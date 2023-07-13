眼霜2023 | 嚴選6款超有感抗紋眼霜 一抹打造透亮閃耀雙眸！

隨著年齡增長，脆弱的眼周肌膚容易出現浮腫、細紋、黑眼圈，有時連化妝都解決不了！ 所以絕不能忽略眼霜的重要性，有效保濕滋潤眼周、減淡細紋，讓眼睛看起來更年輕。小編特選5款好評度高的皇牌眼霜，包括Clarins、Estée Lauder、LA MER等人氣貴婦級品牌，部分產品更低至31折！



帶走細紋黑眼圈 5款無限回購眼霜

1. Shiseido - 賦活塑顏提拉眼霜 15ml

Shiseido - 賦活塑顏提拉眼霜 15ml

這款賦活塑顏提拉眼霜，質地細膩潤滑好推，改善眼周細紋的效果，易吸收也不影響後繼上妝，價錢不算高，難怪回購率超高！具有高效賦活力量的紅花精華及MATSU-ProSculpt Complex 松子塑顏複合物 ，有效提升膠原生長，回復緊緻彈性。配合專利細胞感應重啟技術提升修復力，淡化眼袋、眼紋、黑眼圈等。

Shiseido - 賦活塑顏提拉眼霜 15ml（原價：$610）

優惠價：$383（最多可使用13,400積分，抵消 $134現金）

優惠連結：https://bit.ly/43dPl8s

2. Estée Lauder - Advanced Night Repair 【第五代】升級再生基因修護賦活眼霜 15ml

Estee Lauder - Advanced Night Repair 【第五代】升級再生基因修護賦活眼霜 15ml

在修護精華排行榜上TOP 5名單內的「小棕瓶」，受歡迎與好用程度不用多說，而同系列的「小棕瓶眼霜」更稱為擊退黑眼圈神器！經研究證實，配方具有多重閃眸修護功效，有效三星期內減褪黑眼圈，新一代更加強保濕成分，達致24小時保濕及抗氧化，輕盈柔滑啫喱乳霜迅速滲透，瞬間重拾活力閃眸。

Estée Lauder - Advanced Night Repair 【第五代】升級再生基因修護賦活眼霜 15ml（原價：$560）

優惠價：$263（最多可使用9,200積分，抵消 $92現金）

優惠連結：https://bit.ly/3XJge3c

3. Clarins - 賦活精華眼霜 2 In 1 20ml

Clarins - 賦活精華眼霜 2 In 1 20ml

這款雙精華逆齡眼霜是近期大熱！Clarins 賦活精華眼霜 2 In 1 將精華啫喱與滋潤乳液結合，當中的薑黃根提取物有助肌膚抗初老，舒緩修護眼周，而當中添加的植物超A醇，更能提拉減淡細紋，對消退熬夜一族的腫泡眼特別有效！

Clarins - 賦活精華眼霜 2 In 1 20ml（原價：$630）

優惠價：$408（最多可使用14,200積分，抵消 $142現金）

優惠連結：https://bit.ly/3PHmk1Z

4. LA MER - 海藍之謎 眼部精華乳霜 15ml

LA MER - 海藍之謎 眼部精華乳霜 15ml

單塗上眼霜未必能最有效吸收，配合按摩更加事半功倍。LA MER 長期熱賣的眼霜含蘊含高濃度活膚精華，為細胞注滿水份，提升肌膚自癒力，眼周肌膚變得飽滿豐盈，連深層頑固的眼紋也能大大改善！配上自帶的流銀睛萃導入接摩棒一起使用，更能溫和精準地照顧眼周每一吋肌膚，微涼療癒觸感更能舒緩眼周肌問題。

LA MER - 海藍之謎 眼部精華乳霜 15ml（原價：$2,040）

優惠價：$1,088（最多可使用38,000積分，抵消 $380現金）

優惠連結：https://bit.ly/3XHutoZ

5. FANCL - 盈潤滋養眼精華 8g

FANCL - 盈潤滋養眼精華 8g

眼周肌膚特別薄，老化的速度日漸加快，因此重點修護必須要每天做。要對抗老化首要抗擊容易積聚的黑色素，這支眼精華不但質地滋潤，更擁有「活化型維他命Cα」有助持續淡化黑色素，亦含有「櫻花葉精華」，直搗色素細胞，周時修護肌底膠原蛋白，一抹全方位打擊色斑與暗沉，絕對是女生護眼恩物。

FANCL - 盈潤滋養眼精華 8g（原價：$380）

優惠價：$116（最多可使用4,000積分，抵消 $40現金）

優惠連結：https://bit.ly/44bzVmp

6. Clé de Peau - 高效煥活眼霜 15ml

Cle de Peau - 高效煥活眼霜 15ml

與品牌一樣，當中的高效煥活成份也絕對是奢華貴婦級別！含有亮膚複合物EX及強效亮膚成分4MSK，能有效淡化眼周黑色素，而當中的白尾鳶尾花成分更能撫平明顯凹陷的淚溝及皺紋，改善眼周肌下垂感，賦活眼眸神采。同時極致保濕配方更滋養潤澤，對於乾敏肌及熟齡肌這款更為適用。

Clé de Peau - 高效煥活眼霜 15ml （原價：$$2,100）

優惠價：$1,210（最多可使用42,300積分，抵消 $423現金）

優惠連結：https://bit.ly/3O1U2xH

更多精選優惠人氣眼霜推介 ▶https://bit.ly/3D02VS6

要消費得精明，除咗用消費券外，記得用埋「01積分」於「01網購」消費時當錢使，最高更可抵扣高達50%現金，即係低至半價就買到心儀產品，實行一路買一路賺盡優惠呀！