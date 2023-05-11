護膚組合｜7款黃金CP組合混搭出奇蹟 效能翻倍加持

護膚保養是女生們的終生課題，而隨著轉季、年齡增長、皮膚各種需求等的變化下，在挑選或更換護膚品的道路上，相信大家都走過不少「歪路」。要知道護膚品不一定愈貴愈好，有時候挑選了不適合的護膚品，不但浪費金錢，更會加重皮膚負擔，令護膚這課題難上加難！照小編話護膚品的配搭比產品重要，效果不單止能翻倍，皮膚更能愈養愈靚，以下搜羅了7款黃金CP組合，力證1+1大過2的奇蹟護膚效能，抗老緊緻補水美白全面一take過，唔好錯過快點入手啦！



7款高效黃金護膚CP組合 人氣熱賣LA MER、SK-II都有

黃金CP組合一【強韌修護】：LA MER 濃縮精華露＋LANCOME 升級嫩肌活膚精華

LA MER 濃縮精華露 150ml ＋LANCOME 升級嫩肌活膚精華 100ml

轉季潮濕天氣、強烈紫外光等都會造成敏感、皮膚屏障受損的肌膚問題！小編十分推薦這款組合，兩者質地輕盈易吸收，十分適合春夏季使用。先以濃縮精華露的Miracle Broth™活膚精華提升肌膚含氧量，為肌膚修復提供能量，再深入肌膚高效淡紋緊緻修護，補水滋潤。後以嫩肌活膚精華的7種「微生態」營養素── 益生元及益生菌萃取物，強韌肌膚表皮屏障，抵禦外來侵襲，重現柔嫩彈滑透亮肌，皮膚不再脆弱！



LA MER 濃縮精華露 150ml （原價：$1,330）

優惠價：$778（最多可使用39,900 積分，抵消$389 現金）

優惠連結：https://bit.ly/3NJjpEP

LANCOME 升級嫩肌活膚精華 115ml

優惠價：$940（最多可使用47,000積分，抵消$470 現金）

優惠連結：https://bit.ly/3VVGwyl

黃金CP組合二【熬夜祛黃提亮】：Clarins - 第八代賦活雙精華+Kiehl's - [增量裝] 醫學維C淡斑精華

Clarins - 第八代賦活雙精華 50ml + Kiehl's - [增量裝] 醫學維C淡斑精華 115ml

相信很多女生跟小編一樣，每晚煲劇、與好友聊天碌IG「熬夜」後，一起床面黃毛孔統統浮現，叫人苦惱。想快速回復白嫩肌？這個組合絕對是絕配！先以賦活雙精華的5大細胞修護功效（再生、滋養、保濕、活氧及防禦）即時祛黃抗氧化，水+油的黃金配方更讓肌膚即時水潤透亮有光澤。後以維C淡斑精華專攻美白淡斑，當中的活性維他命C、白樺精華及牡丹精華能高效改善肌膚暗沉，均淨膚色同時補水，兩者配合使用亮白Double Up！



Clarins - 第八代賦活雙精華 50ml （原價：$970）

優惠價：$698（最多可使用34,900 積分，抵消$349現金）

優惠連結：https://bit.ly/3nDZ1dH

Kiehl's - [增量裝] 醫學維C淡斑精華 115ml（原價：$1,300）

優惠價：$698（最多可使用34,900 積分，抵消$349現金）

優惠連結：https://bit.ly/3HPfNgK

黃金CP組合三【美白抗氧鎮靜】：SK-II - 肌源鑽光精華 (小燈泡)+Skin Ceuticals - 舒緩修護精華

SK-II - 肌源鑽光精華 (小燈泡) 50ml + Skin Ceuticals - 舒緩修護精華 30ml

防曬做唔足就會曬黑，甚至形成色素沉澱，加上天氣炎熱油脂分泌多，容易生痘痘有痘印，白滑肌膚隨時講拜拜！要保持白嫩肌，小編極力推薦這組合！一直人氣滿滿，被各KOL大推的小燈泡相信大家唔陌生，皇牌成份PITERA™ 加乘光蘊肌因科技及獨特美白成分，深層美白抗斑抗氧化。加上舒緩修護精華，強效舒緩鎮靜轉季泛紅敏感肌膚，更能消炎抗菌，同時美白補濕，是夏日必入手的美白神仙組合！



SK-II - 肌源鑽光精華 (小燈泡) 50ml （原價：$1,650）

優惠價：$998（最多可使用49,900 積分，抵消$499現金）

優惠連結：https://bit.ly/42iH8jJ

Skin Ceuticals - 舒緩修護精華 30ml（原價：$635）

優惠價：$383（最多可使用19,100 積分，抵消$191現金）

優惠連結：https://bit.ly/41tv26l

黃金CP組合四【全能抗老養膚】：SK-II - PITERA™ 護膚精華 神仙水+ Sisley 全能乳液

SK-II - PITERA™ 護膚精華 神仙水 230ml + Sisley 全能乳液 125ml

想養好皮膚但要左揀右揀不同功能的護膚品，有時候真的很煩！小編推介這款懶人護膚的組合，不費力養出健康好皮膚。SK-II的神仙水如同其名，每天只需一兩滴能促進肌膚新陳代謝，同時為肌膚提供豐富養分，全面補濕減淡斑紋，適合多種膚質，猶如神仙般的高效護膚功效。再以全能乳液促進肌膚微生態平衡，強化肌膚的天然免疫力，打好個「底」，全面激活肌膚機能，煥活同時抗氧化，滋潤肌膚回復彈性，是說到做到的全能抗老養膚。



SK-II - PITERA™ 護膚精華 神仙水 230ml （原價：$1,688）

優惠價：$980（最多可使用49,000積分，抵消$490現金）

優惠連結：https://bit.ly/3LK8NmH

Sisley 全能乳液 125ml（建議零售價：$1,800）

黃金CP組合五【紓敏控油修護】：Kiehl's - 金盞花植物精華爽膚水+Clarins - 第八代賦活雙精華

Kiehl's - 金盞花植物精華爽膚水 500ml +Clarins - 第八代賦活雙精華 50ml

夏日週未節目多，外出時間長，肌膚不知不覺變得泛紅敏感，更是油光滿面，叫人女生十分尷尬！小編建議日常可以Kiehl's人氣皇牌之一的金盞花水為肌膚鎮靜，紓緩泛紅敏感症狀，同時更可溫和清潔保濕，並均衡調理肌膚的油脂，有效舒緩泛紅敏感的肌膚困擾。配合賦活雙精華重點修復肌底細胞，強化皮膚屏障防禦力，並高效滋養再生，咁同好友出去玩幾耐都唔怕啦！



Kiehl's - 金盞花植物精華爽膚水 500ml （原價：$750）

優惠價：$375（最多可使用18,700 積分，抵消$187現金）

優惠連結：https://bit.ly/3B1zEFF

Clarins - 第八代賦活雙精華 50ml （原價：$970）

優惠價：$698（最多可使用34,900 積分，抵消$349現金）

優惠連結：https://bit.ly/3nDZ1dH

黃金CP組合六【去痘爛面急救】：Origins 靈芝菇菌抗逆健膚精華水＋ CLINIQUE 特效爽膚霜

Origins 靈芝菇菌抗逆健膚精華水 200ml ＋ CLINIQUE 特效爽膚霜 125ml

轉季最大的敵人莫過於「爛面」，痘痘問題愈見嚴重不斷湧現，一發不可收拾！想即時急救這對組合會是你的救星。Origins的菇水一向被譽為「爛面聖水」，每天濕敷不但去痘抗痘，更能強化自身肌膚的自愈力，大大改善毛孔、泛紅、 敏感及乾燥問題，是轉季痘痘肌的最強防線。再配合特效爽膚霜，加強軟化肌膚，維持水油平衡，質地滋潤乾爽，每天用拯救爛面無難度！

Origins 靈芝菇菌抗逆健膚精華水 200ml（原價：$370）

優惠價：$138（最多可使用6,900 積分，抵消$69現金）

優惠連結：https://bit.ly/42sgjJq

CLINIQUE 特效爽膚霜 125ml（建議零售價：$305）

黃金CP組合七【紓敏去斑美白】：Kiehl's - 全效再生超級精華 ＋Kiehl's - 醫學維C淡斑精華

Kiehl's - 全效再生超級精華 50ml＋ Kiehl's - 醫學維C淡斑精華 115ml

平日忙碌無時間好好護膚，搞到肌膚暗啞無哂生氣，咁仲點見人。最後小編推薦這款組合給你，雙重配合使用「元氣肌」即時番反黎！先以全效再生超級精華中品牌革命性的11kDa微玻尿酸高效滲透至肌膚第8層角質層，高效修復粗糙、細紋、彈性、緊緻、暗啞、缺水、毛孔、膚色不均等8大肌膚問題，200%強健肌膚！再以醫學維C淡斑精華重點美白淡斑，去除暗啞膚色，肌膚自然回復「元氣」有光澤。



Kiehl's - 全效再生超級精華 50ml（建議零售價：$810）

Kiehl's - [增量裝] 醫學維C淡斑精華 115ml（原價：$1,300）

優惠價：$698（最多可使用34,900 積分，抵消$349現金）

優惠連結：https://bit.ly/3HPfNgK

更多精選護膚品，抗老、提亮、補濕樣樣齊▶https://bit.ly/41mchla◀

要消費得精明，除咗用消費券外，記得用埋「01積分」於「01網購」消費時當錢使，最高更可抵扣高達50%現金，即係低至半價就買到心儀產品，實行一路買一路賺盡優惠呀！