈膠功效／蘆薈凝膠用法／蘆薈Gel】蘆薈Gel具10大隱藏用法。（naturerepublic_kr＠instagram）

【蘆薈膠功效／蘆薈凝膠用法】蘆薈Gel用法

蘆薈膠（蘆薈Gel）一般的官方用法都是建議塗抹於面部和身體的乾燥、敏感部位，有助舒緩、鎮靜、保濕、消炎、抗菌、消腫、止痛等，但其實用途相當廣泛。

除了保濕外，蘆薈膠去鼻頭黑頭粉刺非常有效，只要在潔面後，先把化妝水倒進化妝棉，在鼻頭上敷5分鐘，再把蘆薈膠塗滿整個鼻頭，待20分鐘，用棉花棒輕輕刮走蘆薈膠，便會發現黑頭粉刺一拼帶走；蘆薈膠能去除油脂和污垢，同時收毛孔。

【蘆薈膠功效／蘆薈凝膠用法／蘆薈Gel】蘆薈膠（蘆薈Gel）用途多多。（Cosme）

另外，蘆薈膠更可以當護髮膜使用；女生經常燙染頭髮會令髮絲變得受損乾燥，在洗頭時，將蘆薈膠及護髮素結合，塗抹在受損部位或髮尾位置，靜待5-10分鐘後清洗即可，又或在洗頭後、吹髮前或頭髮半乾時塗上後吹乾。

蘆薈膠的隱藏用法又可只一、兩種，也有更多可解決、舒緩女生生活上的煩惱：

【蘆薈膠功效／蘆薈凝膠用法／蘆薈Gel】網民分享使用蘆薈膠（蘆薈Gel）後。（張荳兒＠cosme）

【蘆薈膠功效】蘆薈膠隱藏用法：蘆薈膠+粉底液

喜歡的粉底不夠保濕，可以以2：1的比例，把蘆薈膠和粉底液結合，再上妝，蘆薈膠可增加粉底液的保濕度，令底妝更加透薄貼服。

【蘆薈膠功效】蘆薈膠隱藏用法：抗皺眼膜

蘆薈膠只要簡單搭配化妝棉濕敷在眼周，包覆並輕微提拉眼下細紋處，20分鐘後粗糙紋理會有所改善，對小資女來說可以慳買一支上千元的眼膜。

【蘆薈膠功效／蘆薈凝膠用法／蘆薈Gel】蘆薈Gel可以用以消炎止血。（naturerepublic_kr＠instagram）

【蘆薈膠功效】蘆薈膠隱藏用法：滋潤護唇

蘆薈膠也可當潤唇膏／唇膜使使用，只要在睡前厚塗一層在雙唇上，翌日起床，嘴唇變得具滋潤感。

【蘆薈膠功效】蘆薈膠隱藏用法：消炎止血

如果不小心割傷或破皮流血，一時找不到消炎藥，可搽點蘆薈膠在患處，因為蘆薈含人體所需的多種活性成分，對於抗菌、消炎、補水、促進傷口癒合都有很好的效果。

【蘆薈膠功效／蘆薈凝膠用法／蘆薈Gel】蘆薈Gel更可在夏日止癢防蚊。（naturerepublic_kr＠instagram）

【蘆薈膠功效】蘆薈膠隱藏用法：止癢防蚊

皮膚搔癢或被蚊蟲咬了後，可以蘆薈膠止癢、消炎；甚至在外出前在裸露肌膚上抹上一層蘆薈膠來防蚊蟲。

【蘆薈膠功效】蘆薈膠隱藏用法：曬後修復

蘆薈膠有鎮定、補水作用，因而在夏天曬傷或曬紅時，可把冰鎮過的蘆薈膠厚敷在曬傷部位，10-15分鐘後便有舒緩鎮靜感覺，減少紅腫。

【蘆薈膠功效／蘆薈凝膠用法／蘆薈Gel】網民分享使用蘆薈膠（蘆薈Gel）後。（Yahan Lian＠cosme）

【蘆薈膠功效】蘆薈膠隱藏用法：修護暗瘡

蘆薈膠的消炎功能同時可用在暗瘡處；習慣擠痘痘的女生，也可以在擠痘痘的傷口上蘆薈膠，修復肌膚。

【蘆薈膠功效】蘆薈膠隱藏用法：去角質

在蘆薈膠中加入砂糖或鹽巴，混合便可搽在臉部或身體任何需要去角質的部份，不但能溫和去角質，還能給肌膚舒緩鎮定效果。

【蘆薈膠功效／蘆薈凝膠用法／蘆薈Gel】夏日必定要雪凍蘆薈Gel。（ari_lac＠instagram）

【蘆薈膠功效】蘆薈膠隱藏用法：脫毛後舒緩

無論是女生脫毛後，還是男生剃鬍後，肌膚都可能會有小傷口或是泛紅，只要敷上蘆薈膠，便可以即時為舒緩肌膚泛紅並補水。