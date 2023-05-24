止汗劑｜5款精選除臭好物 告別夏日尷尬體味

炎熱夏日襲來，出門沒走幾步汗水便滿佈臉龐、身體往下流瀉，當中的黏笠焗促感更是令人煩躁，發出陣陣的汗臭體味更是令人十分尷尬，隨時破壞整天的好心情！想告別夏日尷尬體味，停止與汗水的「攻防戰」？小編以下精選了5款止汗劑、止汗膏，不但能止汗除臭，亦能保濕殺菌，實用之餘CP值亦很高，一支便能守護你整個夏日，不再怕流汗體臭，每日都是Good Summer！



止汗劑、止汗膏大有不同？

面對市面上各式各樣的止汗除臭產品，很多人都會認為功效差不多，只是用的方式不一樣而隨便選購，但要知道最常見的止汗劑、止汗膏有著大大的分別，要認清功效才入手呀！止汗劑可以暫時阻礙汗腺分泌，令汗水減少；止汗膏則能產生香味，抑制汗水的作用較少，只是暫時透過香味把汗味掩蓋著。

止汗除臭、保濕殺菌 小編大推5款夏日必備好物

1. Deonatulle - 消臭止汗膏 20g

Deonatulle - 消臭止汗膏 20g

選購止汗用品時小編最怕氣味太假且過於濃烈，混合體味後甚至更難嗅更尷尬。小編大推Deonatulle的這隻日本超人氣消臭止汗膏，一塗上會發現質地非常輕薄易推開，更含有雙倍天然消臭石成分，氣味天然除臭絕佳，淡淡薄香味更是加分位！而且它不阻止正常排汗，以天然成分抗異味和汗水，亦擁有高抗菌與緊縮毛孔的制汗效果，由早到晚長時間持續用都同樣輕爽不黏膩，是夏日手袋必備之一的止汗除臭好物！



Deonatulle - 消臭止汗膏 20g （原價：$145）

優惠價：$68（最多可使用6,800 積分，抵消$68 現金）

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2. Fresh - 黃糖清香止汗劑 75ml

Fresh - 黃糖清香止汗劑 75ml

雖說止汗劑是夏日止汗除臭的救星，但長時間用或過量使用都有機會令皮膚敏感，細菌便有機可乘，分分鐘有反效果。Fresh的這隻止汗劑以天然黄糖為主要成分，不但有效抑制細菌減低體味，其天然萃取亦有助舒緩、修補及更新肌膚，止汗同時護膚貼心亦貼身！它更蘊含檸檬草和金縷梅，高效止汗，並散發陣陣清新芳香，保持清爽好心情！



Fresh - 黃糖清香止汗劑 75ml （原價：$320）

優惠價：$136（最多可使用6,800 積分，抵消$68 現金）

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3. Plu - 清新花香身體噴霧 / 活力果香身體噴霧 100ml

Plu - 清新花香身體噴霧 / 活力果香身體噴霧 100ml

除臭同時保濕why not both? 使用止汗劑告別令人苦惱的體味時，如當中含有酒精等揮發性物質，長期用可能會抽乾皮膚表面的水分，導致皮膚變得乾燥而紅腫，因此保濕亦大分重要！Plu的身體噴霧含清爽的水份感，能賦予持續的保濕效果，亦對皮膚具有鎮靜的功效，外出隨時拿出來噴一噴，濕潤香氣肌時刻有！



Plu - 清新花香身體噴霧 / 活力果香身體噴霧 100ml （原價：$98）

優惠價：$48（最多可使用2,400 積分，抵消$24 現金）

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4. ego QV - 殺菌滾珠止汗劑 80g

ego QV - 殺菌滾珠止汗劑 80g

夏日細菌滋生橫行，一不留神便會忽略了身體出汗過多的部位，造成陣陣異味，因此要除臭便要根治源頭的細菌！採用革命性的 Biosorb 晶體配製而成的ego QV止汗劑，能強效抑制引起異味的細菌的生長，而且質地溫和不刺激，孕婦、哺乳期媽媽都可用，無色無味，悄悄守護你整個夏日！



ego QV - 殺菌滾珠止汗劑 80g（原價：$99）

優惠價：$49（最多可使用2,400 積分，抵消$24 現金）

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5. 彩豐行 茉莉花香止汗劑75ml

彩豐行 茉莉花香止汗劑75ml

想入手CP值高的止汗除臭好物？彩豐行的止汗劑會是小編推介的好選擇！不到$22便可入手，當中散發陣陣清新怡人的茉莉花香味令人心曠神怡，特選的配方亦能降低腋下過多的汗水，去除體味；甘油亦能為肌膚保濕，質感清爽舒適一整天！



彩豐行 茉莉花香止汗劑75ml（原價：$22.9）

優惠價：$21.8（最多可使用1,000 積分，抵消$10 現金）

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