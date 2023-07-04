去角質｜6款不踩雷去角質好物 拒絕暗沉粗糙 實現嫩滑雞蛋肌！

夏日為大地帶來...暗沉粗糙的肌膚？面對猛烈的紫外光除了要做好防曬之外，其實去角質都非常重要！酷熱天氣會令油脂分泌旺盛，加上平日熬夜作息不隱定，容易造成毛孔堵塞、老舊角質堆積的問題，令護膚品吸收能力大大下降，就連上妝都會頻頻卡粉！以下為大家推介6款超好用的去角質好物，有些產品連敏感肌都啱用！



去角質要多久一次？敏感肌都可以？

相信很多女生都會和小編一樣有個迷思——「去角質是否愈頻密愈皮膚會更好？」，答案是不對。皮膚更新週期約為28天，如果去角質次數太頻密，反而會傷害到肌膚表層，效果適得其反！建議油性肌膚或毛孔粗大的女生可一星期進行1-2次；而乾性肌膚的則兩星期進行1次，這樣才不會造成水分流失過多。而敏感肌的女生當然可以去角質，不過在挑選產品時要注意選取成分較溫和，維持肌膚潔淨及穩定。

無懼炎熱夏日 6款好物打造嫩滑雞蛋肌

去角質好物1：FANCL - 抗氧化去角質護理潔面乳 90g

FANCL - 抗氧化去角質護理潔面乳 90g

對比其他洗面奶，FANCL抗氧化去角質護理潔面乳相對較易起出豐盈綿密的泡沫，清潔的過程中亦非常舒適，當中的獨特成分——瓊脂更是有助深入毛孔潔淨，浮起導致角栓形成的毛孔污垢，同時抑制角栓形成，亦有效去除老化角質，令痘痘不易滋生。

FANCL - 抗氧化去角質護理潔面乳 90g（原價：$280）

優惠價：$88（最多可使用4,400積分，抵消 $44現金）

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去角質好物2：IPSA - 明淨亮肌磨砂面膜 100g

IPSA - 明淨亮肌磨砂面膜 100g

洗澡時除了能潔面、磨砂，仲可以一次過敷埋面膜！IPSA明淨亮肌磨砂面膜，首創的乾濕兩用，濕用可當潔面及磨砂般使用； 乾用時則可當面膜使用，隨時根據不同情況使用，實用性超高！ 多種的海洋礦物成分，能輕鬆把深層的油脂污垢除去，同時潔淨厚重的角質及頑固黑頭，保持肌膚滋潤，告別暗瘡粉刺。而維他命E誘導體、人蔘精華更是女生們的熬夜救星，高效促進血液循環，提升肌膚透明感是，繼IPSA皇牌流金水以外的無限回購選擇!

IPSA - 明淨亮肌磨砂面膜 100g（原價：$412）

優惠價：$195（最多可使用9,700積分，抵消 $97現金）

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去角質好物3：彩豐行 12杯水角質更新啫喱180ml

彩豐行 12杯水角質更新啫喱180ml

這款彩豐行12杯水角質更新啫喱，是少數CP值高而有效的去角質產品的選擇。配方溫和，就連敏感肌都能使用，而且蘊含仙人掌、蘆薈及青瓜等多種天然植物精華，除了能輕柔地去除面上的老化角質及污垢，更能集清潔、舒緩、保濕及抗衰老於一身，持續使用後更可以見到肌膚明顯變得幼滑細嫩、膚色亦均勻不少。

彩豐行 12杯水角質更新啫喱180ml（原價：$82.9）

優惠價：$78.8（最多可使用3,900積分，抵消 $39現金）

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去角質好物4：Cosrx - 一步保濕清潔去角質化妝棉 70片

Cosrx - 一步保濕清潔去角質化妝棉 70片

如果連洗面磨砂的步驟都懶得去做的話，可以試試這款一步保濕清潔去角質化妝棉。薄薄一片、簡單一步就可以做到保濕、清潔、去角質！蘊含天然BHA和白柳成分，能深入肌膚底層去除皮脂和皮膚廢物，舒緩痘痘肌，同時亦能準確殺菌，為肌膚築起屏障防護，是真正的懶人恩物！

Cosrx - 一步保濕清潔去角質化妝棉 70片（原價：$225）

優惠價：$89（最多可使用4,400積分，抵消 $44現金）

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去角質好物5：Plu - 磨砂沐浴露 500g - 紅莓薄荷 / 青檸提子 / 香桃西柚

Plu - 磨砂沐浴露 500g - 紅莓薄荷 / 青檸提子 / 香桃西柚

有沒有發覺夏日的時候，即使每日洗澡還是覺得不夠潔淨清爽？原因是身體肌膚堆積了厚厚的老化角質，特別是比較難洗到的背部，總是有種說不出的黏立感。來自韓國的Plu，以溫和潔淨配方及天然植物萃取，能有效清潔並溫和去除角質，維持滋養的光滑肌膚。洗後身體肌膚感到煥然一新，若隱若現的怡人清新果香更是令女生魅力大增！

Plu - 磨砂沐浴露 500g - 紅莓薄荷 / 青檸提子 / 香桃西柚（原價：$89）

優惠價：$58（最多可使用2,900積分，抵消 $29現金）

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去角質好物6：SABON - 身體磨砂 600g - 廣藿香薰衣草香草 / 薑橙 / 淡雅橙花 / 玫瑰花茶 / 薰衣草蘋果

SABON - [玻璃] 身體磨砂 600g - 廣藿香薰衣草香草 / 薑橙 / 淡雅橙花 / 玫瑰花茶 / 薰衣草蘋果

一向好受OL、女生歡迎的SABON身體護理品，結合了純天然以色列死海鹽和巴西亞馬遜熱雨林的優良精油，當中的海鹽微粒能溫和有效地去除肌膚老化角質，更新皮膚；而精油則具長效舒緩功效，令肌膚感覺輕盈，十分適合容易肌膚敏感的夏日。每天洗澡後，只要輕輕按摩於濕潤肌膚上2～3分鐘，嫩滑肌膚即時回復，仲可以享受安靜的滋養時刻，一解整天的疲勞感。

SABON - 身體磨砂 600g - 廣藿香薰衣草香草 / 薑橙 / 淡雅橙花 / 玫瑰花茶 / 薰衣草蘋果（原價：$440）

優惠價：$258（最多可使用12,900積分，抵消 $129現金）

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