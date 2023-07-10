遮瑕美妝2023 ｜5款人氣CP值遮瑕膏大比拼 打造專屬持久無瑕妝感

如果要說每個女生化妝包內的必備美妝品，遮瑕膏絕對是上榜item！遮瑕膏實用度超高，不單可以局部遮蓋肌膚瑕疵及暗沉，更可以薄薄塗抹當粉底，作重點提亮、均勻肌色。由其夏日單用遮瑕就令妝感更透薄，踢走厚重感，令肌膚透透氣～小編今次貼心精選5款專櫃遮瑕膏，從質地、適用位置、遮瑕度及貼服度作比拼，不論是油肌或乾肌，臉上黑眼圈、色斑、痘痘都全部遮掉，要打造專屬的持久無瑕妝感，就要留意要入邊款啦～



解鎖5款超人氣CP值遮瑕膏 瑕疵暗沉通通遮掉

IPSA - 零瑕修飾三色遮暇

IPSA - 零瑕修飾三色遮暇 4.5g

不得不私心表示這款是小編回購率100%、大推的最愛遮瑕！IPSA的三色遮瑕有深淺兩色及橘色，蘊含維他命Ｃ添加美白成分及抗氧化護膚的維他命E，做到遮黑眼圈、提亮淚溝及遮蓋痘印，打造健康透光妝感。而且小小一盒超方便攜帶，內送的小刷掃則可以更精準作重點遮瑕，空格當作調色盤混色使用，出街補妝用就啱哂啦！

質地：透薄易推

適用位置：黑眼圈、淚溝、痘痘

遮瑕度：★★★★

貼服度：★★★

IPSA - 零瑕修飾三色遮暇 4.5g（原價：$300）

優惠價：$230（最多可使用11,500積分，抵消 $115現金）

優惠連結：https://bit.ly/42OPij9

HourGlass - 無痕遮瑕

HourGlass - 無痕遮瑕 6ml

想當作粉底使用的話就不要錯過HourGlass的無痕遮瑕！這款液態遮瑕主打長效、防水，含有微球形粉末，填補細紋，塗抹起來更遮蓋肌膚瑕疵同時使柔化膚色，即使疊加使用都不怕卡粉。而且遮瑕度高，更有多款色號選擇，無論是黑黃皮或白皙肌都可以找到最合適的遮瑕，另外也可以入手兩色混合作修容提亮突顯臉部輪廓，一支在手就夠遮住全臉啦！

質地：滑順潤澤

適用位置：暗沉、修容

遮瑕度：★★★★

貼服度：★★★★

HourGlass - 無痕遮瑕 6ml（原價：$320）

優惠價：$265（最多可使用13,200積分，抵消 $132現金）

優惠連結：https://bit.ly/3qKRV8m

NARS - 光亮柔滑遮瑕霜

NARS - 光亮柔滑遮瑕霜 6ml

敏感肌人士必備遮瑕就係依款！經皮膚科專家測試，不含防腐劑、不含酒精、不含香料，更富含保濕及多重護膚成分，化妝同時作肌膚保養～質地相對較厚潤，乾肌或是作眼周遮瑕不怕顯細紋，而且化妝新手也特別適合使用，挑選橘色及近膚色各一支，分別在黑眼圈及淚溝處畫上「雙V」再往面頰方向均勻推開，就能打造有神雙眸～

質地：水潤絲滑感

適用位置：黑眼圈、淚溝、眼周

遮瑕度：★★★

貼服度：★★★★

NARS - 光亮柔滑遮瑕霜 6ml（原價：$375）

優惠價：$168（最多可使用8,400積分，抵消 $84現金）

優惠連結：https://bit.ly/3Jmqpoa

MAC - 專業遮瑕及修正調色組合

MAC - 專業遮瑕及修正調色組合 6g

追求精緻完美妝容就要一款多用途的遮瑕盤，就能KO掉全臉瑕疵！MAC專業遮瑕及修正調色組合，一盤六色就可以做到遮蓋泛紅、痘印、黑眼圈，同時提亮嘴角鼻翼暗沉及修飾輪廓，果然如產品名字一樣是專業級別。具備有SPF 35，控油達12小時，由其適合油肌或混合膚質，搭配高密度的堅實纖維掃，少量多次產妝，就能打造高效遮瑕妝感。

質地：滑順無粉感

適用位置：黑眼圈、淚溝、眼周

遮瑕度：★★★★

貼服度：★★★★

MAC - 專業遮瑕及修正調色組合 6g（原價：$475）

優惠價：$268（最多可使用13,400積分，抵消 $134現金）

優惠連結：https://bit.ly/3qUkznT

Cle de Peau - CONCEALER 鑽光修護遮瑕膏 SPF25 PA+++

護膚界皇者級之一的Cle de Peau遮瑕膏同樣出色，特別適合輕熟肌及乾性肌膚使用，同樣蘊含矜貴滋養修護成分，能有效保濕及抵禦紫外線傷害，集合護膚及彩妝於一身！即使細小瑕疵都能有效遮蓋，同時也能提亮眼周肌膚和面部輪廓，塑造自然光澤肌感，建議少量使用並輕輕推開，搭配化妝刷用就可以更簡易均勻推開至全臉。

質地：滋養易推

適用位置：均勻膚色

遮瑕度：★★★

貼服度：★★★

Cle de Peau - CONCEALER 鑽光修護遮瑕膏 SPF25 PA+++ 5g （原價：$918）

優惠價：$408（最多可使用20,400積分，抵消 $204現金）

優惠連結：https://bit.ly/445J4N2

更多遮瑕產品 ▶https://bit.ly/3JnZ31b◀

要消費得精明，除咗用消費券外，記得用埋「01積分」於「01網購」消費時當錢使，最高更可抵扣高達50%現金，即係低至半價就買到心儀產品，實行一路買一路賺盡優惠呀！