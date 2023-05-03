保濕乳液2023 | 肌膚都要清爽轉季！5款好評專櫃及開架乳液

春季天氣漸轉悶熱潮濕，肌膚時刻都感到非常焗促，即使使用慣常的保養品都沒有改善，那就代表已響起了要護膚品要換季的警號了！而質感清爽透薄的乳液和面霜則可舒緩不適，為肌膚補濕同時也可減少黏膩感，而且對任何膚質都很友好，無論裸肌定上妝後的肌膚都Anytime自在舒適！小編私心推介以下5款人氣好評專櫃及開架乳液面霜，無論是平價替代或是貴婦級保養品，小資女都可以輕鬆入手～



打造柔嫩細緻肌質：Kiehl's 特效保濕乳液

Kiehl's - 特效保濕乳液 125ml

對於肌膚由其在轉季時不穩的女生，挑選成分溫和的保養品才不易刺激脆弱肌膚。Kiehl's的特效保濕乳液是長期熱賣的產品，含由天然橄欖油萃取物、豐富維他命E、甜杏仁油及杏籽油等保濕成份，使用後肌膚一整天都維持滋潤柔滑，特別適合中性及乾肌使用。而且質地輕柔好推，持續使用更有效改善肌質，價錢也相當親民，絕對是春夏必入乳液之一。

Kiehl's - 特效保濕乳液 125ml （原價：$398）

優惠價：$190（最多可使用9,500積分，抵消 $95現金）

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敏感肌保濕必備：Curel 水凝保濕乳液

Curel - 水凝保濕乳液 120ml

主打低敏保濕、受一眾敏感肌大愛的Curel水凝保濕乳液，小編也是用到空瓶及不斷回購！蘊含「潤浸保濕Ceramide功能成分」及桉樹精華，質感輕透更易深入滲透至肌膚角質層，單塗用作妝前打底，肌膚瞬間回復清爽水潤！加上無酒精及無香料配方，當肌膚遇上乾敏不適、痕癢及泛紅時，也可用作重點急救舒緩～

Curel - 水凝保濕乳液 120ml （原價：$210）

優惠價：$108（最多可使用5,400積分，抵消 $54現金）

優惠連結：https://bit.ly/3HaVYjX

修復強化肌膚活力：Cle de Peau 鉑鑽夜間修護乳液

Cle de Peau - 鉑鑽夜間修護乳液 125ml

用保濕乳液同面霜除了幫肌膚補水外，要打造緊緻無瑕水潤肌，具備修復功能的同樣重要！Cle de Peau的鉑鑽夜間修護乳液添加紅芒柄花根精華和黃秋葵精華，有助強化肌底及修復力，全面提升肌膚滋潤感和穩定度！而當中的Skin-Empowering Illuminator智慧亮肌精華，更能重新調整膚質、緊緻毛孔，在使用柔膚水後，倒適量於化粧棉上擦拭全面，後續保養品更易吸引，用後也十分滋潤有光澤，特別適合偏乾肌及輕熟肌使用。

Cle de Peau - 鉑鑽夜間修護乳液 125ml （原價：$1,488）

優惠價：$658（最多可使用32,900積分，抵消 $329現金）

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肌膚療癒抗壓恩物：Clarins 多元活膚乳液

Clarins - 多元活膚乳液 50ml

乳液面霜不但要有功效，每次塗抹按摩到肌膚時帶療癒效果也是很加分！Clarins多元活膚系列專為輕齡肌訂製，有效改善因生活壓力及作息不足而導致的肌膚問題。首創[GPS智囊科技]，針對氧化細胞並配合絨草萃取作修復，從而踢走細紋、疲倦暗啞！而活膚乳液所含的蜜羅木萃取，更有助對抗對肌膚帶來的外來傷害，乳狀質地中性至混合性肌膚也同樣適合，加上淡淡天然香氣，讓肌膚回復光潤神采～

Clarins 多元活膚乳液 50ml（原價：$630）

優惠價：$418（最多可使用20,900積分，抵消 $209現金）

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混合油肌補水神器：Dermalogica 水芹活性保濕露

Dermalogica 水芹活性保濕露 50ml

春夏季是「油田肌」的災難，不管如何清潔或使用各類乳液面霜，感覺臉上總是油油的，那就有可能是肌膚底層保濕不夠！Dermalogica 水芹活性保濕露的無油純植及含益生源的保濕配方，Lock住水份並平衡肌膚微生態，而且亦能吸收臉上過多油脂，減少油膩黏笠感。質地清爽易推，全面改善膚質，為肌膚建立健康屏障！

Dermalogica 水芹活性保濕露 50ml（原價：$448）

優惠價：$358（最多可使用17,900積分，抵消 $179現金）

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