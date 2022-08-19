G.E.M.鄧紫棋捏鼻力證無整容　用7水護膚法改善敏感肌

G.E.M.（鄧紫棋）唱功了得，近年一直都專注於內地市場發展。初出道時，G.E.M.的「金魚嘴」表情令人印象深刻，令她的包包臉及圓鼻成為招牌特徵。不過，最近就有網民質疑G.E.M.有整容之嫌，覺得她的鼻子變得比以前高挺。對此，G.E.M.就於直播中霸氣推鼻回應力證自己無整容。



G.E.M.為了最近推出的新專輯不時開直播與粉絲互動，不過最近的直播中就有網民質疑G.E.M.有整容之嫌，覺得她的鼻子相比出道時的圓鼻變得比以前高挺，亦沒有了包包臉，留言：「是不是動鼻子」。爽直的G.E.M.馬上霸氣回應：「我動啥了！我鼻子啥也沒動過，我整張臉都沒動過好不好！」同時對鼻子又推又擠又捏，反擊整容傳聞。

力證自己純天然無整容的G.E.M.一向都皮膚好，更不時於社交平台分享自己的護膚心得，過往她就曾分享過自己親試的韓國十分流行的「7水護膚法」，只需按7個步驟使用爽膚水，連續堅持1星期就可以令皮膚水潤飽滿，更可以改善敏感肌、口罩肌。

G.E.M. 7水護膚法│第1步：



在完成潔面程序後，選用性質溫和無刺激的爽膚水浸滿化妝棉，沿著肌膚紋理輕輕擦拭，進行二次清潔。

G.E.M. 7水護膚法│G.E.M.曾分享過自己親試的韓國十分流行的「7水護膚法」

G.E.M. 7水護膚法│第2步：



重復第1步，再次使用爽膚水浸滿化妝棉，然後沿著肌膚紋理輕輕擦拭，以進行肌膚整頓。若不想用化妝棉，亦可把爽膚水倒在手心上再輕拍上臉，直至爽膚水被皮膚完全吸收。

G.E.M. 7水護膚法│使用爽膚水浸滿化妝棉，然後沿著肌膚紋理輕輕擦拭

G.E.M. 7水護膚法│第3步：



倒於掌心，輕按壓於面部，進行初級補水。第2至第3步的功效可將臉上的殘留物再次清潔，有助提升肌膚吸水速度。除了臉部外，頸部都需要擦拭保養。

G.E.M. 7水護膚法│除了臉部外，頸部都需要擦拭保養

G.E.M. 7水護膚法│第4步至第6步：



將適量爽膚水適量倒在掌心，輕按壓於面部，令角質層細胞可以吸收更多水分。 然後，將該階段反復3次。

G.E.M. 7水護膚法│把爽膚水輕按壓於面部，令角質層細胞可以吸收更多水分

G.E.M. 7水護膚法│第7步：



把化妝棉浸滿爽膚水並放入雪櫃雪凍約2至3分鐘，然後可用雪凍的化妝棉敷在臉上、額頭、下巴、脖子等部位，作最後收毛孔步驟，同時緊鎖精華。