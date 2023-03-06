永久脫毛美容中心怎麼選？6大無痛激光療程推介 這間快速又高效！

永久脫毛推介｜迎接即將來到的春夏季，除了要減肥之外，去除惱人的毛髮都很重要！讓肌膚變得更白滑，可以大膽的換上背心、短褲，而面對礙眼的毛髮就需要尋找方法來永久脫除。但市面上淋瑯滿目的激光脫毛療程，到底要怎麼選呢？除了價錢外﹐療程是否永久高效、快捷及無痛，絕對是首要考量條件！

這次《01女生》就為大家盤點了6間激光脫毛美容中心的療程，包括：EVRbeauty、EstheClinic、Dermes、HAiRLESS、Lumière以及MediLASE，細看他們服務特點，讓大家找到最適合自己的激光脫毛療程！



永久脫毛療程美容中心1. EVRbeauty 激光脫毛專家

EVRbeauty採用全港獨家的GentleMaxPro® 雙波長激光治療儀器，配備24mm特大機頭，能覆蓋皮膚範圍更廣，比過往脫毛快3倍！而且儀器備755nm和1064nm雙波長，其中前者是對亞洲人肌膚更為有效，更易被毛髮黑色素吸收，達到高效處理頑固毛髮及幼毛，而且更獲美國FDA實證1年6次療程，即可以達到永久脫毛效果。

提到激光脫毛，最擔心是過程中需要捱痛！EVRbeauty所採用的儀器同時配備「升級版」PRO-U®755智能降溫系統，即使在不敷冰或抹凝膠下，也不會感到痛感，而且能達到保護肌膚、降溫及鎮靜紓緩功效！EVRbeauty於銅鑼灣及尖沙嘴都設有分店，相當便利！

永久脫毛療程美容中心1. EVRbeauty 激光脫毛專家

瞭解更多詳情：https://www.evrbeauty.com/銅鑼灣旗艦店地址：香港銅鑼灣百德新街2-20號恆隆中心18樓01-02室

尖沙嘴旗艦店 地址：美麗華廣場一期6樓618室彌敦道132號

永久脫毛療程美容中心2. EstheClinic

EstheClinic的IPL彩光永久脫毛療程，有別其他美容中心的是他們採用⾃家研發的技術、儀器及流程，顧問會深入了解客⼈的實際情況，評估大家所需的療程次數，不會出現過度推銷。而且EstheClinic開發了無痛糸統(NPS)的技術專利，整個療程都是在不痛不癢的情況下安全脫毛，讓大家更安心舒適！

脫毛效果和療程時長，亦是大家最關心的問題！IPL彩光永久脫毛療程在經臨床實證後，對所有肌膚類型都有效，而且經數次療程就可以看到⽑髮明顯減少及⽣速度變慢！而每次療程時長就需不同治療部位而定，一般只需幾分鐘至半小時，相當高效！EstheClinic的皇牌IPL彩光永久脫毛療程，現在推出新客戶首節可享五折 (可選任何部位)，想試試看療程的女生萬勿錯過！

永久脫毛療程美容中心2.EstheClinic

瞭解更多詳情：https://estheclinic.com.hk/zh-hk/中環店地址：香港中環擺花街8號16樓全層

西營盤地址：香港西營盤西邊街38號明德山地下F舖

永久脫毛療程美容中心3. Dermes

Dermes擁有多年專業激光脫毛經驗，採用HPD雙波長激光脫毛技術，獲美國FDA成效認證，1年6次療程，達至毛髮生長週期減慢，顯著減少且效果永久。激光脫毛療程採用多重激光波長，能直擊底層毛囊，由全方位脫除毛髮，而且儀器備智能冷凍技術過程無痛，可以舒服地進行療程。Dermes在全香港擁有多間分店，包括尖沙咀、旺角、銅鑼灣等，更方便女生們在下班後去做療程。

永久脫毛療程美容中心3. Dermes

金鐘旗艦店地址：金鐘太古廣場第二座23樓

銅鑼灣店地址：銅鑼灣時代廣場1座35及36樓

銅鑼灣店地址：銅鑼灣亨利中心23、25及26樓

尖沙咀店地址：尖沙咀北京道1號22樓

旺角店地址：旺角朗豪坊辦公大樓33及59樓

永久脫毛療程美容中心4. HAiRLESS

HAiRLESS的激光永久脫毛療程一直是備受好評，採用最適合亞洲人肌膚及毛髮的Gentlelase PRO-U®755激光脫毛技術，及使用美國原廠正貨CRYOGEN冷凍劑，並由經超過600小時訓練的專業激光治療師進行療程，過程無痛且讓非常安心。另外HAiRLESS採用的儀器是獲美國FDA認證，只需4至6次療程就可達到理想的永久脫毛效果，HAiRLESS更保證提供永久保養，服務很貼心！

永久脫毛療程美容中心4. HAiRLESS

銅鑼灣旗艦店地址：銅鑼灣羅素街2-4號2000年廣場15樓全層

尖沙咀旗艦店地址：九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場A座708-710室

沙田旗艦店地址：沙田新城市商業大廈12樓 1201-1204室

永久脫毛療程美容中心5. Lumiere

永久脫毛療程美容中心5. Lumiere永久脫毛療程經醫學實證完成6次激光脫毛療程，能有效令毛髮停止生長高達90%（Lumiere@Facebook）

Lumière採用獨有的雙效極緻脫毛技術，治療師是必須接受6個月專業訓練，通過監察機制所釐定的736項考核準則，及美國激光權威Candela官方考核，獲頒國際級專業資格證書，確保大家能得到最專業高效的服務，讓人非常放心！而療程採用安全及先進Candela Gentlelase Pro 755nm脫毛科技，結合無痛脫毛同時淨肌，及經醫學實證完成6次激光脫毛療程，能有效令毛髮停止生長高達90%，達到真正的白滑美肌！

永久脫毛療程美容中心5. Lumière

銅鑼灣總店地址：香港銅鑼灣登龍街1號金朝陽中心二期21樓A室

尖沙咀旗艦店地址：九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場A座21樓12-13室

旺角旗艦店地址：九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊辦公大樓42樓12-15室

沙田概念店地址：新界沙田白鶴汀街10-18號新城市商業大廈5樓01-02室

永久脫毛療程美容中心6. MediLASE

MediLASE獨家引入全球唯一嶄新脫毛儀器GentleMax Pro Plus™，升級版的儀器能更針對頑固及幼細毛髮，再配合PRO-U Laser Technology，只需4-6次療程即達滿意的永久脫毛效果。而且升級版的儀器備獨有「雙效降溫」技術，能接觸激光後，加速和舒緩皮膚及毛囊復原，讓接受激光脫毛療程的肌膚得到更好的保護及舒適！

永久脫毛療程美容中心6. MediLASE

銅鑼灣旗艦中心地址：香港銅鑼灣金朝陽中心18樓

尖沙咀旗艦中心地址：九龍尖沙咀The ONE 8樓

旺角旗艦中心地址：九龍旺角朗豪坊辦公大樓28樓

旺角旗艦中心地址：九龍旺角MOKO新世紀廣場2樓248