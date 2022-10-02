DAISO $12 Gel甲油熱賣斷貨　網民驚喜讚好用：抵到爛

【$12店Gel甲油】日本人氣$12店DAISO一向都是很多女生的購物尋寶好去處，經常都可以發現不少平靚正的產品。近期，「12蚊店關注組」的網民就熱推DAISO一款Gel甲油，比起市面上要百元一支的Gel甲油，DAISO這款只需$12一支，而且上手後的效果不俗，自推出以來就成為了熱賣產品，不時賣斷貨。



不少愛美的女生都有美甲習慣，如果想節省出外美甲的金錢就會自己買Gel甲油親自美甲，DAISO近期新推出的Gel甲油只需$12一支，比起市面逾百元一支的Gel甲油便宜數倍，引起搶購熱潮，經常賣斷貨，網民不時會在群組互通補貨消息。

DAISO的Gel甲油一共有40種顏色，售價一律$12。「12蚊店關注組」的網民「Van Van」在購入後分享用後感，直言對Gel甲油的表現大感驚喜。她直言當初對$12的甲油沒有期望，更預期是質素差的甲油。不過，用後發現甲油非常好用，沒有什麼氣味，而且用內附的掃頭上色亦沒有什麼筆痕，在未塗面油（Top Coat）前顏色已經充滿光澤感。唯一美中不足的就是浮膠有點多，但她直言：「12蚊 ，無可挑剔，抵到爛」。使用上，她亦分享了小貼士：如果想追求通透感，只需塗一層便已經足夠；甲油在塗了兩層後就已經夠實色。

另外，網民亦分享了家中自行Gel甲的簡易教學，女生們可以於家中試試。首先，要先以指甲挫輕輕打磨一下甲面，再用酒精抹走指甲上的油分，抹到沒有反光點即可。之後，便按次序分開塗上底油（Base Coat）、Colour Gel，以及面油（Top Coat），每塗一層都需要照UV美甲燈。