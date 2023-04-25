家用美容儀 | 最平$300唔洗！提拉瘦面、逆齡美眼Home Facial必備

隨著家用美容儀逐漸成為護膚新趨勢，現在足不出戶都能打造專屬Home Facial，既方便又有效，不用再因為美容療程收費貴、沒法抽空等原因煩惱，令肌膚的變靚旅程「延誤」！但面對市面上琳琅滿目的家用美容儀，功能五花八門，究竟點揀先好？以下小編精選了5款超實用家用美容儀，不但能提拉緊緻瘦面、逆齡美眼，更含EMS微電流技術、離子導出、RF射頻修護等專業功能，效果絕對能媲美美容院療程！而且用後超有感，最平$300唔洗入手輕鬆護膚美顏，絕對係忙碌小資女家居必備呀！



5款好用家用美容儀推介 CP值高小資女必入手

全能眼部救星：WellSkins 薇新射頻童顏美眼儀

WellSkins 薇新射頻童顏美眼儀 WX-SP500/501

眼睛係靈魂之窗，一旦出現細紋、黑眼圈或眼袋問題，望落無精神之餘，分分鐘仲老咗幾十年，都咪話唔得人驚。要守住「童顏」，眼部護理係第一步！呢部美眼儀採用了RF多極射頻修護，150KHz中高週波把熱能滲透肌底，從而提升肌原力，煥活緊緻眼部新肌，輕鬆解決泡泡眼、下垂肌、熊貓眼等問題。它亦採用EMS微電流技術，透過不斷刺激肌肉收縮，促進膠原蛋白增生，令眼周肌膚回復彈性，亦加快精華營養滲透肌底，提供修護滋潤。而且細細支方便攜帶，就算好似小編咁日忙夜忙，得閑碌下就無有怕啦！



WellSkins 薇新射頻童顏美眼儀 （原價：$799）

優惠價：$292（最多可使用1,400 積分，抵消$14現金）

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去角質、按摩一機兩用：EMAY PLUS 超聲波去角質按摩儀

EMAY PLUS 超聲波去角質按摩儀

要保持皮膚時刻都咁「bling bling」嫩滑，除了潔面，去角質更是必不可少！想高效清除面上角質死皮，但又怕用果酸peeling會傷到肌膚？呢部超聲波去角質按摩儀能溫和地利用每分鐘3萬次超聲波振動及離子導出，徹底深層去角質及清潔毛孔，不經不覺面部即時變得乾淨滑嘟嘟！同時能利用EMS微電流進行按摩，幫你係Me-time逐步提拉緊緻，促進肌膚血液循環，塊面幾時都咁firm咁有光澤啦！



EMAY PLUS 超聲波去角質按摩儀 （原價：$580）

優惠價：$493（最多可使用24,600 積分，抵消$246現金）

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童顏「零死角」：WellSkins 薇新360度旋轉射頻面部童顏儀

WellSkins 薇新360度旋轉射頻面部童顏儀 WX-SP010 白色

養出童顏肌是每個女生的夢想，可是平日忙碌無時間打理皮膚，要讓肌膚再次回到水嫩白亮可說是難上加難，因此逆齡護理更要360°「零死角」！WellSkins創新專利360°雙向旋轉導頭，能夠全方位走位射頻按摩，以1800KHz 射頻穿透肌底產生熱能，為肌底帶來全面深層滋潤修護，並減淡痘印及細紋，不放過任何角落。再加上採用紅光修護基底，以不同的顏色光修護，提拉緊緻同步，細紋、鬆弛拜拜，肌膚重回十八歲。



WellSkins 薇新360度旋轉射頻面部童顏儀（原價：$1,248）

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療癒 Home Spa 排毒體驗：Emay Plus 溫冷排毒按摩儀

Emay Plus 溫冷排毒按摩儀(多色)

放上柔和爵士樂、點燃香氛蠟燭，配上這部排毒按摩儀，在家一樣能享受Spa級的療癒式排毒體驗！新版排毒按摩儀同樣配備溫熱及振動功能，有助促進血液循環及加强精華吸收外；更新增設冷凍功能，既可消退浮腫，收細毛孔，亦可紓緩敏感瘀紅。小編最鍾意它特大的雙波浪機頭，能緊貼身體各部位，配合每分鐘高達8,500次振動頻率，進行淋巴及穴位的排毒按摩，美肌、V面、輕盈體態安在家中輕鬆Get！



Emay Plus 溫冷排毒按摩儀（原價：$699）

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小資女必備小顏神器：Emay Plus 雙用提拉小顏儀 - 銀河紫

Emay Plus 雙用提拉小顏儀 - 銀河紫

每當同朋友selfie，很多女生都會怕影得面大，一時又怕勁多細紋毛孔，每次P圖又勁唔自然，真係頭都大埋！小編私心推介呢部兩用的小顏神器，以被譽為「生命光線」 的太赫茲波技術與護膚結合，激活肌底細胞的修復和治癒力，同時幫助改善血液循環。再配合10,000次高頻振動按摩，把護膚品營養深入肌底吸收，淡化「三八紋」（淚溝、法令紋、木偶紋），一次過提拉緊緻、撐起立體飽滿蘋果肌，逆轉老態。長期keep住用就唔洗再點P圖，重塑小顏亮澤美肌！



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