澳女模特1原因慘致爛面！4方法回復光滑肌　日喝1飲料助改善膚況

女生們都會特別在意面部肌膚，模特兒尤其更甚！澳洲一位女模特Georgia Gibbs之前就因莫名長滿痘痘，她曾在社交平台上分享自己曾先後諮詢了6位皮膚科醫生，在藥物和擦藥膏幫助下有所改善。但真正由爛面到現在回復光滑肌，是在向中醫求助和改變飲食習慣後，時間只花了四個月，至今不反彈，她也大方地把這段經歷和前後對比照分享在Instagram上，希望能幫助受相同困擾的女生。



模特兒Georgia Gibbs 患玫瑰痤瘡（Rosacea）（IG@georgiagibbs_）

作為模特兒的Georgia Gibbs，除了身材要好好控制外，對於肌膚的要求亦相當高，但她一直深受痘痘問題困擾，後確診為玫瑰痤瘡（Rosacea），先後多次求醫。後來獲取中醫意見，在改變5個飲食及生活習慣，逐漸回復光滑肌。

改善痘痘肌方法1.戒掉蛋、奶及含麩質食物（IG@georgiagibbs_）

改善痘痘肌方法1.戒掉蛋、奶及含麩質食物

雞蛋、奶及含麩質食物，是不少人每日都會吃到的食物，Georgia Gibbs她亦是。長期進食這類型食物正正是造成她長痘痘和越趨嚴重的原因之一，「麩質」存在於小麥、大麥和黑麥等穀物中，是一種常見的蛋白質，它與牛奶、蛋都有可能因為蛋白質分子較大，無法完全被人體腸胃分解，導致產生「免疫反應」，引發皮膚過敏或粉刺痘痘問題。所以亦建議剛開始沒法完全戒掉這類食物的話，可以將牛奶換成燕麥奶、進食不含麩質的麵包等，慢慢逐漸戒掉，肌膚狀況也會越來越好！

改善痘痘肌方法2.改善腸胃健康（YouTube@Georgia Gibbs ）

改善痘痘肌方法2. 改善腸胃健康

Georgia Gibbs提到她受痘痘困擾後，開始注重腸胃健康，因為在中醫角度，面部氣色和膚況可以反映腸胃及身體狀況。所以Georgia Gibbs每日起床後會喝一湯匙蘋果醋，來刺激腸胃蠕動及排毒，在持續一個月後就會感受到腸胃順暢，毒素排出體外的感覺。除此之外，Georgia Gibbs也會攝取益生菌，以及多進食高纖的蔬菜，來讓腸道更健康，膚況也自然跟著改善。

改善痘痘肌方法3. 正確潔面方法＋簡單護膚（IG@georgiagibbs_）

改善痘痘肌方法3. 正確潔面方法＋簡單護膚

Georgia Gibbs爛臉的原因是患有玫瑰痤瘡（Rosacea），而玫瑰痤瘡是由於皮膚免疫機制異常引致的皮膚炎，所以她當時除了配合藥物治療，亦開始注重正確潔面方法，只以清水洗臉不作過度清潔。同時在治療期間，只能使用醫生開的藥膏和基本的保濕產品，其他具功能性的美白、抗老、去角質產品等，都需要暫停使用，這樣能慢慢自然修復肌膚屏障，也是對肌膚最好的做法。

改善痘痘肌方法4. 運動舒壓（IG@georgiagibbs_）

改善痘痘肌方法4. 運動舒壓

Georgia Gibbs分享中提到，在面對壓力時賀爾蒙會受到影響，從而影響膚況長痘痘，所以她每日都做瑜伽和冥想來舒壓。除此之外，在睡前還會做伸展運動，讓心情回復平靜和釋放日間壓力，晚上睡眠也會更好！