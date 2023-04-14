春夏濕疹轉季易發作！8款濕疹肌快速自救恩物　一成分即舒緩止痕

濕疹是都市人常見的皮膚病，每逢春夏就會偷偷殺到，而且由於香港濕熱的環境因數，情況更是雪上加霜！不但嚴重影響外觀，而且面對持續不斷的發作，經常「周身痕」，為日常生活帶來很多不便，令人心很累。濕疹是場長期戰，唔想下下都用類固醇的藥物同時快速自救？以下小編嚴選了8款濕疹肌恩物，除了全面照顧肌膚的需要外，亦有多款頭皮濕疹呵護、抗敏營養素推介，當中更有好物含一成分5分鐘便可做到舒緩止痕，讓你由內到外極速擊退春夏頑固濕疹肌！



嚴選8款濕疹肌恩物 BB、孕婦都呵護到 低至4折可入手

1. 5分鐘即止痕：Suu Balm 速效舒敏修護套裝

Suu Balm 速效舒敏修護套裝

每次濕疹發作周身又痕又紅，嚴重點更可持續一整天，小編試過用不同產品，最快都要用幾次症狀才得以舒緩，但痕癢不止的感覺連一秒都不想忍受！想極速舒緩止痕，小編私心推介由新加坡國家皮膚中心研發的Suu Balm 速效舒敏修護套裝，速效舒敏沐浴露不但蘊含5種溫和保濕成份，而且有效為肌膚清潔同時保持水潤；而速效舒敏保濕乳更含一種特殊成份 – 薄荷醇，能迅速冷卻皮膚，觸發皮膚神經中的受體，阻止痕癢信號向大腦的傳播，5分鐘即舒緩止痕，並慢慢修復皮膚屏障。

Suu Balm 速效舒敏修護套裝 [包郵]

原價：$103（最多可使用5,100 積分，抵消$51現金）

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2. 日常保濕護理之選：舒特膚 Cetaphil - 長效保濕乳液 473ml

舒特膚 Cetaphil - 長效保濕乳液 473ml

對抗濕疹是場長期戰，日常護理十分重要！倘若濕疹程度不嚴重，建議使用這款長效保濕乳液，它蘊含由niacinamide (維他命 B3)、維他命原 B5、甘油及強效滋潤能力的乳木果結合而成的全新保濕修護配方。經臨床實證，配方能即時注入大量水份和滋養，並持久48小時長效保濕，極速鎮靜敏感同時修復肌膚屏障，舒緩濕疹，讓膚質時刻水嫩亮澤。

舒特膚 Cetaphil - 長效保濕乳液 473ml (原價：$588)

優惠價：$247（最多可使用12,300 積分，抵消$123現金）

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3. 醫學認證舒緩潤膚配方：舒特膚 Cetaphil - 倍加護醫學濕疹配方 潤膚霜 295ml

舒特膚 Cetaphil - 倍加護醫學濕疹配方 潤膚霜 295ml

假若濕疹嚴重起上黎，想快速舒緩症狀又唔想下下用到含類固醇的藥物？這款潤膚霜蘊含針對乾癢、濕疹傾向肌膚的突破性配方和專利技術，能有效即時舒緩、鎮靜和調理痕癢泛紅等過敏症狀和不適，同時通過皮膚科醫生測試，更獲美國國家濕疹協會認證，可說是信心之選！同時小編最鍾意佢質地輕盈易吸收，而且24小時保濕不黏膩，當中更蘊含獨特配方能持續高效修復重建肌膚屏障及鎖水功能，並增強自我抗敏及防禦力，防止敏感復發。

舒特膚 Cetaphil - 倍加護醫學濕疹配方 潤膚霜 295ml (原價：$558)

優惠價：$248 （最多可使用12,400 積分，抵消$124現金）

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4. 防曬保濕一take過：CeraVe - 礦物保濕防曬霜 SPF50 75ml

CeraVe - 礦物保濕防曬霜 SPF50 75ml

有時明明做足了保濕防敏，點解濕疹情況無改善反嚴重？唔講唔知原來防曬都好重要，尤其春夏太陽特別猛烈，紫外線容易造成角質偏薄，皮膚屏障功能會嚴重受損，濕疹情況更是一發不可收拾！這款防曬霜含3種鎖住水分的精華素 - 神經酰胺（1、3、6-II），可幫助恢復皮膚的天然屏障並在長期使用後鎖住水分，性質溫和，防曬保濕一take過。

CeraVe - 礦物保濕防曬霜 SPF50 75ml (原價：$368)

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5. BB 孕婦濕疹救星：Babo Botanicals 奇蹟保濕霜 (無香料) 57g

Babo Botanicals 奇蹟保濕霜 (無香料) 57g

無論是孕婦或BB都需要得到悉心呵護，一旦出現濕疹問題發作，情況可大可小，有機會做成往後所需的治療時間更長、更複雜。這款品牌皇牌的奇蹟保濕霜，採用了活性植萃護膚成分的黃金配方，有效舒緩極乾燥肌膚皮屑、受刺激或受損肌膚，同時舒緩、滋潤、修護和令肌膚軟化，並無添加香料，安全地護理孕婦BB的幼嫩肌膚。

Babo Botanicals 奇蹟保濕霜 (無香料) 57g (原價：$185)

優惠價：$145（最多可使用7,200 積分，抵消$72 現金）

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6. 嬰幼兒全面呵護神物：MUSTELA 嬰幼兒套裝 (4件)

MUSTELA 嬰幼兒套裝 (4件)

新手父母見到BB生濕疹的痛苦，唔多唔少都會痛心吧。小編極推介這款嬰幼兒護理套裝，眾所周知MUSTELA的產品是嬰兒界的護理「神物」，享獲不少媽媽、醫生好評！由沐浴啫喱、潤面霜、潤膚乳到護膚膏一應俱全，當中的專利天然活性成份 - 牛油果活源醣，強效增強肌膚屏障功能；向日葵油及植物甘油則有效滋潤肌膚，令BB肌膚保持水潤嫩滑。

MUSTELA 嬰幼兒套裝 (4件) (原價：$299)

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7. 舒緩頭皮濕疹好物：曼秀雷敦 頭皮濕疹洗頭水 320ml

曼秀雷敦 頭皮濕疹洗頭水 320ml

別以為濕疹只會出現在身體肌膚上，頭皮同樣可以是「重災區」，嚴重起上嚟可導致脫髮問題，絕對不可忽視！洗頭水採用無矽配方，能快速緩解炎症，減輕頭皮瘙癢症狀，同時有助抑制細菌引起的頭皮痕癢，預防頭皮屑及汗臭味，護髮舒緩合一。

曼秀雷敦 頭皮濕疹洗頭水 320ml (原價：$312)

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8. 增強濕疹「免疫力」：FANCL - 濕疹抗敏營養素 180粒

FANCL - 濕疹抗敏營養素 180粒

倘若你搽極護膚保濕霜，濕疹情況沒有得以改善，那麼可能身體免疫力已經響起了警號。要知道皮膚乾燥、痕癢和敏感其實跟身體免疫力大有關係，因此小編十分推薦大家日常服用這款營養素。當中含有「米麴菌發酵大豆」及「雙歧桿菌」，有助免疫力平衡，拯救不同年齡及程度的濕敏肌膚，長期服用效果顯著！

FANCL - 濕疹抗敏營養素 180粒 (原價：$480)

優惠價：$180（最多可使用9,000 積分，抵消$90 現金）

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擊走春夏頑固濕疹！

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